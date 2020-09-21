王登峰：幼儿体育的正确打开方式是“游戏”

原标题：幼儿体育的正确打开方式是“游戏”

近日，全国幼儿足球活动负面清单发布，禁止进行正式足球比赛、禁止幼儿足球考级、禁止进行成人化、专业化、小学化的足球训练等举措引来众多网友点赞，同时也引发公众关于幼儿体育的一些疑问和思考，如“幼儿体育要练什么”“还要不要比赛”等。

对这些问题，在近日举行的2020年全国校园足球工作视频会议上，教育部体育卫生与艺术教育司司长、全国青少年校园足球工作领导小组办公室主任王登峰进行详细阐述。

约30年前，王登峰在《中国青年报》上看到一篇文章：1987年5月，75位诺贝尔奖获得者在巴黎聚会。有人问其中一位诺奖获得者：“您在哪所大学学到您认为最重要的东西？”他平静地回答：“在幼儿园。”

幼儿园是一个人成长最重要的起点。在王登峰看来，在幼儿园里学到的都是生活中非常普通、基础但又非常重要的东西，“我们常说不要输在起跑线上，这个起跑线从某种意义上讲，就是在幼儿园学到了什么。今天讲校园足球或学校体育的发展，包括幼儿足球等幼儿体育活动，与应该注重培养孩子什么样的品质、能力、技术以及用什么样的方式来培养是高度相关的”。

那么，幼儿体育要教会孩子什么？王登峰指出，一是基本健康知识，比如可以教孩子什么东西不能多吃，什么东西不能吃等；二是基本运动技能，包括跑、跳、投和灵活性、平衡性、柔韧性、协调性——这是学习专项运动技能的基础，也是幼儿体育的核心。

必须承认的是，基本运动技能不足是现在中国幼儿面临的最突出问题。“现在很多家庭都是一个孩子，孩子连爬的机会都没有，对手脚协调性、身体的平衡性、灵活性影响很大。”王登峰说，他曾请原中国国家男子足球队主教练施拉普纳来作演讲，本想请施拉普纳讲学校的足球应该怎么去教、去练，结果施拉普纳说这不重要。重要的是，施拉普纳发现中国孩子在基本运动技能方面存在着一个致命缺陷，就是协调性差。在施拉普纳看来，教孩子踢足球首先抛开足球训练，“就好像想实现目标就去做跟目标相关的事情，但你所具备实现目标要求的基础素质与之差得很远”。

王登峰也强调，足球只是个载体，足球特色幼儿园要通过足球教会孩子体操、舞蹈、跑跳能力、身体管理能力、跟其他同伴合作解决运动问题的能力。幼儿园阶段最主要的是教会幼儿运动技能的协调发展，这是孩子未来运动技能发挥最为重要的基础。

如何教？王登峰说，幼儿体育的实现方式就是游戏。

“你让他玩一个需要跑的游戏，他就学会了跑。让他掌握柔韧性，不能教他一个动作让他练，他是不会这么练的，但让他玩一个需要练到柔韧性的游戏，他会做得很开心，整个运动机能也都得到了提升，这就完成了柔韧性的学习。”因此，王登峰认为，幼儿体育就是要以游戏的方式去让幼儿实现运动技能的协调发展。换而言之，不是教给幼儿具体的技能，而是把技能融入到设计的游戏中，让他在玩的过程中自然而然地掌握运动技能。用教小学甚至大学生的方式去教他们，这就是“小学化”“大学化”，不适合幼儿，效果也会大打折扣。

除了“教会”，幼儿园体育同样要做到“勤练”“常赛”。在王登峰看来，幼儿园的“勤练”就是把游戏贯穿整个幼儿活动的全时段，而且要实现亲子互动。幼儿的体育活动也要常赛，但是这个“赛”不是正规的竞赛，而是用游戏活动来展示每个幼儿的运动技能，比如“把球扔到那边看谁先抢到，这不就是田径比赛吗”？

“幼儿园的小孩子不要带着那么多功利的东西去玩耍。”王登峰指出，幼儿园的“常赛”首先不进行正式比赛，其次也不是“苦练”，“我听有人跟我讲，有的幼儿园练足球，让小朋友绑着沙袋练足球，这不是培养和教育”。在他看来，幼儿园“常赛”追求的是孩子全面和协调的发展，“幼儿体育的实现方式是游戏，幼儿体育竞赛的方式也是游戏，要教的专项运动技能应该是融入到游戏中去的”。

全国幼儿足球活动负面清单的发布也是基于此理念。王登峰希望，幼儿园要成为孩子们享受运动乐趣、在游戏中实现运动技能协调发展的一个重要平台，不能对他们构成任何的伤害。足球特色幼儿园亦是如此，要以足球为载体来帮助幼儿熟悉足球，对足球感兴趣，又能够使他们的运动技能实现全面和协调发展。

接下来，王登峰指出，一是要继续倡导《幼儿足球游戏活动指南》，按照这一指南用游戏的方式去培养幼儿综合运动的协调能力；二是看一下这种幼儿足球的教学模式到底能给我们带来什么。更具体来说，将从今年9月开始向全国足球特色幼儿园赠送一个月的免费课程，再从全国遴选1000所足球特色幼儿园赠送一年的免费课程，“让幼儿园家长、老师、园长能够仔细观察、认真分析这样一种幼儿体育活动，以及幼儿身上发生的变化”。

“我们希望通过这样一种方式，来打造幼儿足球或者幼儿体育的模板，传递正确的理念，鼓励正确的幼儿体育‘打开方式’”。王登峰说，要实现全学段的学校体育改革，这是一个非常重要的环节，“通过这样一个环节，我们希望能够把这件事情真正做好”。（孙庆玲）

(责编：李依环、马昌)