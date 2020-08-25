阔别近8个月 北航迎来首批返校学子

人民网北京8月25日电 24日，北京航空航天大学迎来了2020年秋季学期首批返校归航的学子。阔别7个多月，返校首日约有3800余位研究生回到久违的校园。在学院路校区东3门，进校同学经过核查“返航通行证”、人脸识别身份验证和体温检测、出示健康通行码“绿码”等“关卡”后，乘坐摆渡车便可直接返回宿舍。

据悉，学校为“归航”学子精心准备了“护航包”，内含口罩、体温计、免洗手消毒凝胶等防护用品。“离开时寒冬腊月，归来时已暑退秋至。虽时隔八月，但校园的一花一木、一楼一宇依然如此亲切可爱。”北航材料科学与工程学院学生姜艺凌说，从返校申请时的系列信息填报，到地铁、校门口的摆渡车接送，再到入校时的暖心护航包，全流程设计精心又贴心。

“欢迎回家！”在北航大运村宿舍楼，宿管人员利用人脸识别设备再次核实信息并二次测温后，北航网络空间安全学院吴壮飞回到了熟悉的宿舍。“心中特别期待，居家做研究也有段时间了，回学校是个很好的开始，无比想念实验室！”

据介绍，8月24日起，北航按照“安全、温馨、细致、有序”的原则安排学生分批返校，扎实做好常态化疫情防控形势下2020年秋季学期开学工作。多日来，为确保同学们安全返航，学校提前开展了返校开学模拟演练。（文/李依环 王晴；图/邸白鹭 宋超 田伟）

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