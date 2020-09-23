不一样的生活 一样的前方

郑辰雨在美国时与自己的房东伊莎成了好友。

尘有心将自己租住的房子设计成了理想的工作室。

住在舒适的环境里，做些热爱的事，这是大部分人的生活愿景。忙碌的生活中，一些海归也在寻找着将理想生活与创业方向相结合的途径。

郑辰雨与尘有心的生活便是这样。前者拖着行李箱一共走过了26个城市，体验了606天的民宿生活；后者租了一栋400平方米的房子用来调香，使用白、灰、木、绿四色，让空间回归本真，又养了25只加菲猫。在摸索与适应的过程中，他们慢慢地向着自己想要的生活靠近。

郑辰雨：城市游牧606天

每周一到周四住在公司附近的民宿，周末前往不同的街区去探索城市。从2015年开始，郑辰雨拖着行李箱一共住过了26个城市，认识了99位房东，体验了606天的民宿生活。每到一个地方，她都会把当地的人文风情画下来，把自己的感受记录在手账本里。

因为面颊两侧有红扑扑的可爱苹果肌，又特别喜欢吃苹果，郑辰雨还有一个名字，叫作“苹果姐姐”。2006年，在“留学热”渐渐兴起的时候，“苹果姐姐”漂洋过海前往美国的高中就读。还未成年便离开家乡，身处完全陌生的环境，需要独自面对孤独、语言、文化差异等难题。这段经历，让她快速学会了独立。

从普林斯顿大学毕业后，郑辰雨先在华尔街工作，后又加入一家公司。2015年，她只身来到洛杉矶这个人生地不熟的都市，两点一线的工作经常让她感到枯燥与迷茫。一天，朋友的一句话忽然让她陷入了思考——“人生只有30000天左右，要怎样度过剩下的时光？”

她意识到，甚至自己所处的这个城市，60多个街区很多都没去过。是不是有一种方式可以更好地了解这里？她决定找回生活中的新鲜感，由此启动了自己的“民宿计划”。

工作之余每天住民宿，不长租房，辗转于不同家庭之间。在做这件事之前，“苹果姐姐”认真思考了可能会出现的结果，她决心“断舍离”，开始了一个行李箱就是全部家当的极简生活。“我舍弃的可能是每个女孩都想拥有的漂亮衣柜、同朋友的社交聚会、看电视的休闲娱乐，甚至是相对稳定的生活，但与此同时，我收获的宛如是爱丽丝梦游的仙境、是世界各地的朋友、是许多原本看不到的风景。”

郑辰雨认为，智能手机时代人们或许与机器接触更多，人像是一座座“孤岛”，交往能力在逐渐退化。在认识了很多善良的房东后，郑辰雨觉得很多时候人与人之间只是缺少相识相知的机会，与其说彼此是陌生人，不如说是还未认识的朋友。每一次突破舒适区都是一个很好的成长机会。

民宿就像是郑辰雨人生中移动的学校，每个有趣的房子背后，都有一位有趣的主人，通过与房东一起生活，她也体验到了许多不同职业。99位房东拥有99种人生，人生没有模板，她逐渐意识到人生其实有这么多可能性。

一次，她住在加州一号公路附近森林里的蘑菇屋，手机没有信号，不能上网也无法与外界联系，“苹果姐姐”便暂时放下网络，加入房东Kitty奶奶的日常农活，这返璞归真的体验令她惊喜，也给了她知足常乐的满足。洛杉矶的房东艾伦，每隔几个月就会把自己的家重新布置一番，郑辰雨每次回家都像是在参加艺术展览，“他们的生活态度决定了生活品质。”郑辰雨感慨地说。

2017年5月，郑辰雨辞去高薪工作回到国内，开始专注于写作和画画，全身心投入到自己喜欢的事情中，而“民宿计划”仍在进行。很多时候，她认为自己不仅仅是在住民宿，更像是进行一项人类学的田野调查，也像是一场人生的修行——不必每一天都拥有非常理想的生活，但是每一天都可以寻找一种平衡和取舍。

这个乐观开朗、想法独立的年轻女孩，也会在“城市游牧”的过程中遇到困难。因为相比更为划算的长租，短租高昂的经济成本是必须要考虑的因素。由此，她降低了更换民宿的频率，一些房东也与她成为好朋友。他们有的给出友情价，有的愿意让她用技能换宿，比如为房东的宠物画像来换得一周住宿等等。

郑辰雨把这些当做人生课堂的学费。“某些时刻我也想过放弃，但却心有不甘。”在她看来，不管今后做什么，当坚持自己的爱好时，这种努力也定会被赋予更多意义与价值。“也许我们不能每天都在路上，但我们可以不带功利心地做一些自己喜欢的事，寻找更多新鲜感，让生活变得更有趣。”

尘有心：隐在街巷里的调香师

第一次听到尘有心（化名）说话的时候，声音慵懒又淡泊，让人很难猜得出他的真实身份，这个拥有多家公司的海归创业者，同时也是养了25只加菲猫与1只狗的年轻艺术家。商人与艺术家身份的合体是他浓郁的个人特质。

从中国美术学院动画专业毕业后，尘有心跨专业出国留学，在英国中央圣马丁设计艺术学院攻读纯艺术与艺术治疗两个硕士学位。2013年，他在英国创立FLORA&MUSE香氛品牌，并于1年后回国。在先后经历了大学教师、多家公司的美术总监等职位之后，最终决定自己创业。

年幼时由于父母工作特殊，尘有心被寄养在别人家，难以拥有自己的空间与宠物。幼年时未被满足的愿望成了长大后的坚持，于是，他回国后租下了一栋4层别墅，建花园、挖水池，在室内开辟出拥有自然生态的中庭。他成了猫咪与狗最亲近的主人，每只小动物都拥有自己独立的空间。

房子的一层是他的调香工作室，南北通透；二层北面为办公区、南面是25只猫咪“撒欢”的场所；三层则是卧室与客房。不同楼层有不同的空间使用规划，并尽力提高空间使用效率。“房子变成了居家与办公场所二合一，偶尔躺在沙发上办公的感觉的确也很惬意。”

有人觉得尘有心对租来的房子如此大费周章并不值得，但在他看来，通过设计与装修也可以积累许多经验，与更多产品和行业接触。房子虽是租住，但美好的生活体验并不该因此而打折扣。

当谈及对艺术家的理解时，尘有心说：“人们总觉得艺术家是感性的，但是这种感性并非随心所欲，而是根据自己的理解与见识在头脑中绽放灵感，追求幸福。”这恰似他的创业初衷，希望通过“香气”来传递快乐，提升幸福感。

工作室规模慢慢壮大，从他自己一个人变成如今十多名员工，各种各样的工具堆满屋子，动物和植物也越来越多。为了实现更大发展，尘有心决定走出现在的舒适圈，搬到场地更大、交通更方便的商业中心。他在与门店相隔不及百米的小区里，买下了一套顶层房屋，从那里能看到钱塘江、看到大片大片的绿色山脉，他憧憬着未来生活，想象着继续出发的自己该是什么样子。

如今的尘有心生活充实。虽然不同年龄、不同人生阶段会拥有不同想法，但他相信，活在当下是最重要的。创业诸事繁忙，尘有心很少有社交和休息时间，现在的他也想要拥有更合理的时间管理方式，让自己有时间和精力去尝试其它领域与不同风格。“创业路上，开心与烦恼时常并存。向往的生活到底是什么样子？每个人都有自己的答案，但能将乐趣与喜好变成事业，每天的辛苦就不算什么。不开心常有，把这些不开心在自己能力范围内进行调整，自洽并继续出发，这或许也是生活本质的另一种呈现。”

(责编：郝孟佳、马昌)