北京理工大学举办“红色育人路”高等教育论坛

人民网北京9月19日电 （记者何淼） “红色育人路”高等教育论坛9月18日在北京理工大学举行。“红色育人路”高等教育论坛汇集了各界专家学者，研讨了中国共产党创办和领导中国特色高等教育的理论与实践，形成了一批研究成果，凝聚了推动新时代高等教育改革发展的思想共识，进一步激励与会人员为扎根中国大地建设世界一流大学、为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

“红色育人路”高等教育论坛与会嘉宾合影（徐思军摄）

北京理工大学校长张军在致辞时表示，中国共产党将马克思主义基本原理与中国具体实际相结合，创办和领导中国特色高等教育从缔造初诞到发展壮大，走出了一条“红色育人路”。此次“红色育人路”高等教育论坛的举办，将进一步交流和研讨党创办和领导高等教育的历史经验和时代内涵，总结并提出传承红色基因、扎根中国大地办好世界一流大学的中国方案和模式，推动“红色育人路”在新时代越走越宽广。

北京市委教育工委常务副书记郑吉春认为，注重红色传承是首都高校的固有内核和不变根本。站在新的历史起点，高等教育要主动拥抱时代，深化改革创新，保持战略定力，坚守初心使命，要用红色初心照亮办学方向，用红色基因铸造强国一代，用红色情怀夯实“四个服务”，用红色文化滋养大学精神，扎实推进中国特色世界一流大学建设，为我国高等教育强国建设作出新的更大贡献。

工业和信息化部人事教育司司长程基伟指出，“红色育人路”是许党报国的赤诚之路、是以人民为中心的民本之路、是自力更生的奋进之路、是改革创新的卓越之路。要坚持和加强党的全面领导这一根本保证，坚持用红色基因立德树人这一初心传承，坚持服务中华民族伟大复兴这一价值取向，走好红色育人路，扎根中国大地办大学，不断提升教育服务经济社会发展的能力，办好让党放心、让人民满意的高等教育。

多位专家学者在论坛上做了主旨报告。第十三届全国人大常委会委员、教科文卫委员会副主任委员杜玉波作题为《坚持走好红色育人路 扎根中国大地办好世界一流大学》的报告。报告回顾了中国共产党在革命、建设、改革等各个历史时期领导中国特色高等教育走过的光辉历程和成功经验，结合党办高等教育的探索实践总结了“红色育人路”蕴含的丰富时代内涵和鲜明中国特色，提出了在新的历史时期走好红色育人路的实践方向。他在报告中强调，要坚持走好红色育人路，以共产党人的初心使命，以人民教育工作者的责任担当，以扎根中国大地办好一流大学的实际行动，全力推动高等教育高质量发展，为社会主义现代化强国建设作出新的更大贡献。

中国人民大学党委书记靳诺在题为《传承“红色基因” 扎根中国大地 建设世界一流》的报告中表示，中国人民大学与北京理工大学等兄弟高校具有同样的红色源流，办学历程是中国共产党创办新型高等教育的真实写照和生动缩影。要树立教育自觉、坚定教育自信、谱写教育新篇，扎根中国大地、建设世界一流，为高等教育事业发展贡献出更加富有红色基因的力量。

北京理工大学校党委书记赵长禄在论坛上作题为《坚定自信 办好中国特色世界一流大学》的报告。他以北京理工大学80年的办学育人实践为例，回顾了中国共产党创办和领导“红色育人路”的独特优势；概括归纳了推进“红色育人路”在新时代不断丰富和发展的目标方位和实践举措；立足当前形势任务需要，分析了团结奋进走好新时代“红色育人路”、加快建设中国特色世界一流大学应把握的若干重要辩证关系。他提出，要充分总结党办高等教育的优良传统和经验，传承红色基因、坚定办学自信，把红色接力棒代代传递下去，加快建设中国特色世界一流大学。

中国农业大学党委书记姜沛民，中国社会科学院学部委员、中国社会科学院大学首席教授程恩富，世界工程组织联合会主席、中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长、南开大学学术委员会主任龚克，北京外国语大学党委书记王定华，中央音乐学院党委书记赵旻，中央戏剧学院院长郝戎，中央民族大学副校长石亚洲，延安大学党委书记张金锁，长春理工大学党委书记杨玉新，《中国高等教育》编辑部总编辑唐景莉等领导嘉宾出席论坛。

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