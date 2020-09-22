上海财经大学校长蒋传海：胸怀祖国 放眼世界 奋发有为

人民网北京9月22日电 20日，上海财经大学2020级新生开学典礼在国定路校区及7个直播分会场举行，约5000名新生现场参加典礼。上海财经大学校长蒋传海发表了题为《胸怀祖国 放眼世界 奋发有为》的主题讲话，寄语新生厚德博学，始终秉承立德树人的办学初心；扎根中国，始终坚守经济匡时的办学使命；放眼世界，始终坚持国际化的发展战略。

蒋传海谈到，当前，学校坚持“扎根中国、放眼世界、立足时代、面向未来”的办学方针，以高质量内涵发展为主题，以“强特色创一流”为主线，加快推进“双一流”建设，全面开启鲜明财经特色世界一流大学建设新征程。希望同学们能够只争朝夕、不负韶华，以实现中华民族伟大复兴为己任，不辜负人民期待和民族重托。

烟文雪/摄

以下为蒋传海教授《胸怀祖国 放眼世界 奋发有为》主题演讲内容节选——

今天我们在这里举行隆重的开学典礼，迎接来自世界八方和全国各地约5000名朝气蓬勃、踌躇满志的新同学。在此，我谨代表全校师生员工，对你们的到来表示热烈的欢迎和衷心的祝贺！同时，向辛勤培育你们的家长和老师，致以诚挚的问候和崇高的敬意！

同学们，你们与上海财大结缘于2020这个不平凡的年份，你们亲历了突如其来的疫情和疫情之下的“云备考”，见证并参与了伟大的全民战“疫”，这些不平凡的经历让你们的心志得到了充分的磨砺，收获了不平凡的成长。你们一路走来，勤奋刻苦、心无旁骛，过五关斩六将，成为同龄人中的佼佼者，我为你们已经取得的优异成绩表示赞赏，也为你们选择上海财大表示感谢！

在未来的几年里，你们将用一生最美好的年华在这里书写青春、演绎奋斗。我相信，在你们逐梦的道路上，上海财大一定会成为一个精彩的舞台，为大家提供丰富的资源、多样的选择和广阔的空间，成为你们实现梦想的起点。作为一名新上海财大人，同学们肯定很想知道，作为中国历史上第一所高等财经学府，百余年筚路蓝缕、风雨兼程的上海财大究竟是一所怎样的大学？学校经历了怎样的艰苦奋斗、锐意进取，才为中国高等财经教育的创新发展书写了独特篇章？回顾百余年的光辉办学历程，以下三个方面尤其重要。

一是厚德博学，始终秉承立德树人的办学初心。立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人是教育的根本任务，也是大学的核心功能。早在初创之时，创校校长郭秉文先生就提出“以诚为训，三育四衡”的育人思想，形成了一贯严格教学，重视理论密切联系实践的优良传统学风，注重培育学生养成“治商业学科者，不独贵具书本上之学识，尤贵具实际之常识”。

改革开放特别是进入新世纪以来，学校不断丰富厚德博学的内涵，持续落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才，坚持精英化人才培养的定位，以人的全面发展为旨归，在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神和增强综合素质上下功夫，努力培养理想信念坚定，具有全球视野和民族精神，富有创造力、决断力、组织力和坚韧力的卓越财经人才，为国家输送了大批高素质专门人才，在国内外赢得了良好声誉。

二是扎根中国,始终坚守经济匡时的办学使命。1917年，上财应国家民族工商业发展和 “商智锢塞，商才消乏”的时代之需在南京创设。1921年，为适应我国商学人才培养的需要，学校东迁上海，成立上海商科大学。1932年，学校独立建制，定名国立上海商学院，成为当时全国唯一的一所国立高等商科大学，并以“匡持国家、补益社会”为己任。 1935年，担任学校教务主任的著名经济学家马寅初先生为毕业生们郑重题下了“经济匡时”的砥砺之词，这四字箴言不仅成为学校校训的核心意涵，而且成为学校扎根中国大地办大学的使命情怀，更成为一代代上财人的精神根脉。

1954年，姚耐校长为毕业生题词“一切为着建设祖国”，广大上财学子积极响应这一号召，纷纷奔赴祖国的四面八方为国家的发展建功立业。改革开放以来，学校继续坚守“经济匡时”的办学使命，始终与民族共命运、与时代同成长，扎根中国大地办大学，在服务国家战略、融入社会需求的过程中不断发展壮大，为国家现代化建设培养了数以万计的卓越财经人才，为浦东开发开放、国家财税改革、自贸区建设等国家重大发展战略建言献策，做出了突出贡献,初步建成了国际知名具有鲜明财经特色高水平研究型大学。

三是放眼世界，始终坚持国际化的发展战略。国际化是学校与生俱来的办学基因。创校伊始，前辈先贤审时度势，坚持“用世界眼光办教育”的国际化理念，延揽中西兼通、古今兼长的海内外名师，形成了鲜明的国际化办学特色。在国立上海商学院时期，学校借鉴欧美商学院的办学模式，在学校组织架构、系科设置、课程体系和师资配备等方面继续与国际接轨。

改革开放以后特别是进入21世纪以来，学校借鉴国际高等教育先进理念和办学经验，积极探索开放环境下高水平国际化师资队伍建设，引导鼓励“中国问题、国际范式”的原创性高质量的科学研究，构建多层次、多类型的国际化人才培养体系，积极引进国际高质量的办学资源，学校国际化办学水平和能级进一步提升，并形成可复制、可推广的经验为国内其他高校所借鉴。深入实施 “上财国际”2.0战略，全面推进人才培养、队伍建设、科学研究、环境建设的开放办学水平，全方位提升国际化办学能级。

当前，学校坚持“扎根中国、放眼世界、立足时代、面向未来”的办学方针，继续遵循“厚德博学经济匡时”校训之精神，以高质量内涵发展为主题，以“强特色创一流”为主线，加快推进“双一流”建设，全面开启鲜明财经特色世界一流大学建设新征程。希望同学们能够只争朝夕、不负韶华，以实现中华民族伟大复兴为己任，不辜负人民期待和民族重托。在你们即将开启在上财的学习生活之际，我想提三点希望。

第一，厚德明理、奋发有为。同学们，一个人的“才”只有与“德”相匹配，以“德”为引领，才能真正成为国家和人民需要的栋梁之才。作为新上财人，希望你们能够践行“厚德博学经济匡时”之校训，打牢道德根基，扬美崇善、尚礼守法、诚信敬业、正义奉公，自觉“从中华民族传统美德中汲取道德滋养，从英雄人物和时代楷模的身上感受道德风范，从自身内省中提升道德修为”，当好社会主义核心价值观的践行者和引领者。

“民族复兴的使命要靠奋斗来实现，人生理想的风帆要靠奋斗来扬起。”世上无捷径，再大的理想与抱负，最终都需要转化为脚踏实地的奋斗。作为上财人，应始终以敢为人先、敢争一流的精神风貌，以不甘平庸、奋发进取的精神境界，在时代发展的洪流中展露锋芒。同学们，你们正处于苦练本领、增长才干的黄金时期，希望你们在未来几年的学校生活乃至更长远的人生阶段，能够始终保持追求卓越、奋发有为的精神状态，拥有见贤思齐、知难而进的积极心态，不耽于安乐，不堕于平庸，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，毫不畏惧面对一切艰难险阻，在不断挑战自我的过程中实现从优秀到卓越的蜕变。

第二，胸怀祖国、匡时济民。家国情怀是中华民族最为深厚的历史情感，是中华文明赓续不绝、延绵至今的强大动力。学校是应“振兴民族商业、培养商业人才”的时代之需而生，穿越百余年而不改其志，努力践行“经济匡时”的历史使命，始终与国家、民族的发展风雨同舟、荣辱与共。回望学校百余年的办学历程，一代代上财人以经世济民、匡时守正的家国情怀与责任担当，自觉把梦想融入国家和民族的事业中。他们响应“一切为了建设祖国”的号召奔赴祖国的四面八方，怀着“国家兴亡、匹夫有责”的赤子之心，自觉肩负起时代赋予的光荣使命，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

当前，我们正处于世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局同步交织、相互激荡的历史交汇期，这是一个更加充满机遇和挑战的时代。中华民族前所未有地靠近世界舞台中心,前所未有地接近民族复兴的伟大梦想。把蓝图变为现实，是一场新的伟大长征。希望大家能够将个人发展与国家兴衰紧密相连，让青春在与时代同频共振中绽放更大光芒，努力把自己培养成为德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

第三，放眼世界、博闻通达。改革开放四十多年来，我国取得了举世瞩目的伟大成就，创造了经济快速增长和社会保持长期稳定两大奇迹，改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现中华民族伟大复兴的关键一招。学校 的事业发展也充分证明放眼世界办大学也是决定学校命运的关键一招。尽管世界格局在演化进一步加剧，但从大历史的视角来看，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化仍在深入发展。

中国的发展离不开世界，因此需要进一步融入世界，世界的繁荣当然也需要中国。同学们，胸怀决定格局，格局决定未来。希望你们能够继承学校国际化办学的基因，胸怀世界，开放包容，充分利用学校国际化资源，注重拓展国际视野，立足时代、放眼世界，学会用国际视野观天下，发挥自己的智慧和才华，为人类发展和社会进步做出自己的贡献。

同学们，学校将是你们放飞梦想、挥洒汗水的地方，也是你们永久的精神家园和心灵港湾。希望大家能够继承前辈先贤留下的厚重精神财富，胸怀祖国、放眼世界、勤学修德、追求卓越，用行动谱写绚丽的青春华章，用奋斗创造无限美好的未来！

(责编：李依环、何淼)