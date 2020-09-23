留学生回国 用琴弦奏出七彩梦

唐韧竹在演出准备中。

初见唐韧竹时，他刚刚结束国家大剧院管弦乐团的排练，手边放着他心爱的中提琴。从新加坡国立大学毕业回国的这些年里，一边是演出的音乐厅，一边是教琴的教室，他乐此不疲地穿梭于二者之间，帮助更多喜爱古典音乐的孩子找到他们的音乐梦想。

让孩子感受古典音乐背后的深刻内涵

小学三年级时，唐韧竹的小提琴老师建议他离开沈阳去上海学琴，去更广阔的的世界看看，去看看“那里的孩子是怎样拉琴的。”

他听了老师的话，在上海一待就是10年。刚到上海时，这里的孩子拉琴的水平让唐韧竹惊讶不已。“我在沈阳的时候觉得自己拉得很好，到上海之后才意识到原来大家都这么强。我不想走了，我想在这里拉琴。”

从上海音乐学院附中毕业后，唐韧竹拿到了新加坡国立大学杨秀桃音乐学院全额奖学金，开启了海外求学之路。大四那年，他收到了中国国家大剧院管弦乐团的录取通知，回国7年，他如今的另一个身份是铭琴室内乐团、北京中科启元学校管弦乐团艺术总监。

一首曲子背后是一个时代、一段历史，在唐韧竹看来，他希望自己的学生能够真正理解音乐、融入音乐，去感受古典音乐背后更深刻的内涵。

“有些孩子拉琴的时候，可能会一支曲子拉半年，最后成了一种肌肉记忆，但同时，作曲家是谁、这个时代发生了什么、艺术家创作这支乐曲时到底想要表达什么却并不知道。他只是把音符拉出来了。”给孩子上课的过程中，唐韧竹希望他们能够有时间、有机会去挖掘音乐的深层价值。“孩子可以自己去寻找、探索曲子背后的故事。我布置的这些课后作业，一定程度上也会增加孩子对音乐的兴趣，让他们知道，在他们面前的不只有五线谱，乐谱后面有更广博的世界。”

公众艺术审美迅速提高

音乐是无国界的语言，孩子手中的乐器就是一张通行证，让他们无论走到哪里都拥有了一种优雅的交流方式。“当孩子们走出国门的时候，就可以用手中的琴弦、音符跟其他国家的小伙伴交流。两个人说着不同的语言，但可以共同演奏同一首乐曲，这支乐曲就能迅速拉近彼此的距离，把人的心连在一起。”唐韧竹说。

“这些乐器从发明之初并非以独奏乐器的形式存在，而是要合在一起才好听。孩子在学习过程中要逐渐习惯耳中并不是只有自己乐器的声音，而是要考虑大家一起能演奏出怎样的音色。从小培养整体声音的概念，这对于他们的自我成长来说是一种学习阶段的飞跃。”

回国加入国家大剧院这些年来，唐韧竹也对国内观众古典音乐鉴赏水平的提高有切身感受。与此同时，得益于一系列文化惠民政策，越来越多的人有机会走进音乐厅，享受不同音乐类型给生活带来的美好体验。

“国家大剧院在这个过程中做出了很大努力，在艺术文化普及方面做了大量的、细枝末节的工作，起到了潜移默化的影响。”唐韧竹说。

“听众现在不只是‘听’，而且开始听音色、听指挥、听细节，听其中的不同之处，艺术审美水平在快速提高。就像是一道菜，食客如今不仅是为了吃饱，而且在吃的过程中细细回味和评价菜品不同层次的口感。”对演奏者来说，这其中的意义不言而喻，“听众听懂了，我们的音符就不只‘入耳’，更走进了大家心里。”

(责编：郝孟佳、马昌)