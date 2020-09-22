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“强基计划”将带动教育生态系统变革

张志勇

2020年09月22日09:14  来源：光明日报
 

近日，据媒体报道，一些高校未完成“强基计划”招生计划，且热度不及往年的自主招生，遂得出“强基计划”“遇冷”结论。笔者认为，如此比较和定论值得商榷。

众所周知，“强基计划”改革立足于服务国家重大战略的需求，突出基础学科支撑引领作用，培养未来领军人才，定位本就与自主招生不同。相比以往的“择分”，“强基计划”的“择志”色彩更加鲜明。实际上，从报名情况看，今年“强基计划”全国报名人数并不少，有近30万人，只不过一些高分考生在成绩发布后最终放弃“强基计划”转而选择了其他热门专业。这种略带冲突意味的情节，恰也从侧面反映出“强基计划”的改革气质和效应。

“强基计划”实施首年，流程的科学性和招生的公平性备受关注。复盘整个实施过程，无论是教育部对此项计划所涉省级教育部门、高校等各类主体的全覆盖培训，还是在监督审核、招生和培养方案制定等多环节进行的制度设计，或是在教育部与试点高校间建立的全过程工作协调机制，最终都指向科学性和公平性。从实施效果来看，整个过程平稳有序，各环节严格规范、公平公正，符合预期，可谓开局良好。目前，社会上关于“强基计划”的讨论，也都基于这一扎实基础。

作为国家统筹推进高考改革攻坚行动的重要组成部分，“强基计划”的实施已远超招生改革范畴，我们对其首年实施情况的关注和分析，也自然不应仅仅局限在招生这一环节，有必要从更为全面、系统的角度进行审视和思考。其中，有一点是确定无疑的，那就是“强基计划”的实施，将带动整个教育生态深刻变革。

非热门专业、没有降分录取优惠、录取后不能转专业、不对竞赛生敞开大门……面对这些“条框”和无法以此为跳板进入名校的现实，想要报考“强基计划”的学生和家长不得不理性选择，这对过去社会上长期形成的追求“热门”和“钱景”专业的功利主义升学观是有力的匡正。此外，“强基计划”拓宽了人才选拔的视野，拓展了考生评价的维度，初步形成多元评价基础上的多元录取局面。虽然这一计划规模不大，所涉人数不多，但影响面较广，足以形成积极导向，是对一种新的人才观及招生观的丰富和诠释。

“强基计划”重招生，更重培养。招生工作平稳落地，只是“强基计划”顺利启航第一步。把招生与培养贯通设计、把基础学科学习与专业学习衔接起来、把“本—硕—博”长周期人才培养贯通，是“强基计划”的突出特点。检验“强基计划”成败的关键，是拔尖创新人才培养的实践和成效，各高校应把工作重心迅速转移到完善培养方案、提高人才培养质量上来。

为此，“强基计划”实施高校要在“一校一案”基础上，针对每个学生的潜质和特点，积极向“一生一案”推进。在坚持导师制、小班化、国际化、个性化的培养基础上，鼓励并支持每个学生从学科兴趣出发、从问题出发，把学习与实践结合起来，适时参与到国家实验室、前沿科学中心的项目研究中来。应鼓励各高校积极探索、加强交流、共享经验，尽快走出一条符合中国国情、融合世界经验、具有中国特色的卓越人才培养之路。

深入推进“强基计划”，还有必要加强高中生理想信念教育和生涯规划指导。在中小学教育中，要重视培养学生的好奇心和学科兴趣，加强高校与中学教育的衔接沟通，通过开设高中学生发展指导课程、开展咨询活动等方式，加强学生的理想信念教育和生涯规划指导，引导学生结合国家发展和自身成长，树立远大理想。

（作者：张志勇，系国家教育考试指导委员会委员、北京师范大学教育学部教授）

(责编：实习生（谢怡君）、马昌)
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