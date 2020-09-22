教育部：2020年我国在学研究生将达300万人

人民网北京9月22日电（李依环）今天上午举行的教育部新闻发布会上，教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用介绍，新中国成立70多年来，我国累计培养了1000多万博士、硕士，今年在学研究生将达300万人，已成为世界研究生教育大国。

洪大用表示，经过70多年的奋斗，我国构建了比较完备的研究生教育体系，基本实现了高层次人才的自主培养，有力支撑了科技创新和国家战略发展。当前，中国特色社会主义进入新时代，正处于世界百年未有之大变局、中华民族伟大复兴战略全局的关键时期，我国研究生教育正在经历从大到强的转变，国内经济社会发展面临转型升级、高质量发展的挑战，人民群众对研究生教育的需求也更加多样化；国际上大国竞争日益激烈，研究生教育的战略性、重要性更加凸显，准确识变、科学应变、主动求变更为迫切。

洪大用指出，当前，我国研究生教育仍然存在着一些亟待解决的突出问题。一是对研究生教育规律的认识还不到位，有的学校还片面追求规模扩张，高质量、个性化培养不足；二是学科专业调整刚刚起步，对紧缺人才培养和“卡脖子”技术突破的支撑不够有力，学位授权改革有待持续深化；三是导师规模不断扩大，总体素质有保障，但一些导师责任没有压实、指导能力不够，师德师风建设仍需加强；四是研究生培养机制还不完善，分类培养体系建设有待持续深化，差异化、多渠道投入机制尚不健全，对重点学科、基础学科保障还不到位；五是法律法规滞后于实践发展，对分级管理和分类评价有影响。一些单位内部质量管控不到位，仍然存在一定程度的学位“注水”现象。

“新问题新挑战提出了新任务，我们还需进一步增强责任感、紧迫感，推动研究生教育深层次、结构性变革，加快发展更多机会、更好品质、更佳体验、更强力量的研究生教育。”洪大用表示，今天的研究生，就是明天科研创新的主力军，他们的学术能力、学术作风、志向追求，决定了整个中国科研创新的高度，决定了建设创新型国家的速度。研究生教育代表的是国家最高教育水平，新时代的研究生教育一定要有大视野、大胸怀、大担当、大格局，才能在国际竞争舞台上争得一流。

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