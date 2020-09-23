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深度清理网上有害信息 以更有力举措“护苗”成长

2020年09月23日08:46  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月22日电  （记者张贺）22日上午，深化“护苗2020”专项行动推进会在京召开。全国“扫黄打非”办公室会同北京市委宣传部，对北京市下一阶段“扫黄打非·护苗”工作进行再部署再动员，要求深度清理网上妨害青少年健康成长的各类有害信息，营造向上向善的社会文化环境。

　　会上，北京市“扫黄打非”部门发布了今年以来的“护苗”成果。截至目前，共查办“萝莉吧”等网站传播涉幼淫秽视频案等刑事案件7起、涉少儿非法出版物行政案件16起，约谈属地网站22家，收缴非法教辅教材和少儿图书33万余册，查删色情低俗等涉青少年违规信息100余万条，处置账号约9000个，公安机关共查删淫秽色情等有害信息6300余万条。首都29家网络“扫黄打非”工作站累计受理涉青少年专项举报675万件，清理色情低俗、暴力恐怖等有害信息1105万条。北京市文化执法总队当日对54余万册侵权盗版及非法出版物进行了集中销毁。

　　推进会安排了多项“护苗”宣传内容。一线文化执法人员为中小学思政课教师、社区工作者及学生家长代表等与会人员讲授了一堂30分钟的“护苗”公开课，剖析了数个涉未成年人违规网络文化产品典型案例。北京市委教工委相关负责人表示，今后将在思政课教学中有机融入“护苗”知识，更好引导中小学生健康成长。北京市“扫黄打非”办公室邀请了东直门中学德育副校长李洪晶、西城区奋斗小学校长刘昕、律师佟丽华、演员吴京、“凯叔讲故事”创始人王凯以及北京电视台主持人聂一菁等6人出任北京“护苗”行动爱心大使。活动最后，全国“扫黄打非”办公室举行了“护苗”工作调研座谈会。全国“扫黄打非”办公室负责人指出，“扫黄打非”部门在推动建设未成年人网络保护工作长效机制、坚决查办涉未成年人“黄”“非”案件、督促压实互联网企业主体责任等方面取得积极成果，但距离群众期待还有差距。希望通过此次活动聚力攻坚未成年人网络保护方面重点难点问题，着力推动“护苗”工作取得突破、开拓新局。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月23日 15 版）

(责编：郝孟佳、马昌)
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