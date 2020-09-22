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威海职业学院面向师生推行信用评价管理体系

2020年09月22日18:23  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月22日电 为切实推进学院信用体系建设，威海职业学院（下称威职）近日出台《威海职业学院学生信用评价管理办法》和《威海职业学院教职工信用评价管理办法（试行）》，在全院师生中推行信用评价管理体系。

在信用评价管理体系下，学生信用评价等级高，可在参评奖学金和助学金等方面获得优先资格，信用分还可抵考分；教职员工信用评价等级高，可在岗位聘任、职务晋升、职称评定等方面获得一系列激励……

“学生信用评价考核是对学生在学业、经济、生活、就业、网络和安全等方面的信用评价，既是评价学生的基本依据，又是学生健康发展、成长成才的目标导向。”据威职学生信用评价实施工作领导小组相关负责人介绍，该体系的建立和推行有助于培育学生讲诚信、懂规矩、守纪律的信念，弘扬“青年有信用、信用有价值”理念。

据了解，该体系附信用激励办法，学期内获A+级信用评价的学生可在个人荣誉等方面获得重点推荐。针对学生的信用评价管理，学校还将与威海市在建设“信用威海”过程中实行的“海贝分”有机结合，学生可将信用分数存入学校学生个人信用银行。此外，学生可根据每学期海贝币数量兑换抵用券，在校内超市、餐厅、咖啡厅等指定地点抵额消费。

此外，威职还发布了教职工信用评价管理办法，学院教职工信用级别评价采用千分制，设置A+、A、B、C、D五个等级，实行动态评价，教职员工的信用等级将作为岗位聘任、职务晋升、职称评定、评先选优、表彰奖励及绩效工资考核分配依据。

(责编：何淼、牛镛)
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