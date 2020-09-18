西北大学校长郭立宏：在学习中成长 在历练中体悟

人民网北京9月18日电 17日，西北大学举行2020级新生开学典礼暨军训动员大会，7380名本科、研究生、留学生新生参加典礼。西北大学校长郭立宏发表了题为《在学习中成长 在历练中体悟》的主题讲话，从以勤奋学习筑牢人生之基，以独立思考点亮成长之路，以自我修养拓展青春维度等三方面提出期望。

“在学习中成长，在历练中体悟，是每一位大学生应有的态度和经历。”郭立宏寄语新生，只有实践了、体验了，才能把对美好生活的追求融会于无止境的奋斗之中，不沦落于平庸；只有认真了、投入了，才能以宏大的格局、高贵的品质，拥抱从容诗意的人生。

西北大学校长郭立宏在2020级新生开学典礼暨军训动员大会上发表讲话（学校供图）

以下为郭立宏教授《在学习中成长 在历练中体悟》主题演讲内容节选——

大家上午好！在漫长而热切的期待下，终于迎来了你们，7380名朝气蓬勃、意气风发的年轻学子。今天的相聚，来之不易，相聚的意义，注定永恒。此时此刻，我比以往更加高兴、更加激动。在这里，我谨代表全校教职员工，向各位来宾、家长朋友们表示诚挚的问候！向来自五湖四海的新同学表示衷心的祝贺和热烈的欢迎！

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年。不久前，全国举行了隆重的纪念活动，铭记历史缅怀先烈，珍爱和平展望未来。我们不禁回想起西北大学的峥嵘岁月和伟大实践。上个世纪三、四十年代，西北联大师生们为保存中华文脉共赴国难，为开发辽阔西北鞠躬尽瘁，与海内外中华儿女一起，用自觉行动诠释了伟大的抗战精神。回望西北大学118年的壮阔历史，学校先后成为西北地区最早的地方新式高等学府、西北地区第一所真正意义上的现代高等学府、抗战时期中国高等教育最大的堡垒之一、西北高等教育新格局的奠基者。我们可以深刻地感受到，在中华民族抗争和奋起的重要时期，特别是八国联军入侵、辛亥革命、全面抗战、新中国成立、改革开放等关键历史节点上，都有西北大学与国家民族命运荣辱与共、艰辛成长和不断谋求发展的不朽印迹。时代造就了西北大学，西北大学也为推动时代进步贡献了重大的、瞩目的智慧和力量。

一个伟大的国家和民族经历苦难与辉煌，总会浴火重生、凤凰涅槃，总会变得更加文明、强盛。一所追求高远的大学经历时代变迁和岁月磨砺，总会拥有强大的生命力和创造力。一名有理想情怀的大学生，在国家建设、民族复兴、社会发展的大环境中，总能得到锻造和升华。可以说，今年与以往格外地不同。我们遭遇了新冠肺炎疫情、洪水、泥石流等灾害，经受了一场艰苦卓绝的历史大考。我们共同面对着生死、爱恨，悲欢、离合，共同经历着学习工作生活方式和节奏的巨大改变。我们共同感受着生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。有人说，你们“生于非典、考于新冠”，是“史上最难考生”。你们顶住了压力、熬过了艰难，以坚忍不拔的毅力和一往无前的勇气赢得了人生这个阶段的重大胜利。我相信，这段经历，是一堂人生大课、一笔宝贵财富，会使大家更加懂得珍惜、热爱生活，永远心存美好、奋发向上。

看到青春的面庞，听到欢快的笑语，我仿佛回到了自己美好的大学时光。你们的到来，为这所世纪学府增添了新活力，注入了新动能。我们更加深切地感受到，大学因学生而蓬勃，学生因大学而精彩。让每位学生健康成长，对个体和家庭、对国家和民族、对这个时代都具有深远影响，肩负起这一崇高使命，大学责无旁贷。

大学给予大家的是立体式的洞察，是认识自我、观察世界、直面现实、悦纳人生的能力，是宁静、磊落和包容的气度。在学习中成长，在历练中体悟，是每一位大学生应有的态度和经历。只有实践了、体验了，才能把对美好生活的追求融会于无止境的奋斗之中，不沦落于平庸。只有认真了、投入了，才能以宏大的格局、高贵的品质，拥抱从容诗意的人生。我给大家提三点期望。

一是以勤奋学习筑牢人生之基。大学首先是做学问的场所。作为学生，首要的是学习，这是你们的天职。入学之前，你们刻苦努力、勤奋学习，现在和将来更应将学习变为一种习惯、一种毕生追求。各位所学的专业都有成熟的思维逻辑、理论框架和知识体系，这是一代代学人经过艰苦探索总结凝练出来的。大家要从基础开始，通过专业学习的点滴积累，认识到人类社会的基本问题和运行规律，把握好宇宙世界宏观的或微观的科学认知。但学习绝不能拘泥于书本，不能局限于专业。当今时代，科学与人文深度融通，学科专业的交叉融合是不可逆转的大趋势，同学们要始终以开放的、包容的精神和态度去涉猎新领域、尝试新方向。不同学科专业之间的思维碰撞、思想交锋更能开阔你的视野、丰富你的想象、激发你的创造力。

本科毕业于我校物联网工程专业的姚婷，直接保送华中科技大学攻读博士学位，前段时间，她入选华为“天才少年”，年薪高达150万。我们更清楚她的天才是因为勤奋好学。在西北大学这所底蕴深厚、学风严谨的综合性大学里面，她顺利加入专业老师的重点实验室，还同时辅修第二专业英语对外翻译，参加全国数学建模、互联网大赛以及各类中英文演讲比赛。在读博期间，她通过参加各种高水平的研究项目、学术会议、出国交流，不断提升自己。因出色的成绩，西部数据、华为等先后向她伸出橄榄枝。

可以说，西北大学为每一位同学提供了广阔的成长空间和厚实的发展平台。目前，学校正在深入实施完全学分制改革，开设了包括语言文学类、历史与文化类、宗教哲学类、心理学类、社会科学类、科学技术与工程类、体育艺术与素质拓展类等素质教育课程体系，更有藏书丰富的图书馆和各类教学实践基地。你们完全可以遵从内心、追随兴趣，自由地探索属于你的知识世界，用扎实厚重的学问来引导人生，让勤奋学习成为青春远航的动力。

二是以独立思考点亮成长之路。著名思想家陈寅恪先生提出“独立之精神,自由之思想”，对大学精神作出了独到的解读。所谓“独立”“自由”，实质上就是独立思考，打破固有的思维边界，敢于质疑和挑战。

我校杰出校友、中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹，是2007届文物保护技术专业毕业生。上学期间，她有一句口头禅：“这件事情有意思！”她对自己的兴趣始终有着清醒的认识，对自己的发展方向始终有着独立的思考，不迷信学术权威，不盲从既有学说，通过不断观察、思考、假设、实验、求证，在破译世界最古老的现代人基因组等研究领域取得重大突破，获得“中国科学之星”“国际青年科学家奖”等荣誉。

付巧妹的经历，给我们的启发是，在最具批判意识、创新思维的青年时期，要对知识充满渴求、对真理充满热爱，并且愿意静下心来观察和思索。要敢于大胆质疑、认真实证、不断尝试，养成发现问题、解决问题的习惯。要逐渐摒弃思维依赖的惯性，不拘泥于别人的头脑，善于独立思考并敢于表达自己的想法，成为自己真正的主人。

三是以自我修养拓展青春维度。著名思想家、教育家梁漱溟先生讲过，修养是认识自己、使自己力量增强的功夫。我以为，修养是个人成长中不可或缺的重要组成，是在大学这个多元化公共空间生活应有的品格和人格，也是更好走向社会、融入社会应有的心灵特质。如何提升自我修养？首先要深刻领悟西北大学“天下为公、不诚无物、勤则不匮、抱朴守真”的校训内涵。要弘扬内心的光明品性，弃旧图新、明理向善，宽厚亲和、自信理性。同学们来自不同的地方，成长于不同的家庭，学习生活在西北大学，要具有包容性、同理心、慈悯心，以开放的精神适应环境、接纳他人。要乐于在集体生活中、在校园文化活动中、在小组学术讨论中、在校外社会实践中，增进公共利益的同时磨砺心智、健全人格、提升自我。要乐于去接受实践和阅历的磨练，懂得做任何事情都需要点点滴滴、持之以恒的积累，才能量变引起质变。我相信，在西北大学这个大家庭里，同学们一定能够在学习实践中，滋养精神与智慧，锤炼优秀的品格，练就高尚的修养，打好厚重的人生底色。

同学们，青春如歌，梦想飞扬。愿你们在这座世纪学府里，用心、用情、用智去经历、体察、感悟，健康快乐自信地成长，以青春之我、奋斗之我，谱写人生华章、铸就灿烂明天！

(责编：李依环、熊旭)