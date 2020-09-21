《人民日报带你读时政》丛书出版

人民网北京9月21日电 为深入学习贯彻习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》，教育部、中央组织部、中央宣传部、财政部、人力资源社会保障部印发《关于加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的意见》，以及中共中央、国务院印发《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》等重要文件精神，人民日报政治文化部编写的《人民日报带你读时政》丛书近日由人民日报出版社出版发行。

丛书分为秋季版和春季版，各包括小学低年级、小学高年级、初中和高中四册。目前已出版的秋季版编选2020年1-6月时政内容，供中小学生2020年秋季学期选用；即将出版的春季版将编选2020年7-12月时政内容，供中小学生2021年春季学期选用。丛书设置了“半年时事概览”“时事专题追踪”“时事竞赛试题”栏目，以国际、国内重大时事政治为背景，总结了社会热点和焦点问题，提供了复习和演练试题。

该丛书专题解读内容全面、重点突出，模拟训练针对性强、紧贴实际，有助于引导学生关注社会、关注生活，关心国家和社会的发展，有助于培养和提高学生的核心素养。

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