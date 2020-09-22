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中北大学打造“课程思政”示范课《大国兵器》 十位院士领衔主讲

2020年09月22日00:52  来源：人民网
 

中北大学享有“人民兵工第一校”美誉，肩负着为国防科技工业培养高层次人才的历史重任。近年来，学校坚持立德树人根本任务，站在“为党育英才、为国铸利器”的高度，强力推进思政课程与课程思政教学改革，挖掘国防文化、军工文化和红色文化资源，面向全校学生开设《大国兵器》综合国防素质培养课，将一代代军工人身上体现的“对党、对国家、对人民的赤胆忠诚”、“对军工事业无限热爱的优良传统”和“对装备产品精益求精的执着追求”融入课程讲授中，增强学生“军工报国、科技强国”的意识和情怀，凝聚起学生履行神圣使命、投身国防军工、励志“强军兴装”的强大精神力量。

《大国兵器》课程邀请王泽山、王哲荣、朵英贤、刘永才、刘尚合、苏哲子、李魁武、杨绍卿、杨树兴、张锡祥等10位院士领衔主讲，多位兵器学科教授、博导授课，思政教师担任课程主持，将电视访谈模式引入课堂教学，多人协作共上一堂课，形成了“十位院士领衔主讲、多位教授专业授课、思政教师全程导航”的创新教学模式。通过院士、专家、学者崇高的师德师风塑造人、高尚的人格魅力影响人、深厚的学术造诣培育人，从而凝聚起强大的课程育人合力，有效提升课程育人成效。

《大国兵器》课程涵盖枪械、火炮、弹药等知识，共16讲，每讲包括基本概念、结构原理、作战运用、典型装备、发展趋势、科研故事、装备实践、院士访谈等内容。通过“专业知识模块化”和“思政内容故事化”的课程设计，以“兵器专业的兴趣点”和“鲜活的武器案例”为学生展示现代军事科技和武器装备的发展，将蕴含于课程中的“显性和隐性思政元素”寓于课程各个教学活动和环节中，激活课程德育元素，释放课程育人功能，实现专业知识传授和价值引领的同频共振，培育学生关心国防、热爱军事、勇于探索的精神。

《大国兵器》课程全程贯穿“课程思政”理念，将“以爱国主义为核心的民族精神”、“以艰苦奋斗为核心的军工精神”和“以科技创新为核心的时代精神”，以“红色故事”、“军工故事”和“中国故事”为载体融入课程教学中，实现知识传授、能力培养和价值引领的有机统一。

《大国兵器》课程依托学校强大的兵器学科专业优势，扎根学校底蕴深厚的国防军工文化，将校史校训育人作为教学的重要内容，深入挖掘学校近80年办学历程中的精神传承，将抗战时期学校师生“一手拿书、一手拿枪、边学习、边战斗”，刻苦钻研军工技术的精神讲述给学生；将老校长刘鼎白手起家创建人民军工，忠诚无畏一生献给人民军工的光辉事迹讲述给学生，培育学生的文化自觉、塑造理想人格、促进学生的全面发展，是学校军工文化育人的重要组成部分。

《大国兵器》课程面向所有学生开放，所有心怀“军工梦，强国梦”的学生，不限专业、不限年级均可选修，旨在通过打造深受学生喜爱的综合国防素质特色课和“课程思政”示范课，让更多的学生了解军事、关心军工、献身国防，培养学生的民族自豪感和社会责任感，增强学生在“推进武器装备现代化”、“建设世界一流军队”和“实现中华民族伟大复兴”进程中的使命担当，增强学生“军工报国、科技强国”的意识和情怀。

(责编：岳弘彬、闫嘉琪)
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