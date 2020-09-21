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20年来，科普大篷车行驶4000多万公里，服务2.66亿人次

让科学梦想托起明天的希望

本报记者  喻思南

2020年09月21日09:08  来源：人民网－人民日报
 

20年来，全国1600多辆科普大篷车累计行驶超过4000万公里，服务2.66亿人次。

9月19日，全国科普日活动在全国范围内同步启动，以线上线下融合的方式为公众献上一场科普活动盛宴。

相较于城市，农村的科普资源较为贫瘠，如何让科学知识触达？科普大篷车项目将“科技馆”搬到车上，把科学知识送到田间地头，已经跑了足足20年。最近，科普大篷车就来到云南西北部宁蒗彝族自治县的新星小学，这也是科普大篷车首次走进这座山村小学。

把“科技馆”搬到车上，送到田间地头

宁蒗彝族自治县位于云南、四川两省交界处，群山环绕，沟壑相连。新星小学在山间一片难得的开阔空地上。当装满展品的科普大篷车开进新星小学时，孩子们立马围上去，上下左右瞧了个遍。6辆不同功能的科普大篷车，50多件展品，整齐排列在操场上，相当于一座小型科技馆。

手摇发电机、电流控制的“铁钉桥”、演示自动变速箱的齿轮……展品形象直观展现了课本上的科学知识。科普志愿者在哪件展品前讲解，孩子们就跟到哪里，抢着要动手体验。

四年级学生安军走近展品，一件件仔细看。和小伙伴一样，他也被大篷车带来的炫酷科技产品所吸引。一款小型机器人随着音乐节拍跳舞，孩子们趴在地上，直盯着它做出的每一个动作；在大篷车的裸眼3D屏上，画面“飞”出的恐龙引来孩子们一阵惊叹，过后一位孩子用手摸了摸屏幕，回过头对伙伴做鬼脸。

校舍下，孩子们期待的科学表演开始了，他们搬来小座椅，整整齐齐坐成几排。两位中国科技馆的金牌科技辅导员要做3个“火箭”升空实验，分别演示气动“火箭”、酒精“火箭”和粉尘“火箭”的发射过程。“3、2、1……”科技辅导员带着大家一起倒数计时，“火箭”嗖嗖地飞出去了，引来一阵欢笑和惊叹。

举手的孩子被邀请上台参加实验，这时科技辅导员讲解了“火箭”升空原理，还告诉他们，火星和地球一样，是太阳系的行星。不久前，我国还发射了去火星的探测器。

“你们知道太阳在哪里吗，太阳系有几个行星？”一位科技辅导员问道。“在天上。”有孩子回答得很认真。“有4个”“不对，是5个……”“有8个。”科技辅导员公布了答案。志愿者给孩子们发了两条纸带，一条是行星图案贴纸，他们要完成的任务是：参照与太阳的距离，一一贴到另一条贴纸上。

“我找到火星了，就在地球旁边。”安军高兴地告诉志愿者。

让山里孩子触摸科技，种下科学梦想

2008年，来自深圳的吴兴珍刚到新星小学时，学校只有一名老师，学生也很少。她想为孩子们做点事，就申请在当地支教，留在了这里。

新星小学是附近6个村子唯一的学校。12年后，情况已经好多了，这里有11名老师，近200名学生，吴兴珍也成了新星小学校长。根据教育部门安排，学校统一开了科学课，可吴兴珍说，老师大都是代课的，孩子们很难接触到科普展品，今天很多展品，她也是头一次见。

活动现场来了100多个孩子。“只要不是特别远的，家里没有重要活计的，都来了，有的家长也来了。”吴兴珍说，她很了解身边这些孩子，“今天回家，有些人估计都睡不着觉了。”

从县城到新星小学约70公里，一路盘旋，急弯重重，开车要3个多小时。中国科技馆馆员冯晓菁说，一路上至少翻了3座山。新星小学所在的拉务洛村在公路尽头，再往后只能下车步行了。

冯晓菁在北京长大，工作后到基层做过不少活动，可这一次她对科普大篷车的意义感触最深。“有些孩子一直待在山里，大篷车不过来，他们就很难有机会触摸科学的世界。”

丽江市科协学会部部长赵一雄说，科普大篷车机动、灵活，适合在农村开展服务。这些年，丽江市的科普大篷车走进了很多村子，但基层资源有限，一辆大篷车一年运行要10多万元，一些像拉务洛村这样的偏远山村，还没有覆盖到。

“我希望这次活动能在孩子们心里点亮一盏灯。”吴兴珍说。中国科技馆把200份手工望远镜送给了新星小学，留作科学课的教具。她连忙道谢，笑着向前来的志愿者发出邀请，欢迎他们再来。

针对农村的实际需求，不断拓展功能

科技馆主要分布在大中城市，生活在农村的人们鲜有机会接触。为此，中国科协推出了科普大篷车项目，将“科技馆”搬到车上。

2001年，第一辆科普大篷车在云南、安徽两地发出。20年来，全国1600多辆科普大篷车，累计行驶超过4000万公里，相当于绕地球赤道1000多圈，服务2.66亿人次。在配发上，科普大篷车向中西部地区倾斜。

在祖国最北的漠河，最西端乌恰县，在平均海拔4500米以上的那曲市，都能看到科普大篷车的身影。针对农村的实际需求，科普大篷车的功能也在不断拓展。

为了服务农业生产，农技服务科普大篷车应运而生，大篷车成了“流动技术服务站”。在四川兴文县，科普大篷车开到水产养殖户的鱼塘前，水产养殖专家测出了鱼塘氨氮、亚硝酸盐等含量，并赠送了实用技术资料；在云南屏边县，科普大篷车组织专家团，为果农开展种植猕猴桃、大枇杷等培训，助力建档立卡贫困户脱贫。

中国科学技术馆资源管理部副主任陈健介绍，多年来，科普大篷车在基层科学知识传播中发挥的作用不小，尤其是在自然灾害、突发公共卫生事件应急科普中。

新星小学的活动临近结束，冯晓菁和队员们准备离开，安军和小伙伴一圈一圈地围在他们身旁。吴兴珍告诉孩子们，叔叔阿姨还有工作，还要去别的地方，我们要礼貌地和他们说再见。

坐进车里，透过玻璃窗与孩子们道别时，冯晓菁的眼角有些湿润，“很希望今天参加这场活动的孩子们，未来有人能成为科学家。”

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 12 版）

(责编：郝孟佳、马昌)
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