两部门：8个方面37项措施深化体教融合 促进青少年健康发展

人民网北京9月22日电 （记者 郝孟佳）近日，体育总局和教育部印发《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》。今天上午，国务院新闻办公室于举行新闻发布会，介绍深化体教融合促进青少年健康发展政策有关情况。

体育总局副局长李建明介绍，《意见》的起草过程就是体育和教育融合的过程，双方高点站位、立足长远，明确了“深化具有中国特色体教融合发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的目标任务，并在过程中把握了三个基本原则：一是坚持大局意识，破除部门思维，摒弃部门立场，以促进青少年健康发展和加强竞技体育后备人才培养为主要方向，优化设计路径，强化自身改革，推动融合发展。

二是坚持问题导向，始终坚持从广大青少年实际需求出发，从群众反映强烈的突出问题入手，从体育进入中高考到畅通体育人才成长通道，从破除赛事壁垒到化解社会组织“进校难”，从提高学校体育教学质量到强化体校文化教育，逐条对应、逐一破解。

三是坚持统一体系，始终坚持“一体化设计、一体化推进”的总体原则，推动体育教育思想融合、目标融合、资源融合、措施融合等全面融合。

《意见》提出了8个方面37项政策措施。一是加强学校体育工作。重申树立“健康第一”的教育理念，围绕开齐开足体育课、丰富课余训练竞赛活动、支持学校建立青少年体育俱乐部等内容提出具体要求，提出逐步提高中考体育分值，启动体育素养在高校招生中的使用研究等。

二是完善青少年体育赛事体系。明确学生体育赛事由教育、体育两部门共同组织，整合两部门现有青少年体育赛事，共同完善相关评价奖励机制等。

三是加强体育传统特色学校和高校高水平运动队建设。由教育、体育部门联合评定体育传统特色学校，联合建设高校高水平运动队，选拔一定比例的优秀运动员进入省队、国家队。

四是深化体校改革。在推动体校改革、丰富体校功能、提高文化教育水平、保障体校教师待遇等方面，提出具体落实举措。

五是规范社会体育组织。鼓励青少年体育俱乐部发展，给予税收、场地等政策扶持，支持社会体育组织为学校体育活动提供指导和服务。

六是大力培养体育教师和教练员队伍。从畅通优秀退役运动员、教练员进校园任教，体育教师培训和在学校设立教练员岗位等方面提出改革要求。

七是强化政策保障。围绕体育特长学生升学保障、“一条龙”人才体系建立、场地设施建设利用等方面，提供相关保障措施。

八是加强组织实施。从成立联席会议制度、调动地方积极性和建立联合督导机制等方面，明确工作机制。

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