海归鱼贩，有啥不可？（海归微观）

不久前，“海归放弃高薪做鱼贩”的新闻“冲上”热搜，引发了不少关注和讨论。浙江舟山的“渔三代”张磊从日本留学回国后，并未像其他同学那样进入知名企业，而是从父亲手中接过祖业。由于从小晕船，他无法跟随大家前往深海，便留在岸上当了一名“鱼贩”。

张磊的选择引发了网友的热烈讨论，“值不值”“是否可惜了学历”成为讨论焦点。的确，当“海归”“鱼贩”这些标签同时出现在一个人身上的时候，很容易点燃大家的讨论热情。

无独有偶，“95后”海归硕士孙正阳前阵子也曾引发热议。本科毕业于同济大学工业工程专业、毕业后前往美国佐治亚理工学院继续攻读供应链工程硕士学位的他，回国后去一家汽车养护中心求职，决定以汽车修理工的身份来开启自己的职业生涯。

这些新闻之所以引发关注，就是因为这些留学归国人员就业、创业的领域与公众的传统认知有异。没有进入高档写字楼做传统观念里的“白领”“金领”，而是选择了辛苦甚至风吹日晒的行当，“这难道不是人力资源的流失？”类似这样的声音并不在少数。

归根到底，“做鱼贩”“做汽修工”是否浪费了留学学历，这是大家的聚焦点。

其实，张磊的渔业生意并非简单贩卖，按他自己的话说，留日多年观察和积累到的日本渔业经营理念，正好能与目前的工作紧密联系，这些知识能够很好地帮助家乡的渔民。事实也证明了这一点。他敏锐地捕捉到电商直播的风口，抓住了良机，同他一起打拼的30多人年收入都在20多万元。若仅从薪资来看，与“白领工作”相差无几，甚至更为优渥。

近年来，选择在国内农林牧副渔行业创业的海归人数持续增长。究其原因，一方面是因为海归看中了这些行业背后的发展潜力，另一方面，也是将自己国外所学与这些行业的应用相联系，找到了衔接点。在一些“海归云集”的行业，国外的技术与理念并不缺乏，但对于农林牧副渔等领域而言，海归仍是少数，对于投身其中的海归来说，蕴藏着更大机会。

孙正阳的选择也绝不是“头脑发热”“一时兴起”，他所就职的汽车养护中心，像他这样的高学历人才在基层锻炼一段时间后，会有晋升到门店管理岗位的机会，而孙正阳的目标便是在基层积累一定经验后进入管理岗位。

仅从回国初的择业方向，便判断和评价是否“浪费留学学历”失之偏颇，有些短视。知识的后劲会在今后从业过程中不断凸显，可以预见的是，张磊卖鱼定能卖出些新花样；经历过基层磨砺的孙正阳，或许在不久的未来便能进入汽修管理岗位，拥有更大、更广阔的发展平台。而这一切，都将从他们经手的每一单贩鱼生意、手中拧过的每一颗螺丝钉开始。

(责编：郝孟佳、马昌)