网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>教育

阔别近8个月 北航迎来首批返校学子

【查看原图】
学校为“归航”学子精心准备了“护航包”
学校为“归航”学子精心准备了“护航包”
1234
来源：人民网-教育频道  2020年08月25日13:43

人民网北京8月25日电 24日，北京航空航天大学迎来了2020年秋季学期首批返校归航的学子。阔别7个多月，返校首日约有3800余位研究生回到久违的校园。在学院路校区东3门，进校同学经过核查“返航通行证”、人脸识别身份验证和体温检测、出示健康通行码“绿码”等“关卡”后，乘坐摆渡车便可直接返回宿舍。

 

据悉，学校为“归航”学子精心准备了“护航包”，内含口罩、体温计、免洗手消毒凝胶等防护用品。“离开时寒冬腊月，归来时已暑退秋至。虽时隔八月，但校园的一花一木、一楼一宇依然如此亲切可爱。”北航材料科学与工程学院学生姜艺凌说，从返校申请时的系列信息填报，到地铁、校门口的摆渡车接送，再到入校时的暖心护航包，全流程设计精心又贴心。

 

“欢迎回家！”在北航大运村宿舍楼，宿管人员利用人脸识别设备再次核实信息并二次测温后，北航网络空间安全学院吴壮飞回到了熟悉的宿舍。“心中特别期待，居家做研究也有段时间了，回学校是个很好的开始，无比想念实验室！”

 

据介绍，8月24日起，北航按照“安全、温馨、细致、有序”的原则安排学生分批返校，扎实做好常态化疫情防控形势下2020年秋季学期开学工作。多日来，为确保同学们安全返航，学校提前开展了返校开学模拟演练。（文/李依环 王晴；图/邸白鹭 宋超 田伟）            

分享到：
(责编：李依环、熊旭)

相关图集

查看更多

我要留言

进入讨论区 论坛

注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

同步：分享到人民微博  

社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜