“让学生在我的肩膀上前行”（教书育人楷模）

“同学们好，非常高兴今天为你们讲第一课。中华民族从甲骨文上就记载着疫病，就是现在的传染病。有文字记载的疫病，大的疫病有300多次……”9月1日，在《开学第一课》上，天津中医药大学校长、中国工程院院士张伯礼向广大中小学生讲述了几千年来中华民族同疫病做斗争的过程。

今年，是张伯礼从教第三十八年。自1982年在天津中医学院毕业留校以来，他始终要求自己站好三尺讲台，不负“教师”这个称谓。

张伯礼对待学生，总是“宽严相济”。

宽，是张伯礼对学生出了名的好。学生病了，他买鸡蛋送去；冬天学生穿得单薄，他把自己的衣服给学生穿；学生家庭经济困难，他悄悄为学生交学费……后来还捐赠了自己的几百万元奖金，成立面向全校品学兼优学生及贫困学生的“勇搏”基金，奖励资助他们。

严，是张伯礼对学生一向要求严格。张伯礼的博士生黄明说，他每次向老师提交论文都很紧张，因为老师对待学术非常严谨，退回来的文章经常批注得密密麻麻，红了一片。张伯礼的办公室内，到处堆着书和学术期刊，微信里还关注了国际最前沿的学术期刊的公众号。“老师多年来，无论多忙，始终坚持学习。”黄明说：“他经常勉励我们，学习是一生的习惯，要开阔眼界、保持敏感、跟踪前沿，才能少走弯路，才能把最新的成果用到患者身上。”

在张伯礼看来，作为老师，最重要的不是教给学生多少知识，而是帮助学生掌握获取知识和解决问题的能力。他说：“授之以渔，让学生在我的肩膀上前行，培养出一批超过我的学生，是我最大的心愿。”

谈及育人初衷，张伯礼常说：“医术固然重要，但成为一名好医生，高尚的道德情操、仁慈的爱心，更为重要。”张伯礼这样说，也这样做。师从张伯礼多年的江丰回忆，老师工作很忙，但他一周三次的门诊从不停歇。如果会议在外地，哪怕凌晨下飞机，他也会一大早赶到门诊，为的只是一个朴素的信条——“患者抱着病痛来，不应也不能被辜负，自己要尽最大努力按时出诊”。

在给患者诊疗的过程中，张伯礼也对学生言传身教，每次给患者开完方子，送出门，他就转身问身边的学生们：“你们怎么看这位患者？”“这个方子有什么讲究？”“这次的方子同上次的有什么不同，为什么调整？”一问一答之间，教学相长，润物无声。

怎样培养中医药传承人？张伯礼说，其一，中医教育的核心、关键问题，是培养学生真正懂得中医、热爱中医，掌握中医思维规律、掌握中医临床技能和诊治策略；其二，要守正创新，也要兼容并包，要在传承发扬中医药精华的同时，主动借鉴包括现代医学在内的现代科学技术，丰富中医药研究领域，诠释其现代科学内涵。

中医药的传承和发展，是张伯礼心中一直记挂的大事。他十分重视中医药教育质量提升及标准化建设，主持制定了国内首个中医本科医学教育标准《中国·中医学本科教育标准》和世界中医学教育史上第一个国际标准《世界中医学本科教育标准》，在全球50多个国家和地区推广应用。

年过古稀，皓首前行，张伯礼依然像年轻时一样精力旺盛，有干不完的事、使不完的劲儿。唯在一件事面前，他服老了：“我羡慕今天的青年，他们赶上了最好的时代，拥有最好的际遇，创造无限的可能，未来，终将由他们创造。”正因如此，他想将更多心血倾注给教育事业，用尽余生，培养更多中医药传承人。

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 12 版）

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