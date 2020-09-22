王登峰：高校高水平运动队要在体教融合中起到牵引作用

人民网北京9月22日电（李依环）日前，国家体育总局、教育部联合印发《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》（下称《意见》），明确要加强体育传统特色学校和高校高水平运动队建设。今天国新办举行的新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰对高校高水平运动队的相关情况进行了解读。

王登峰指出，高校组建高水平运动队的目标是为了参加世界大学生运动会。过去相当长一段时间里，体育竞赛在学校里开展并不普遍，从大学生里选拔代表队参加世界大运会非常困难，所以建立了相关制度，选拔一些有体育运动特长的学生参加高校的高水平运动队。高校高水平运动队这些年发挥了重要的引领作用，也为国家队参加世界大型赛事贡献了非常优秀的运动员。

“高校高水平运动队要在体教融合中起到融合和牵引的作用。”对于下一步的发展规划，王登峰表示，首先，高校高水平运动队定位是要成为未来我国培养优秀竞技运动员的重要平台；第二，它是一个引领的龙头，要通过高校高水平运动队的建设和完善，成为小学、初中、高中整个体育竞赛赛事优秀运动员的归宿之一。

王登峰提出，《意见》还要求教育和体育部门密切配合，共同制定高校高水平运动队建设和发展的规划，这里可能涉及到整个运动项目的布局，要跟体育传统特色校的建设有机结合。

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