北京理工大学举办建校八十周年纪念大会

人民网北京9月20日电 （记者何淼）北京理工大学（下称北理工）1940年诞生于延安，是中国共产党创办的第一所理工科大学，是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校，首批进入国家“211工程”和“985工程”，首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列。建校八十周年来，学校先后为国输送英才超30万人，培养了60余位院士，创造新中国科技史上多个“第一”。

9月19日上午，学校举办了建校八十周年纪念大会，校党委书记赵长禄主持。

工业和信息化产业部副部长王江平在会上表示，当今世界正经历百年未有之大变局，建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的历史使命对加快科技创新提出了更为迫切的要求，北理工要充分发扬许党报国、聚力奋进，明理精工、红色育人，追求卓越、矢志创新的光荣传统，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对高校的全面领导，坚持立德树人根本任务，坚持服务国家战略急需，坚持深化改革创新，扎根祖国大地，全力朝着建设世界一流大学的目标迈进。

教育部副部长钟登华在讲话中指出，北理工自1940年在延安诞生以来，始终坚持正确办学方向，坚持为党育人，为国育才，坚持传承红色基因，弘扬优良传统，为新中国建设，特别是为我国科技创新和国防现代化建设作出了卓越贡献。当前，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要比以往任何时候都更加迫切。他希望北理工牢牢把握社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，全面提升报国强国能力，加快建设中国特色世界一流大学，为全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

北理工校长张军院士代表学校作了题为“特立潮头，开创未来”的发言。他表示，学校在80年的办学历程中，坚持听党话、跟党走，传承“延安根、军工魂”红色基因，形成了独特的精神气质和文化内核，走出了一条中国共产党创办和领导中国特色高等教育的“红色育人路”，矢志国防、服务战略的“强军报国路”，开放包容、交叉融合的“创新发展路”。他表示，在新起点新征程上，学校将按照建设中国特色世界一流大学“三步走”战略目标，精心培育一流人才，赤诚创造一流贡献，奋力建设一流大学，朝着建设中国特色世界一流大学的目标迈进，续写新的辉煌。

国家最高科技奖获得者、中国工程院院士王小谟作为校友代表发言。他认为，在母校“延安根、军工魂”红色基因的熏陶和培养下，“红色国防工程师”成为自己一生的写照。他期望年轻一代北理工学子珍视在校时光，努力学习奋斗，做到德智体美劳全面发展，并祝愿母校早日建成中国特色世界一流大学。

据了解，庆祝大会当天多家企业、地方政府以及社会人士、师生校友等共向北理工捐款13.6亿元人民币，仅毛二可、孙逢春两位院士领衔的两家学科性公司就向母校捐资1.8亿元。

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