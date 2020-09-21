“12345市民服务热线”等案例将进入北京高校思政课堂

活动现场（李依环/摄）

人民网9月21日电（李依环）19日，北京市学校思政课案例库建设推进会暨教学基地授牌仪式在北京市市民热线服务中心举办。该案例库将服务北京90余所高校思政课堂，“建设香山革命纪念馆、大力弘扬香山革命精神实践”“中关村自主创新实践”“北京城市副中心建设实践”“12345市民服务热线的实践”等入选首批教学案例。

会上，12345市民热线服务中心主任张波进行了案例教学，详细介绍了中心通过“接诉即办”工作机制，解人民群众决操心事、扰心事、烦心事的生动实践。据了解，北京市将组织优秀业务人员走进高校，围绕“接诉即办”开展专题讲座。同时，12345市民热线服务中心也将作为高校师生开展思政课案例教学和学习实践的基地，让市民服务热线的案例走进学校思政课堂。

北京高校思想政治理论课高精尖创新中心主任、中国人民大学党委副书记齐鹏飞介绍了案例库建设情况。他指出，案例库将充分发挥北京高校理论优势和师资优势，组建高规格学术委员会，吸引广大师生广泛参与，开发不同层次、不同类型的思政课教学案例，充分利用VR、AR等前沿科技，推动北京实践与思政课教材、课程紧密结合，提升案例对思政课的服务支撑能力。

“案例教学是提高思政课教学实效的重要抓手，有助于老师在教学中将学生带入特定情境中，效果非常显著。”作为参会教师代表，中国农业大学马克思主义学院院长张晖接受采访时说，“案例教学成功与否，取决于思政课教研目标下的案例选择。案例选得好，学生就能学得好，老师在教学中也能发挥得好，师生互动效果也能更好，思政课的质量提升也就水到渠成了。”

据悉，北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学等10余家北京高校中国特色社会主义理论研究协同创新中心、北京市重点建设马克思主义学院等将支持案例库和案例教学基地建设，不断丰富案例编写与教学实践，推动更多鲜活案例进入思政课堂。

北京市委教育工委副书记狄涛发言强调，北京高校要进一步提高政治展位，统一思想认识，坚持多层次统筹案例素材，多角度强化育人导向，多形式讲好生动实践，将生动实践选好、编好、讲好，特别是把首都地区疫情防控生动实践、决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会等作为教学案例的重要素材，促进案例内容与课堂教学的知识体系贯通融合，切实将首都“四个中心”资源优势转化为育人优势。

(责编：实习生（唐努尔）、何淼)