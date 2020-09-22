王登峰：未来学校体育课须立足于教会学生专项运动技能

人民网北京9月22日电 （记者 郝孟佳）近日，体育总局和教育部印发《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》。今天上午，国务院新闻办公室于举行新闻发布会，介绍深化体教融合促进青少年健康发展政策有关情况。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，《意见》包括两个关键词：第一个关键词是融合，就是体育和教育的融合。第二个关键词是发展，就是促进青少年的健康发展。

《意见》的核心是三项改革：第一项改革，把原来的体育传统项目校和体育特色校合并，共同来用一个名字叫做“体育传统特色校”。传统校和特色校合并以后，不管是田径、体操、游泳、篮排足、乒乓球、羽毛球、武术，该学校的每一个学生都要学会冠名的项目技能，也就意味着将来的学校体育课必须立足于教会学生专项的运动技能。

第二项改革，是《意见》中特别强调的体育师资队伍建设。一是为优秀退役运动员进入校园当体育教师、体育教练打通通道。二是在学校里设立教练员岗位。

第三项改革，就是整合体育赛事和合力共建高校高水平运动队以及相关的激励和扶持政策。《意见》明确要求两个部门原来的赛事要统一起来，进行一体化设计、一体化推进。搭建面向全体学生的竞赛体系，构建优秀的后备体育人才成长和上升的通道。

王登峰认为，以上三项改革的推动是要实现两大价值：一是要实现学校体育在全面育人中的价值，促进青少年健康成长。二是要通过国民教育体系，为国家培养优秀竞技运动员。

王登峰说，下一步，学校体育教育改革，首先就是推动在体育课上教会学生健康知识、基本运动技能和专项运动技能。同时，要把文化课作业减下来，把体育课作业加上去，确保学生掌握运动的技能。此外，也要尽快搭建面向全员参与的体育竞赛体系，真正实现促进青少年健康发展。

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