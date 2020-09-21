毛入园率达八成的背景下再看“入园难”

每到新学年，幼儿园“入园难、入园贵”的问题总是容易引起社会关注。近日，中国青年报社社会调查中心开展了对1009名幼儿家长的一项调查，60.3%的受访家长称今年找幼儿园遇到了问题。

该项调查数据显示，“入园贵”是困扰受访家长的最大问题，48.2%的受访家长感觉幼儿园学费高。然后是“入园难”，38.5%的受访家长表示幼儿园没有学位，孩子无法入园。在被问到“近些年‘入园难、入园贵’的问题是否有所缓解”时，46.5%的受访家长表示有所缓解，53.5%的受访家长认为没有缓解，其中45.5%的受访家长认为和以前一样，8.0%的受访家长认为更严重了。

从面上来看，近10年来，我国学前教育发展取得了前所未有的成绩，全国学前3年的毛入园率从2009年的50.9%跃升为2018年的81.7%。按照2018年11月中共中央、国务院印发的《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》(以下简称《意见》)，到2020年，这一数字将达到85%。

毛入学率大幅增加，学前教育“有学上”的问题应该得到了较好的解决，但为什么到了具体的点上，调查显示“入园难、入园贵”依然没有缓解？这就涉及学前教育的数量和质量的问题，也涉及我国幼儿园发展原则和质量层级的问题。

事实上，“入园难”是指想进入质量好一点的公办园难，想进入有一定质量而又价格平实的民办幼儿园难；“入园贵”是指要进入质量较好的幼儿园，好的公办园进不去，只有高收费的民办高端园可选。所以“入园难、入园贵”表面上看起来是两个问题，事实上内里都是指向质量。归根结底，就是优质幼儿园数量偏少。

目前，就公办园而言，通过乡镇中心幼儿园的建设以及小区配套幼儿园建设和治理，将能实现公办园数量的逐步回升；就民办园而言，通过“改普”(改为普惠园)工作，将能实现一部分幼儿园的价格的平抑。但无论是增加公办园数量，还是民办园通过“改普”平抑价格，如果不将落脚点放在质量的提升，就算各级各地政府在“入园难、入园贵”问题上持续加大投入，老百姓的获得感或将依然有限。

普惠性幼儿园要达到前述《意见》中设定的2020年80%的目标线固然重要，但关键还是要通过内涵式发展，把新建的公办园以及“民转普”的普惠园质量提升上去，在师资、环境、品质等各方面达到优质的目标。当然，这需要一定的时间，但只有抓住质量这个关键，把质量提升上去，“入园难、入园贵”的问题才能得到彻底的缓解。

近期出台的《中华人民共和国学前教育法草案(征求意见稿)》也提出“各级人民政府应当通过举办公办幼儿园、支持民办幼儿园提供普惠性学前教育服务，为学前儿童提供公平而有质量的学前教育”。“有质量”的内涵式发展，应是公益普惠的学前教育发展方向的最终落脚点。（记者 肖罗）

(责编：实习生（谢怡君）、马昌)