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“美美美”地“买买买” 年轻人愿意为颜值埋单

2020年09月22日08:44  来源：中国青年报
 
原标题：“美美美”地“买买买” 年轻人愿意为颜值埋单

　　郭月清和她的可爱厨电。

　　如果你有一个多彩的厨房，会不会期待每天为自己做一顿元气满满的早餐，再准备一份营养均衡的午餐，认真摆放在可可爱爱的餐盒里，等待“惊艳”同事们？或者在周末，亲自做一顿精致大餐招待三五好友？

　　大学毕业后到上海工作了3年，90后女孩郭月清收集了不少高颜值的厨房小电器，更喜欢通过它们“秀”厨艺，用她的话讲就是“好喜欢我的锅们，好想天天用它们做饭”。

　　今年的新冠肺炎疫情让很多年轻消费者告别外卖，重回厨房，在网上掀起了“全民秀厨艺”的热潮，也使得作为家庭必备品的锅碗瓢盆被赋予了新“职责”：三明治机要能印出卡通图案，煎炒煮炖“全能选手”的多功能锅要有马卡龙配色，榨汁杯和豆浆机也得有多种可爱造型……这些趋向“艺术品”的各类高颜值厨房电器，俘获了一批批年轻人爱吃爱玩的心。

　　“颜值经济”正当时

　　每天早晨，郭月清会花十几分钟的时间给自己做一顿早餐。因为时间紧张，她买了不同的厨具，左右开弓。单单是早餐机就有不同款的好几种，烤面包的、压三明治的、煎蛋煮蛋的，等等，烤箱、电饼铛、韩式火锅锅、电饭煲更是应有尽有。

　　郭月清告诉记者，以前她购买这类厨具电器时，都会选择大家熟知的品牌、中规中矩的产品，自从朋友送给她一件小众品牌却很好看、很好用的产品后，便开启了她的“为颜值埋单之旅”。

　　“小品牌产品和大品牌产品在功能上没有很大差别，所以对于品牌的需求没有那么高，反而会首先选择产品的颜值，也会被社交软件中美食博主分享的高颜值厨具吸引去买。”在她看来，这些好看的厨具用品不仅让她心情好，还令她更加愿意走进厨房享受烹饪的乐趣，“我很愿意为颜值埋单，我也愿意送朋友们一些高颜值的用品”。

　　她还喜欢收集饭盒，只要觉得好看就想“带它回家”。疫情期间，本就喜欢下厨的她再次回归厨房，开启了带饭上班的日子。这段时间，她还入手了一款高颜值的插电加热饭盒，养眼的同时满足自己的味蕾，是她最近的“新宠”，每次把食物放进饭盒，还要美美地拍照留念。

　　在社交软件上，不少年轻人分享了自己家中那些被称作“神仙颜值”的产品。

　　抱着“没有什么事是一顿火锅解决不了的”想法，北京姑娘王宇决定入手一款料理机。在对比多款功能相似的产品后，她还是被其中一款纯白色的料理机“击中内心”。收到料理机的第一时间，她录制了开箱视频分享喜悦，“高颜值的小电器不仅增加了生活情趣，也代表了有仪式感的生活态度”。

　　记者在走访北京宜家家居、下厨房线下店、诺米家居等门店时发现，色彩斑斓、图案多样、功能新奇的厨具产品更能吸引年轻人驻足打量和购买。

　　下厨房北京蓝色港湾店“美食担当”孙琳告诉记者，店里的顾客大多是热爱美食、喜欢自己动手的年轻人，“她们第一眼看中的都是颜值高的产品，也会询问是不是新款，像在小红书、微博等平台分享出来的网红产品都会有很多人关注。然后才会去比较产品的功能、价格等其他方面”。

　　据孙琳介绍，这个夏天店里卖得特别火的是日本动画片《樱桃小丸子》同款刨冰机，外形、颜色和动画片里一模一样，好看的同时还勾起了很多人的儿时回忆，甚至没看过动画片的小朋友也会喜欢。

　　“好看”背后的社交新方式

　　“厨电是所有品类里最能承载我们想表达的东西”“适盒是为都市新中产量身打造的颜值家电品牌”。一周前，“适盒A4BOX”的微信公众号发出文章，记录了他们成立至今的3年。

　　适盒创始人尤绍锋在创业之初便观察到了年轻人生活方式的新变化：爱独居，小众文化的崛起让他们更加珍惜自己的个性和品位。于是，他和团队把产品外观设计定位为“轻复古”风格。

　　凭借高颜值，第一款产品——多功能料理锅在2018年8月上线售卖后的5个月里，淘宝站内成交额达1200万元。作为第二款产品的适盒加热便当盒刚上线，轻雾绿和淡月蓝两款颜色直接售罄。尤绍锋介绍说：“便当盒至今已经卖了18万台，销售渠道包括京东、淘宝、小红书、一条等平台，全国各地的约503家精品超市均有产品销售。”

　　在尤绍锋看来，高颜值厨具和美食也是一种新型社交工具。在售卖产品的同时，适盒也会不定期组织线上的“颜值料理分享会”，用直播的方式和全国各地热爱美食烹饪的人聊一聊，诸如“一道便当带给生活的改变”“日常高效准备每周食材”等主题。

　　“很多人在做了一道色香味俱全的菜后，都会发朋友圈，一方面想获得别人的认可，一方面展示自己的技能。展示菜的同时，也展示了盛菜的产品。”与此同时，尤绍锋希望他们能够用社群聚集更多热爱生活的年轻人，“在分享中提升生活幸福、感受生活乐趣，让我们的品牌给年轻人带去收获。”

　　作为国内知名的美食生活方式平台，下厨房在搭建线下门店售卖“和美食有关的事物”——地道特色小吃零食和好用好看的厨房器物的同时，也在着力打造自己的社群。据相关负责人介绍，会员在分享美食食谱和生活时刻的同时，也可以跟随各地大厨线上学习做菜，挑选精品好物。

　　最近，郭月清在一个美食博主的微信群内“种草”了一口价格千元的西厨锅，不仅拥有高颜值，还“多才多艺”拥有20种功能。但看到有些使用过的网友说到“西厨锅掉漆”的问题，她又有些担心：“颜值在线，价格很贵，质量却没有保障怎么办？”

　　“好看”之余，如何保障品质，是追求高颜值的生产商必须注意的重要问题。（记者 孟佩佩）

(责编：郝孟佳、马昌)
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