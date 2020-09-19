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北京理工大学管经院建院40周年：忆管经征程，迈世界一流

2020年09月19日19:28  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月19日电 （记者何淼）北京理工大学管理与经济学院（下称管经院）于今日下午以线下活动与线上直播相结合的方式举办建院40周年纪念大会，院党委书记颜志军主持。

会议现场图（院方供图）

北京理工大学校党委副书记杨志宏代表学校致辞。他表示，40年前管经院顺应改革开放浪潮和国家人才需求，从管理工程系起步建设；40年来学院砥砺奋进、不懈奋斗，书写了一幅幅绚丽多彩的优美画卷。这40年是学院“艰苦奋斗、勇于担当、开拓创新”的40年。历经40年的建设和发展，学院秉承“德以明理、学以精工”的校训，依托学校雄厚的教育资源和学科优势办学，在学科建设、科学研究、师资队伍、国际认证、人才培养等方面取得了长足的进步，成为同时具备AACSB、EOUIS和AMBA三大国际认证的管理学院，学科综合实力和国际影响力得到持续提升。为国家和社会培养和输送了一大批优秀人才。学院以优良的办学质量受到了社会的广泛赞誉。

管经院院长王兆华表示，建院以来，全院广大师生始终与国家同进步共发展、与民族同呼吸共命运，形成了优良文化传统和光荣革命传统。2020年是“十四五”开局之年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之年。管经院也将踏上新的征程，进入新发展阶段，向着新目标奋进。学院将通过创新制度、优化结构、突出学术、注重学科、招揽人才、开放办学等措施，实现学院的科研水平和教学质量的全面提升，培育并形成有影响力的学科和品牌专业，建设优秀的师资梯队与和谐奋进的学院文化，培养具有创造力的杰出管理人才，孕育适合中国的管理理论与方法，开拓卓越的管理研究和管理实践。作为新时代的教育工作者，学院一定不辱时代使命，不负人民期望，真正成为合格的社会主义建设者，为祖国培养优秀和可靠的接班人。

纪念大会表彰了为学院建设和发展做出突出贡献的老教师，感谢他们的辛勤耕耘，无私奉献，为此特别设立了“杰出贡献奖”。此外，学院还组织了经管学院院长论坛、工信部直属高校经管学院院长论坛、校友企业家沙龙等一系列活动，业界专家学者、校友企业家进行了分享与交流，为管经院未来的发展方向凝聚智慧和力量。

(责编：杨光宇)
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