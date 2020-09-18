陕西师范大学校长游旭群：高擎西部红烛的精神火炬

人民网北京9月18日电 14日，陕西师范大学2020级新生开学典礼隆重举行。陕西师范大学校长游旭群发表了题为《高擎西部红烛的精神火炬》的主题讲话，从学识扎实、情怀深厚、灵魂高贵等三方面提出对新生们的殷切希望。

“西部红烛精神是爱国的精神、奋斗的精神、坚守的精神和奉献的精神。”游旭群寄语新生，“希望同学们在奔跑追梦的道路上，高高擎起西部红烛的“精神火炬”，点燃流淌在血液里的拼搏激情，在这里尽情书写无悔的青春！”

陕西师范大学游旭群校长为学生讲授“开学第一课”（学校供图）

以下为游旭群校长《高擎西部红烛的精神火炬》主题演讲内容节选——

今天是一个充满喜庆的日子，我们在这里举行开学典礼，用最隆重的方式，见证同学们加入陕西师范大学这个大家庭。在此，我谨代表全校师生向你们的到来，表示热烈的欢迎！

2020年是不平凡的一年，突如其来的新冠疫情，给全世界带来了前所未有的挑战，也给我们所有人带来了刻骨铭心的共同记忆。面对疫情考验，同学们克服重重困难，以优异成绩考入陕西师范大学。从今天开始，你们将在这里开启全新的求学生涯，度过一生中最美的青春年华。站在人生新的起点上，我希望同学们首先了解你所选择的这所大学，了解她所承载的使命和责任，传承她所蕴藏的精神和文化。

同学们，你们所选择的这所大学，可以说不是各类排行榜上最顶尖的大学，但她一定是一所伟大的大学。之所以伟大，不仅仅是因为她培育了一批又一批太阳底下最光辉、最崇高的从业者—教师，也因为她自建校以来，始终与国家共命运，与时代同步伐，以对国家和人民的赤胆忠诚和无私奉献，铸就了“扎根西部，甘于奉献，追求卓越，教育报国”伟大的西部红烛精神。西部红烛精神是爱国的精神、奋斗的精神、坚守的精神和奉献的精神。

建校76年来，一代又一代陕西师大人在西部这片广袤的大地上，传承、弘扬着西部红烛精神，在办学实践中形成了“抱道不曲、拥书自雄”的学风和“淳厚博雅、知行合一”的校风，这种精神和文化深深地影响着在这所大学求学的万千学子。去年，我到湖南第一师范学院调研，看到湖南一师100多年前的创立师范教育的初衷与办学理念：“国家之盛衰视人才，人才之消长视教育，教育之良窳视师范。师范者，教育之教育，固陶铸国民之模范，造就青年中国之渊泉也。”陕西师大长期以来，牢记为党育人、为国育才使命，坚持以师范教育为主业，走特色化办学道路，为国家培养了一大批栋梁之才，产出了大量享誉海内外的学术成果，为共和国经济社会发展，特别是西部地区基础教育事业的发展作出了不可磨灭的历史贡献。

同学们，你们来到大学，大学是什么？大学就是人类精神的高地，是高深知识的殿堂，是名师荟萃的重镇，是成就梦想的舞台。陕西师范大学的教育质量、人文精神、校园环境和生活条件值得你们信赖和享有。你们选择了陕西师范大学，学校会竭尽全力，为你们引航铺路，让你们充分释放潜能、全面发展。在此，我向同学们提三点希望：

一是学识扎实。大学就是围绕学生刻苦学习、成长成才来办教育。学生的第一任务就是学习。特别是在当今时代，知识更新周期大大缩短，新知识、新事物层出不穷，互联网正以改变一切的力量，在全世界掀起一场影响人类所有层面的深刻变革。如果不主动加快知识更新、持续优化知识结构，就没办法跟上时代的步伐。你们来到大学，希望同学们多读优秀传统文化经典、马列经典和专业经典，与经典为友，从历久弥新的经典中洞悉世界、完善自我；重视通识课程的学习，积淀广博知识、培育人文精神、塑造健全人格，更好地掌握事物发展规律，通晓天下道理，学会理性思考；同时注重对专业课程的学习，了解最新学术前沿，掌握学科专业知识，面向实际、深入实践，以知促行、以行求知，以扎实的学识作为立身之本。

二是情怀深厚。孟子言：“天下之本在国，国之本在家，家之本在身。”宋代大思想家张载说过:“人若志趣不远,心不在焉,虽学无成。”家是最小国，国是最大家，家是国的基础，国是家的延伸。“修身”是涵养家国情怀的基础。爱家尽孝、爱国敬业、担当奉献是我们中华民族最宝贵的精神财富。“亦余心所向兮，虽九死其犹未悔。”精神有了归属，生命就有了意义。家国情怀和教育情怀从来都是陕西师大人所共有的精神特质。当今中国最鲜明的时代主题,是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦。希望同学们志存高远、德才并重，与祖国同行、与时代同行、与奋斗同行，把激昂的青春梦融入伟大的中国梦，在拼搏的青春中成就事业华章，以深厚的情怀作为立业之基。

三是灵魂高贵。我们的育人初心是什么？是让师范教育回归到塑造灵魂、塑造生命上来，为所培育的人才“注入”高贵的灵魂。在今年的7月1日学校举行的毕业典礼上，有一个毕业生叫肖盛鹏，是一名来自数学与信息科学学院的公费师范生。他的发言给我留下了十分深刻的印象，他说：“北京大学曾给我一次选择硕博连读的机会，在经过激烈的思想斗争之后，我放弃了这个机会，选择在基础教育一线任教，这不仅是我作为公费师范生应有的担当，更是母校师大铭刻在我们灵魂中的誓言：西部红烛，为祖国闪耀；师大学子，为中国而教。”这就是灵魂高贵的最好注脚。希望同学们不忘初心、牢记使命，做一个高尚的人，纯粹的人，有道德的人，脱离低级趣味的人，有益于党、国家和人民的人，以高贵的灵魂作为立德之源。

最后，希望同学们在奔跑追梦的道路上，高高擎起西部红烛的“精神火炬”，点燃流淌在血液里的拼搏激情，在这里尽情书写无悔的青春！

谢谢大家！

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)