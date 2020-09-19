教育部：高校校园管理切忌“一刀切”“简单化”

人民网北京9月19日电 据教育部网站消息，近日，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室向各地教育部门和相关高校印发提醒函，要求进一步做好高校校园管理工作。

要动态调整校园管控措施。要求各地和高校强化责任担当，在坚持属地原则前提下，落实辖区、教育部门、学校和个人“四方责任”，做到人物同防、多病共防。要求按照实事求是、科学精准的原则，动态研判本地疫情防控形势，及时调整优化校园管理措施，做好后勤服务保障。

要切实改进校门管理方式。要求各地尽快排查高校校门管理情况和措施，推动高校广泛听取并合理采纳学生和教职员工对校门管理的意见建议。对学生因实习、求职、探亲、就医等原因确需进出校门、在学校所在城市内活动的，要简化程序，切实方便学生进出校门。对学生到学校所在城市外活动的，要提前做好报批、健康监测和防控指引等管理工作。切忌“一刀切”“简单化”的封闭管理，积极运用信息化手段，逐步实施便捷的进出校门管理机制。

要妥善做好中秋、国庆假期安排。中秋、国庆是国家法定假期。要求各地和高校结合常态化疫情防控和教学进度安排，合理确定学生、教职员工放假时间并做好宣传，针对留校、外出师生明确疫情防控具体要求和进出校门管理要求，切实做好假期期间校园疫情防控工作。

(责编：白宇、曹昆)