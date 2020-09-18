中国矿业大学校长宋学锋:不负韶华，做乘风破浪、勇担使命的新青年

人民网北京9月18日电 今日，中国矿业大学2020级新生开学典礼隆重举行。中国矿业大学校长宋学锋发表了题为《不负韶华，做乘风破浪、勇担使命的新青年》的主题讲话，勉励新生要志存高远、努力学习、勇于创新。

“一是要志存高远，做爱国担当的‘有志青年’；二是要努力学习，做勤学善思的‘有识青年’；三是要勇于创新，做全面发展的‘有为青年’。”宋学锋寄语新生，进入大学，意味着你们已经站在了新的平台和起点上，应当树立起远大的理想和抱负，对自己提出新的更高的要求。

中国矿业大学校长宋学锋在2020级新生开学典礼上发表讲话（学校供图）

以下为宋学锋教授《不负韶华，做乘风破浪、勇担使命的新青年》主题演讲内容节选——

今天，天朗气清，惠风和畅，我们相聚在美丽的矿大南湖校区，隆重举行2020级新生开学典礼，共同见证3857名研究生、5810名本科生和103名留学生加入中国矿业大学这个大家庭。在这里，我谨代表全校师生员工，向你们的到来表示最热烈的欢迎，也向为你们的成长付出辛勤汗水和心血的老师们和家长们，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

今年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情，给大家的学习和生活带来了非常大的挑战和影响。在你们当中，有208名来自湖北，34名来自武汉的同学，他们身处疫情防控的最前沿，经历了更为严峻的考验，一路走来，殊为不易！各位同学也共同经历了在线上课、高考延期、研究生远程复试等重重考验，充分展现出“生于非典、考于新冠”的坚韧气质，交出了一份令人满意的青春答卷！相信你们在经历过这样的人生历练和精神洗礼之后，一定发现自己有了新的成长与发展，相信你们在面对未来的困难与挑战时会变得更加从容与自信！

《孟子》云，“得天下英才而教育之”。作为你们的校长和老师，看到朝气蓬勃、满怀自信的你们，我感到由衷的欣慰和自豪。在你们中间，有专注创新，获全国大学生节能减排大赛一等奖等多个国家级奖项的研究生姜威同学；有学习成绩优异，高出本一录取分数线146分的李可心同学；有追随外公脚步，圆梦矿大的新生奖学金获得者刘璟同学；有热心公益，长期坚持为山区村民送去柴米油盐、棉衣棉被的崔长龙同学；有文才出众、获得全国中学生作文大赛一等奖的李诗萌同学；有爱好广泛，学习戏曲十五载，曾获安徽省“戏曲达人赛年度总冠军”的李梦梦同学。让我们共同为他们点赞！

同学们，进入大学，意味着你们已经站在了新的平台和起点上，应当树立起远大的理想和抱负，对自己提出新的更高的要求。借此机会，我向大家提三点希望：

一是要志存高远，做爱国担当的“有志青年”。今天恰逢“九一八事变”89周年纪念日,全国各地都会拉响防空警报，提醒我们勿忘国耻。牢记历史，奋发图强，不让悲剧重演，实现民族复兴，是包括你们在内的每一名中华儿女的使命和担当。你们既是实现中华民族伟大复兴的亲历者和见证者，更是参与者和推动者，可谓生逢其时、重任在肩、大有可为。矿大学子历来就有爱国担当的优秀传承。建校初始，学校即把“教育英才，备物质建设之先锋；从事研究，求吾国学术之独立”作为历史责任而负之于肩。新中国成立后，学校即以“开发矿业，开采光明，建设祖国，造福人类”为己任。我校陈清如院士胸怀“科技强国”的梦想，长期致力于洁净煤技术的研究和开发，回应人类可持续发展的时代呼唤，在能源命运共同体和人类命运共同体的构建进程中做出了积极贡献。建校111年来，一代又一代矿大人虽历经14次搬迁、12次易名，却始终秉承着爱国奉献的家国情怀、艰苦奋斗的优良传统、好学力行的实践精神和造福人类的崇高追求，在推动国家能源行业及社会经济发展中做出了突出的贡献。

今天进入矿大的你们，都是同龄人中的佼佼者，是未来国家的栋梁之才。希望大家树立“天下兴亡，匹夫有责”的抱负和“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的志向，学习先进思想、涵养家国情怀、传承民族精神，践行社会主义核心价值观，立鸿鹄志，做奋斗者，积极投身于新时代中国特色社会主义的伟大实践之中，担起青春责任，创造时代荣光！

二是要努力学习，做勤学善思的“有识青年”。远大的理想，需要过硬的学识来支撑。古人有云，“学如弓弩，才如箭簇”，没有学识，才智便不能得以很好地发挥，人生就不易找准明确的方向。八十六年前，蔡元培先生为我校题字“好学力行”，就是希望同学们既要勤奋学习，掌握丰富的科学文化知识；又要身体力行，努力做到知行合一。我校钱鸣高院士也经常嘱咐学生，要做出成绩就必须比别人多一份勤奋，要勤于实践、勤于学习、勤于思考和勤于总结。高中时，大家可能把上大学作为奋斗目标而刻苦学习，进入大学后，大家更应以时不我待、只争朝夕的劲头奋力前行。大学是实现人生梦想的加油站，绝不是传说中可以放松享受的安乐窝！正如德国思想家尼采所言，“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负”。希望大家用心珍惜你们弥足珍贵的大学时光！

相较于高中，大学在学习方式、学习内容和考察方式等方面都大不相同。老师们不会再像中学时一样，时时刻刻督促着你，而是需要你真正成为自己学习的主人，实现从被动到主动、从自我到合作、从封闭到开放、从继承性到创造性、从递进式到跨越式学习的转变。希望你们不断提升自主学习能力，勤学善思，多问一些“为什么”“怎么做”，掌握发现问题和提出问题的方法，提高解决问题的能力。希望你们培养开放协作进取的精神，坚持理论联系实际，坚持知行合一，勤奋学习、勇于实践、稳步成长。

三是要勇于创新，做全面发展的“有为青年”。当前，继蒸汽机技术革命、电力技术革命、计算机及信息技术革命之后，以人工智能为代表的第四次工业革命的浪潮，已扑面而来。在此时代背景下，科学技术的发展和经济社会的变革越来越走向综合，越来越多复杂的前沿科学问题和重大关键技术的突破与解决往往需要多学科、多领域、大跨度、深层次的交叉渗透和融合，迫切需要勇于创新、全面发展的复合型人才。作为“强国一代”，你们必须要“德智体美劳”全面发展，练就“硬核”本领，惟有如此，方能勇挑重担，回答好时代答卷。在创新思维方面，我校周世宁院士即是一个典范。1960年，包头一个矿井瓦斯压力出现异常，请了很多专家教授都束手无策，周世宁院士当时年仅26岁，他运用创新思维方法，分析出故障是气温原因导致，使用简洁而又巧妙的方法就使问题迎刃而解。此外，周院士还经常为在校同学开设“创新思维”专题讲座。在体育教育方面，我校也有良好的传统和骄人的成绩。2015年，创立了全国首个校园马拉松注册赛事并蓬勃开展至今；学校男女篮先后夺得过CUBA全国大学生篮球联赛冠军，今年暑期又双双晋级全国四强，充分展现了矿大学子的精神和风采。

希望同学们在校期间在学好专业知识的同时，至少应学会两种体育锻炼技能，养成每天锻炼的习惯，达到国家体育测试标准。也希望同学们培养起良好的劳动习惯，从身边小事做起，从宿舍卫生抓起，共同推动形成尊重劳动、参与劳动、勤俭节约的校园风尚。总之，希望同学们能够用好学校优良的教育资源，积极参与校园各种科技创新和校园文化活动，全面提高综合素质，做德智体美劳全面发展的新青年。

同学们，一代人有一代人的理想和奋斗，一个时代有一个时代的使命和担当。希望你们在已经开始的大学生活中，不负韶华，直面挑战，遇见更好的自己，勇做乘风破浪的时代青年，为学校创建能源资源特色世界一流大学，为实现中华民族伟大复兴而刻苦学习、不懈奋斗！

谢谢大家！

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)