英国高校首架接中国留学生入学包机顺利抵达

搭载近400名中国学生的首架赴英留学包机19日顺利抵达北爱尔兰贝尔法斯特国际机场。

这架由卡塔尔航空公司承运的包机18日从北京起飞，机上乘客都是贝尔法斯特女王大学的中国学生，其中约三分之一是返校生，三分之二是新生。

考虑到留学生秋季入学面临出行、转机等一系列困难，贝尔法斯特女王大学在英国高校中率先推出针对中国学生的包机服务。在中国政府和中国驻贝尔法斯特总领馆大力支持下，本次直航包机计划得以实现。

中国驻贝尔法斯特总领事张美芳表示，当前疫情下，中国政府高度重视中国学生在海外的健康安全。总领馆积极践行“外交为民”，与中英多个部门密切合作，全力促成女王大学中国新生首架入学包机如期成行，确保中国学子安全、顺利开启留学之路。总领馆还备足防疫“健康包”，提前分发至学生宿舍，确保中国新生抵达后第一时间做好个人防护。

贝尔法斯特女王大学现有中国学生约1500名。校长格里尔表示，女王大学将严格遵循北爱政府公共卫生准则，全方位加强防疫举措，同时采取在线教学、面对面指导、校舍深度清洁等措施，确保包括中国学生在内的全校师生在校正常学习和生活，切实维护大家的健康安全和合法权益。

贝尔法斯特市市长麦库布里也通过视频致辞欢迎中国学生，祝愿他们在北爱尔兰学习顺利，身体健康。（记者 张代蕾）

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