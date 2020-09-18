北京语言大学校长刘利：把优秀作为一生的追求

人民网北京9月18日电 日前，北京语言大学2020级新生开学典礼隆重举行。北京语言大学校长刘利发表了题为《把优秀作为一生的追求》的主题讲话。从树立崇高理想、砥砺道德品行、勤奋刻苦学习、勇于投身实践等四方面提出对新生们的殷切希望。

“追求优秀，为的是报效国家；追求优秀，为的是服务人民；追求优秀，也是为了成就人生。”刘利寄语新生，希望来自世界各地的同学们，积极融入北语，融入北语创建世界一流语言大学的洪流，与学校一道，把优秀作为不断攀登的目标和价值追求！

北京语言大学校长刘利在2020级新生开学典礼上发表讲话（学校供图）

以下为刘利教授《把优秀作为一生的追求》主题演讲内容节选——

金秋九月，清风送爽，碧空高洁,北语的校园处处弥漫着喜悦的气氛和怡人的果香。今天，我们在这里隆重举行2020级新生开学典礼，迎接来自五湖四海、世界各地的2781名优秀学子。同学们在激烈的竞争中，在疫情带来的诸多挑战下，以优异的成绩被北京语言大学录取，为学校注入了新的血液，让校园焕发出了蓬勃生机。今天的开学典礼面向全球举行，此时还有很多同学与我们在云端相聚，在不同的时区同步开启作为北语人的新篇章。在此我代表学校，也代表倪海东书记,向在座的各位同学和所有加入北语的新同学表示热烈的欢迎和衷心的祝贺！

同学们，我们今天欢聚一堂的喜悦来之不易。从今年年初至今，新冠肺炎疫情肆虐全球，无数人的生活因此受到严重影响，各国纷纷采取行动来应对这一十分重大的公共卫生事件。疫情是一场大考，考验着各国政府应对公共卫生事件的处置能力，考验着科学家破解疾病“密码”的专业水准，考验着医务工作者面对危险勇往直前的精神，考验着民众面对困难团结一致、尊重科学的素质。在这场大考中，中国的答卷毫无疑问是优秀的，是出色的。同学们能够安心地在这里参加开学典礼，正是中国抗击疫情辉煌成绩的明证。

大学是青年成长的摇篮。当我们感动于“共和国勋章”获得者钟南山院士、人民英雄张伯礼院士、张定宇医生、陈薇院士的感人事迹时，更应该去思考，作为大学生和研究生，应该如何继承“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，通过自己所接受的大学教育和研究生教育，使自己成为真正对国家、对民族、对人类有用的优秀人才。

同学们，你们通过竞争激烈的高考选拔进入北京语言大学学习，十分幸运。北京语言大学是1962年在周恩来总理的关怀下创建的，毛泽东主席曾亲笔题写校名，是一所具有光荣传统和辉煌历史的优秀大学。在将近60年的办学历程中，北语始终秉持“爱国担当、诚朴厚德、求真创新、开放包容”的大学精神和优良传统，面向世界开展汉语和中华文化教育，为国家的外交事业、改革开放事业、“一带一路”建设和人类命运共同体建设培养了一批又一批优秀人才。至今北语已经为全世界180多个国家和地区培养了20多万名来华留学生和十多万优秀的中国学子，其中不乏像哈萨克斯坦总统托卡耶夫、埃塞俄比亚前总统穆拉图、德国汉学家顾彬那样的杰出政治家、外交家和学者。20世纪90年代以来，北语在保持语言文化领域优势特色的同时，不断发展相关学科，先后与世界上70多个国家和地区的370所高校及教育机构建立起了合作交流关系。今天的北语，正以培养人类命运共同体的建设者、文明交流互鉴的推动者和具有全球竞争力的高素质优秀人才为使命，朝着世界一流语言大学的目标不断迈进。希望来自世界各地的同学们，积极融入北语，融入北语创建世界一流语言大学的洪流，与学校一道，把优秀作为不断攀登的目标和价值追求！

追求优秀，为的是报效国家。北京语言大学是一所有着“家国情怀”的学校。正如我们的校歌所写，“语言牵手和平，文化搭起长桥；我们放飞人类希望，祈愿天下真情拥抱”，对家国情怀的坚守和对人类命运共同体的关注，已经深深地融入北语的大学文化，渗透到北语学子的心中。

追求优秀，为的是服务人民。今年是我国脱贫攻坚的决胜之年，北语承担了定点帮扶广西都安瑶族自治县脱贫的任务，全校师生踊跃捐款、筹措援助物资，为都安人民提供了实实在在的物质支持。学校选派了优秀年轻干部前往都安扶贫点，工作在大山深处的基层一线。我校新一届研究生支教团也将奔赴新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县支教。今年我校毕业生中有42位同学选择到基层、到西部、到祖国最需要的地方去建功立业，勇敢地承担起了服务人民的责任，用自己的行动书写无悔的青春。

追求优秀，也是为了成就人生。同学们通过艰苦的努力成为大学生和研究生，你们是父母和家人的骄傲。但是，当代社会人才竞争空前激烈，知识更新的速度大大超过以往，社会对人才的需求越来越体现出高端性、复合性、应用性的特征，大学和研究生的学历文凭跟社会需要的高水平人才之间早已不是简单的等同关系。走进北语还只是同学们走向优秀的一个开端。面对激烈的社会竞争，同学们必须从今天开始，重新整装出发，用不懈的奋斗赢得人生更加富有光彩的明天。为此，我向同学们提出几点希望：

第一，要树立崇高理想，让追求优秀的航程拥有高远的方向。高考前，同学们把进入大学作为理想。进入大学后，你们需要思考的则应该是更大的生命方向与更高的价值追求。“共和国勋章”获得者钟南山院士在成长过程中，常常用自己老师的话激励自己，“人不应单纯生活在现实中，还应生活在理想中。人如果没有理想，就会将身边的事看得很大，耿耿于怀；但如果有了理想，身边即使有了不愉快的事情，与自己的抱负相比也会变得很小”。可见，高远的理想和志向是人生的航标与风帆，能够给人提供不竭的精神动力和宽广的心胸，引领人生克服困难，向着优秀的方向不停地前进。

第二，要砥砺道德品行，让追求优秀的行为拥有高尚的境界。一个人的成才，首先需要具备优秀的道德、高尚的品行。我们的校训是“德行言语，敦睦天下”，“德”字居于首位。这昭示我们，要做一个优秀的北语人，首先就要修身律己，崇德重道。就是要培养诚信的观念，学会明辨是非，坚守底线；就是要培养正直的操守，学会秉持原则，处事公道；就是要培养宽广的胸怀，学会换位思考，善待他人。在北语这个充满多元文化的大学里，还特别希望大家能够养成彼此尊重、开放包容的品行。中国文化讲究“和而不同”，同学们从世界各地汇聚北语，有着不同的乡音和风俗、不同的肤色和信仰、不同的学习方式和生活习惯，需要相互尊重彼此的差异，更需要在北语国际化的校园氛围和多元文化活动中相互学习，相互借鉴，共同成长。

第三，要勤奋刻苦学习，让追求优秀的意识化作坚毅的行动。新时代的高等教育呈现出一种鲜明的发展趋势，就是学科的交叉和融合。同学们来到北语，对于本科生来说，虽然进入了专业学习的轨道，但是社会更需要的是复合型人才，所以要在学习本专业知识的同时，还要尽可能挖掘自身优势，完善知识结构，以适应将来社会应用和科学研究的需求。对于研究生来说，不但要对本学科各个主要研究方向有所把握，还要对其他相关学科的基本原理有所了解，为学术创新铺就宽广厚实的知识基础。在学习的过程中，同学们务必要培养对世界的好奇心。从实践看，凡是取得突出成就的科学家都是凭借执着的好奇心、事业心，终身探索成就事业的。”同学们只有保持对世界的好奇心，学习才能是一种深入灵魂的自我提升，才能摆脱功利，不知疲倦，从优秀走向更优秀。

第四，要勇于投身实践，让追求优秀的进程成为自我完善的过程。理想和本领最终都要落实到实践中来。同学们虽然还是学生，但也不能一味地在象牙塔中漂浮，而要主动关注社会，自觉投身实践。学校会统筹校内和校外、课堂和实践两类教学资源，搭建多样化平台，为大家提供丰富的实践机会。北语还有众多的社团和丰富的志愿服务活动，同学们要积极参与其中。通过参加实习实训、开展调研活动，走进企业和学校，走进社区和乡村，走进生产劳动一线，到社会大课堂中学习，向普通劳动者学习。了解社会需求，培养服务社会精神，甚至开展创业活动，激发创业潜能，在实践中完善自我，增强本领。

同学们，世界百年未有之大变局加速演进，国家改革发展稳定的任务繁重艰巨，我们正站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上。作为从疫情中走来的新一代大学生，希望同学们牢记伟大的抗疫精神，以英雄为标杆，把优秀作为一生的追求，立报国之志，为经世之学，成致用之才，为国家的富强、人民的幸福和人类的和平做出自己的贡献！

谢谢大家！

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)