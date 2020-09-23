人民网>>教育

留学生回国 用琴弦奏出七彩梦

本报记者 孙亚慧

2020年09月23日08:59  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　唐韧竹在演出准备中。

　　初见唐韧竹时，他刚刚结束国家大剧院管弦乐团的排练，手边放着他心爱的中提琴。从新加坡国立大学毕业回国的这些年里，一边是演出的音乐厅，一边是教琴的教室，他乐此不疲地穿梭于二者之间，帮助更多喜爱古典音乐的孩子找到他们的音乐梦想。

　　

　　让孩子感受古典音乐背后的深刻内涵

　　小学三年级时，唐韧竹的小提琴老师建议他离开沈阳去上海学琴，去更广阔的的世界看看，去看看“那里的孩子是怎样拉琴的。”

　　他听了老师的话，在上海一待就是10年。刚到上海时，这里的孩子拉琴的水平让唐韧竹惊讶不已。“我在沈阳的时候觉得自己拉得很好，到上海之后才意识到原来大家都这么强。我不想走了，我想在这里拉琴。”

　　从上海音乐学院附中毕业后，唐韧竹拿到了新加坡国立大学杨秀桃音乐学院全额奖学金，开启了海外求学之路。大四那年，他收到了中国国家大剧院管弦乐团的录取通知，回国7年，他如今的另一个身份是铭琴室内乐团、北京中科启元学校管弦乐团艺术总监。

　　一首曲子背后是一个时代、一段历史，在唐韧竹看来，他希望自己的学生能够真正理解音乐、融入音乐，去感受古典音乐背后更深刻的内涵。

　　“有些孩子拉琴的时候，可能会一支曲子拉半年，最后成了一种肌肉记忆，但同时，作曲家是谁、这个时代发生了什么、艺术家创作这支乐曲时到底想要表达什么却并不知道。他只是把音符拉出来了。”给孩子上课的过程中，唐韧竹希望他们能够有时间、有机会去挖掘音乐的深层价值。“孩子可以自己去寻找、探索曲子背后的故事。我布置的这些课后作业，一定程度上也会增加孩子对音乐的兴趣，让他们知道，在他们面前的不只有五线谱，乐谱后面有更广博的世界。”

　　公众艺术审美迅速提高

　　音乐是无国界的语言，孩子手中的乐器就是一张通行证，让他们无论走到哪里都拥有了一种优雅的交流方式。“当孩子们走出国门的时候，就可以用手中的琴弦、音符跟其他国家的小伙伴交流。两个人说着不同的语言，但可以共同演奏同一首乐曲，这支乐曲就能迅速拉近彼此的距离，把人的心连在一起。”唐韧竹说。

　　“这些乐器从发明之初并非以独奏乐器的形式存在，而是要合在一起才好听。孩子在学习过程中要逐渐习惯耳中并不是只有自己乐器的声音，而是要考虑大家一起能演奏出怎样的音色。从小培养整体声音的概念，这对于他们的自我成长来说是一种学习阶段的飞跃。”

　　回国加入国家大剧院这些年来，唐韧竹也对国内观众古典音乐鉴赏水平的提高有切身感受。与此同时，得益于一系列文化惠民政策，越来越多的人有机会走进音乐厅，享受不同音乐类型给生活带来的美好体验。

　　“国家大剧院在这个过程中做出了很大努力，在艺术文化普及方面做了大量的、细枝末节的工作，起到了潜移默化的影响。”唐韧竹说。

　　“听众现在不只是‘听’，而且开始听音色、听指挥、听细节，听其中的不同之处，艺术审美水平在快速提高。就像是一道菜，食客如今不仅是为了吃饱，而且在吃的过程中细细回味和评价菜品不同层次的口感。”对演奏者来说，这其中的意义不言而喻，“听众听懂了，我们的音符就不只‘入耳’，更走进了大家心里。”

(责编：郝孟佳、马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved