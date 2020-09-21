记者手记：心里放不下，才真正留得住

原标题：心里放不下，才真正留得住

可以说，每所农业院校里都有一拨长期扎根田间地头的“泥腿子”教授，不等他们张口，从肤色上就能看出下乡时间的长短。

事实上，在人群里，很难分辨出他们的教授身份。脱去西装皮鞋，站在田里，他们就是一个“老把式”。不过，也正是得益于教授身份的成功“隐藏”，他们在农村推广技术时才如鱼得水，得心应手。

一位长期在基层从事农技推广的教授向记者坦言，下乡送技术，首先要把自己当成农民，他们递过来的水，你要喝；他们递过来的烟，你要接；他们丰收了，请你喝酒，你不好拒绝。他总是告诫自己的弟子，“人家种了一辈子的地，为什么听你这个年轻人的，还不是因为熟了有感情。”

这位教授总结道：能在农村待得住，必须对农村有“感情基础”，对那片土地饱含深情，对收成的丰歉感同身受。有时接到农民的求助，立马就会赶过去，就是因为“心里放不下”。对当下的年轻人来说，包括学农的大学生，缺少的正是这种“情感共鸣”。

这也不能全怪他们，他们没有骑在牛背上长大的机会，他们就是在钢筋水泥中长大的孩子，即便来自农村，很少有父母舍得让他们干农活儿，“不分五谷，不辨菽麦”实在是情有可原。

一纸志愿，就把他们中的一部分送进了农业院校的大门。在此之前，他们对农村、对涉农专业又有多少认识？本科期间，也有农事实习，但是4年，能否培养起对“三农”的热爱，这也要打个问号。毕业之后，继续攻读硕士、博士，又是从校门到校门，离农村依然很远。毕竟农村是个艰苦寂寞的地方，不论从事农业，还是技术推广，如果不是出于“真爱”，很难坚持下去。如果是一时头脑发热，最终还是会“逃离”。

今天，推广型教授的设立，现实意义在于通过职称改革，引导更多的青年教师扎根农村、服务农民。但这也仅是为青年教师职业发展开辟了一条新的路径，热爱农村的人自然会被吸引过来，但另一部分无所谓的人依然会走自己的老路，生活在自己的舒适区里。所以，对高校来说，尚需从根本做起，培养本科生、研究生、青年教师对于农村的感情，鼓励科研型、教学型的教授都能前往农村传经送宝，从而扩大教师下乡的覆盖面，确保高校农技推广队伍后继有人。

感情的培养，不能缺少物质基础与生活经历。以安徽农业大学为例，该校以校县合作的方式在全省范围内组建8个农业综合性试验站，每个站约500亩试验基地，研究生和部分青年教师吃住都在站里，真正实现把教学从课堂搬到试验站。此外，从本科生中遴选优秀学生，开设“青年农场主班”，专门培养“有志种地的人”。这些举措，在一定程度上重塑了学生的专业理念，淬炼了他们的专业情感，也培养起吃苦耐劳、甘于奉献的职业精神。

感情的培养，当从娃娃抓起。把麦苗当作韭菜的问题，在人生的最初阶段就应当破除。今年出台的《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》明确要求小学生初步体验种植、养殖、手工制作等简单的生产劳动。近日，教育部再次强调，城市中小学校要在每个学段至少安排一次农业生产劳动，农村中小学校要因地制宜开展种植养殖体验。

只有自己动手，获得真实的劳动体验，才能形成对于“三农”的感性认识与原始情感。在扣好人生第一粒纽扣的重要阶段，才有可能种下这粒对于农业的情感种子。若干年后，他们心中才有可能会涌动起振兴乡村、复兴农业的家国情怀。

届时，相信会有更多的人选择农村作为事业的平台。（王磊 王海涵）

(责编：李依环、马昌)