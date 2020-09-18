北京科技大学校长杨仁树：大学，朝向梦想的征途

人民网北京9月18日电 今日，北京科技大学2020级新生开学典礼隆重举行。北京科技大学校长杨仁树发表了题为《大学，朝向梦想的征途》的主题讲话，从什么是大学、为何读大学、怎么读大学等三方面提出了期待。

“大学要为中华崛起而读、要为人类文明而读、要为人生梦想而读。”杨仁树寄语新生，要学会学习、知行合一、崇德向善，希望同学们坚定理想信念，培育高尚品格，练就过硬本领，勇于创新创造，矢志艰苦奋斗，奋力谱写新时代的青春之歌。

北京科技大学校长杨仁树为学生讲授“开学第一课”（学校供图）

以下为杨仁树教授《大学，朝向梦想的征途》主题演讲内容节选——

九月的北京如诗如画，在这个收获的季节，我们又迎来了3460名“贝壳骄子”。欢迎你们！18岁的你们让68岁的北京科技大学更富朝气活力。祝贺你们！你们成功经受住了疫情和升学的双重考验。感谢你们！北科大因你们的加入倍感骄傲和自豪。

今天的开学典礼来之不易，特别是在全球疫情依然肆虐的当下，尤显珍贵。这份平静的背后无不彰显着我们党执政为民的历史担当，无不体现着广大医务工作者舍生忘死的家国情怀，无不凝聚着全国人民众志成城的团结伟力。在这个庄严的场合，让我们把最崇高的敬意献给那些最伟大的抗疫英雄！

儿行千里母担忧。时代虽不同，背影却依旧。前天，一位送孩子入学报到的家长对我说，看着孩子考入心仪的大学，他为孩子的争气而高兴，同时也因为自己四处奔波在外打拼，未能陪伴好孩子成长而深表遗憾。在此，我想对家长朋友们说，请您放心，从您的孩子踏入北科校门那一刻起，学校就带着如山的责任和如海的情怀去培育他们成才。“孩子们健康成长成才的路上，一个都不能掉队”，这是北科大每一位老师对家长们最真挚的承诺。

少年壮志不言愁。虽然我还叫不上你们的名字，但我知道你们都有着各自的追求和梦想。你们的辅导员已经和我讲起了你们的故事：化生学院的陈巧珍同学，听说你已经连着几天在知乎上查找“如何学好生物专业”这个“专业问题”了；还有不少材料学院的同学迫切希望加入材料高精尖班，因为他们都想将“中国芯片”打造成为“世界精品”。成就你们的梦想也是学校所有老师最大的梦想！

江山代有人才出。去年的这个时候，经管学院熊涵博同学在新生调研中畅言，希望北科大能够成为他的挚友、导师与亲人；而文法学院新生程子航同学则写下了“以更好的自己成就更好中国”的承诺。一年转瞬即逝，让我们欣慰的是，他们只争朝夕、未负韶华。前不久，熊涵博同学说，他的本科生导师刘亚莉已成为他的良师益友；而程子航同学不仅在第一年的学习中取得了优异成绩，更是在疫情肆虐时主动报名担任社区志愿者，投身家乡抗疫前线，她还立志要学好社会工作专业，尽可能地帮助更多的人。他们，是北科大学子最真实的写照，正是这样一颗颗满腔赤诚的北科火种，铸就了北科大求实鼎新的宏伟篇章！

同学们，从今天开始，你们将像你们的学长学姐一样，用蓬勃朝气和奋进激情书写各自的精彩故事。作为你们的师长，我有几点思考想与大家分享。

第一个问题：我想和你们分享一下什么是大学。

我们的北科大，使命重大。立德树人、培育栋梁是大学最重要的使命。在半个多世纪的风雨历程中，北科大给出了她最有力的回答。从这座校门走出了39位两院院士；走出了罗干、刘淇、徐匡迪、黄孟复、范长龙、郭声琨、刘晓峰等党和国家领导人；走出了20余万默默奉献在社会建设各个领域的优秀毕业生。他们，是“北科使命”最好的例证。

我们的北科大，学问弘大。建校68年来，学校始终以科教兴邦为己任，与共和国同呼吸、共命运，服务国家重大战略和行业科技进步。在这里，魏寿昆先生首次提出了“转化温度”概念及运用活度理论，柯俊先生首次发现了“贝茵体切变”机理；在这里，研发出了人类历史上第一台弧形连铸机、我国第一颗人造地球卫星“东方红”和第一枚洲际运载导弹的壳体材料以及第一台国产工业机器人，等等。如今，在“天宫”、“北斗”、“蛟龙”、“复兴号”以及港珠澳大桥等国家重大工程中，北科人一如既往勇挑重担、不负重托。

我们的北科大，精神崇大。“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”我认为这个“道”代表着大道与大德，代表着一所大学的精神所在。从1952年建校起，“奉科技以立校，育强国之栋梁”的志向始终根植于北科人的灵魂；自强不息、奋发图强的品格始终挺拔着北科人的脊梁；求实鼎新、追求卓越的精神始终流淌于北科人的血液。这就是我们北科精神、北科气质，这些精神财富是滋养一代代北科人成长的文化土壤，也是激励我们不断前进的动力源泉。

第二个问题：我想和你们探讨一下为何读大学。

自古以来，我国知识分子就有“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的志向和传统。这里所蕴含的民族精神和文化传承，依然将鼓舞、激励着“强国一代”的你们奋进前行。

同学们，大学要为中华崛起而读。你们的学长、我校93级校友赫荣伟，毕业后扎根航天一线，从普通技术员干起，一干就是20余年，这一切都源于他对航天强国梦的执着追求。现在，他已成长为“嫦娥四号”与“天问一号”探测器总指挥，助力中国航天不断“走向胜利之路”。同学们，一入北科门，就是科大人，复兴路漫漫，吾辈当自强！你们要将学校主楼上镌刻的“为中华之崛起”牢记于心、躬身于行，将个人的前途与国家命运紧密相连。

同学们，大学要为人类文明而读。这次疫情，又一次让我们真切感受到，人类命运共同体绝不是遥不可及的愿景，它是中国医生在意大利罗马医院间奔走相助的无私奉献，是“山川异域，风月同天”的命运共振。希望你们树立世界视野，厚植人文情怀，学会用欣赏、互鉴、共享的观点拥抱世界，用青春的活力与奋斗，让人类共同的家园变得更加美好。

同学们，大学要为人生梦想而读。4521公里，是来自西藏阿里地区的新生阿旺洛珠同学从家乡到北科大的距离，也是梦想照进现实的距离。不管是众里寻她还是机缘巧合，最终你们都将爱上这所视学生若珍珠的“贝壳”。英雄不问出处，不论你是哪种矿石，经过北科大这所“钢铁摇篮”四年的熔铸，你们都将成为北科锻造的“超强钢”。同学们，无尽的知识海洋、广阔的实践天地、无限的美好人生都在等待着你们。请记住，梦想有多大，未来就能走多远。

第三个问题：我想和你们交流一下怎么读大学。

在大学的舞台上，同学们既是导演也是主角，精彩的人生都将由你们自己来规划和演绎。

要学会学习。要做时间的主人，你们要快速进入角色，实现从被动学习到主动求知的转变，忘掉“大学就是天堂”的“美丽谎言”，合理规划时间，不断提高自主学习的能力。要做卓越的人才，就必须要孜孜以求、不断坚持。“一定要敲实了”是中科院院士、我校张跃教授常常挂在嘴边的一句话，简短而有力的话语饱含着他对学术的严谨和对科研的执着。20年如一日，他致力于将新型半导体材料研究和国家重大需求相结合，最终取得重大突破。希望你们在未来的日子里，掌握学习规律，坚持做到自律，争取学有所获。

要知行合一。“知之愈明，则行之愈笃；行之愈笃，则知之益明”。做到知行合一，就要坚持在“知”中探求真理。在科学的道路上，“提出一个问题比解决一个问题更重要。”要有善于发现问题的慧眼，也要有探求真理的勇气。做到知行合一，就要坚持在“行”中不断成长。正如我们的著名校友徐匡迪院士所说：“注重实践是母校的显著特点，实践环节教育最根本的教益，是教会我如何做人、怎样治学。”北科大有着“崇尚实践”的优良传统。在这里，既有行万里路、“自讨苦吃”的大学生社会实践团，也有把论文写在祖国大地上、深度参与国家重大工程的研究生群体。同学们，希望你们既要有“书卷气”，更要有“泥土气”，努力做到学以致用，知行合一。

要崇德向善。“国无德不兴，人无德不立。”崇德，就是要在生活的细节中守公德，还要在求学的过程中严私德，更要在人生的追索中明大德。向善，就是要在大是大非前知荣辱、在前行路上懂进退、在小我与大我中会取舍。在刚刚毕业的2020届本科生中，涌现出一个北京高校十佳示范班集体、两个宿舍全部保研的优秀集体，等等。能取得这样的成绩，不仅是因为他们的敏而好学，更是源于同学之间的相互激励和彼此关爱。希望你们能像他们一样，在收获学业的同时，收获宝贵的友谊。同学们，求学之路，难免经历挫折与困惑，勇敢面对是基本态度，乐观豁达是处世良方。如果说“一个人扛下所有”太难，请别害怕，你们的导师和辅导员以及身边的小伙伴都会是你寻求支持、共克难关的同路人。

同学们，大学生活的美好画卷已向你徐徐展开，希望你们坚定理想信念，培育高尚品格，练就过硬本领，勇于创新创造，矢志艰苦奋斗，奋力谱写新时代的青春之歌。

同学们，朝着你们梦想的征途尽情奔跑吧！我们将陪伴你们一路前行！

谢谢大家！

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)