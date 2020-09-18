北京第二外国语学院校长计金标：行而不辍 未来可期

人民网北京9月18日电 17日，北京第二外国语学院举行2020-2021秋季学期学生开学典礼。校党委副书记、校长计金标为学生们讲授题为《行而不辍 未来可期》的“开学第一课”，勉励大家“道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期”。

“大学是你们人生中绝无仅有的一个阶段，他将为你们未来整个人生的走向提供最多的可能性，而这种‘可能’，取决于你的付出。”计金标寄语新生，“躺着就能赢”是不可能的，但如果有所准备、有所规划，定下自己的“小目标”，并为之努力，那这短短数年的求学时光，是能够为实现梦想提供足够的能量和积累。

北京第二外国语学院计金标校长为学生讲授“开学第一课”（学校供图）

以下为北京第二外国语学院计金标校长《行而不辍 未来可期》主题演讲内容节选——

在历经近7个月特殊而又漫长的等待后，今天我们终于在校园重逢，与此同时，我们今天也特别高兴地迎来了2352位新同学，首先，我要代表校党政领导和全体教职工，向你们表示热烈的欢迎！今天不仅是我们新学期的开学典礼，也是同学们返校复课的“第一课”。在全球抗击疫情的大背景下，伟大的中国人民在党中央的坚强领导下，取得抗击疫情斗争重大战略成果，经济发展稳定转好，生产生活秩序稳步恢复。可以说，同学们能够返校复课，离不开全国抗击疫情所取得的战略成果，也是学校疫情防控在当前阶段所取得的标志性胜利！

春去夏往，金秋已至，同学们在这个漫长的过程中，和学校同呼吸共命运，严格遵守学校疫情防控要求，克服种种困难，完成了春季学期的在线学习和考试，同学们都是好样的！在这里，我要向每一位同学表示感谢！你们把朗朗书声和欢声笑语带回了校园，尤其是我们的新同学，从你们第一次踏入校园的这天起，就注定和二外结下了不解之缘，在未来的几年里，二外这一方小而美的校园将为你们求知探索、追寻真理提供一切可能。

筚路蓝缕，薪火相传，北京第二外国语学院是一所具有深厚历史积淀的大学。二外在建校伊始就享有很高的国内外声誉，因为我们是由敬爱的周恩来总理亲手缔造的学校。半个多世纪以来，二外始终与祖国同舟，与民族同行，励精图治、砥砺奋进，绘就了英才辈出的瑰丽画卷。一大批“和易以思、人文化成”的名家名师都曾在这里传道授业；一代又一代“融中外、兼知行”的国际化高素质人才在世界舞台上纵横捭阖，大家所熟知的国务委员、外交部长王毅就是我们校友中的杰出代表。他们身上凝聚着二外人的精神品质，这种精神奠定了二外赖以立足和发展的根基，激励着二外学子上下求索，续写新的传奇。

世界行者，敢为人先，北京第二外国语学院是一所不断追求卓越、勇于开拓的大学。建校之初，二外就以“传承东西文明，促进中外交流”为使命，肩负起为党和国家培养高级外语外事人才的重任。改革开放初期，二外又领全国外语院校风气之先，主动对接经济社会发展需求，最早开创旅游系、外经系，培养国家亟需的外语强、专业精的复合人才。进入新时代以来，二外积极响应“一带一路”倡议、服务首都“四个中心”建设，推动学校综合改革，全面建设高水平特色大学。我们的旅游管理与外国语言文学入选北京高校高精尖学科，英、日、阿、俄、旅管5个专业入选国家级“双万计划”一流本科专业，翻译、旅游管理获批北京市重点建设一流专业等等，学校还围绕国家发展战略、北京城市功能建设产出了丰硕的开创性学术成果。学校坚持深化人才培养模式改革，今年2020届毕业生中有500人获得双学位证书，177人获得辅修证书，相信到你们毕业的时候，这个数字还将更多，占比更大。同时学校还将全面加强与世界高水平大学的广泛合作，让同学们站在更高的起点，得到更好的教育，拥有更多的选择。

今天是我与2020级同学第一次见面，我相信早在你们进入校园前，就勾画过各自心中大学生活的草图，一千个人眼里有一千种二外的“打开方式”。今天借此机会，我想跟你们说说我对大学的看法。首先，你们经常听到的“等你们上了大学就轻松了”，这样的话当然是不能信的，你们可以问问毕业班的师兄师姐，他们现在恨不得一天掰成两天来用！大学是你们人生中绝无仅有的一个阶段，他将为你们未来整个人生的走向提供最多的可能性，而这种“可能”，取决于你的付出。“躺着就能赢”是不可能的，但如果你们有所准备、有所规划，定下自己的“小目标”，并为之努力，那这短短数年的求学时光，是能够为你实现梦想提供足够的能量和积累。

所以大学时光很宝贵，我作为校长，从去年开始就千方百计不让你们“闲”着。为了让你们的身心都动起来，学校从2018年起设立了一个校级荣誉——梧桐奖章，每年我都会跟新生立下“律己、博览、强身”这样三个约定，两年来已有524名同学获得奖章。即使在疫情期间，仍有许多同学坚持线上打卡、读书锻炼、增识健体。两年时间里，我和同学们pk英语单词量，比赛5公里长跑，下一次是10公里，共同交流读书感想等等，你们的师兄师姐都是知道的。今年，我会继续这份约定，陪大家一起进步。等明年你们都按要求履约了，我会亲自给你们颁发“梧桐奖章”，这个奖章含金量是非常高的。

今天的开学典礼与往年不同，不仅为新同学举办，也是全体同学回归校园开启新一学年的隆重仪式，在此我提几点希望，与全体同学共勉：

第一，希望同学们心存大我，胸怀家国。这次的疫情像是一场无差别的考验，世界各国的治理能力在病毒面前高下立判。与中国已经基本恢复的社会经济生活相比，一些国家对疫情防控的敷衍、对民众生命的漠视让人瞠目，残酷的对比更让我们感受到中国对每一个生命个体的关怀和尊重，深切感受到中国特色社会主义制度的独特优势。我们不会忘记，举国抗疫时最美逆行的白衣天使、军民同心的硬核力量、乡村社区的守望相助。

今年3月，咱们二外的33名学生志愿者挺身而出、紧急驰援，在新国展连续奋战13天，担负起多语种翻译的重任，守护国门；在过去的半年中，同学们模范遵守“不离家不返校”的防控要求，高质量完成了线上学习各项任务，积极投身社区疫情防控志愿服务。大家的实际表现成为胸怀家国、青春担当的最好注脚，作为校长我为你们骄傲！

现在你们回到了阔别已久的校园，常态化校园防控的各项措施，更需要大家的支持和参与。随着秋冬季节到来，病毒将更容易传播，防控压力将随之增大。所以学校将科学落实“非必要不外出”的相对封闭管理方式，同时调整教学安排，国庆节期间正常开展教学活动，但是，寒假放假时间相应提前和增加，这一点希望能够得到同学们的理解和支持。你们的安康，就是家庭和学校的安康，就是首都和国家的安康。希望同学们一如既往，大家的支持和配合，就是对首都和国家整体疫情防控的实际贡献。

第二，希望同学们自律向上，求知若渴。我们刚才说到上大学不是轻松的，但和中学阶段相比，大学确实是相对“自由”的。大学更充裕的可支配时间，看似更宽松的学习环境，其实对各位同学提出了更高的要求。你们的老师不再像高中班主任那样冷不防地出现在教室后面，成为你们学习生涯的某种“阴影”；开放性的作业也不像中学时代的模拟卷，每一题都有标准答案；放假回家，你们的父母看你们成天抱着手机，只要还记得出来吃饭，好像都还能容忍。面对这些变化，同学们一定要适应这样的角色转换，不会再有人时刻催促、监督你了，知识的获取全靠自觉。

近年来学校投入大量资源深化人才培养模式改革，《2020版人才培养方案》进一步打破院系、学科间的壁垒，推进专业课程向全校开放，通过大规模加强在线课程建设，扩大跨专业复合受益率和选课率，为同学们创造了各种复合交叉学习的可能。学习的主动权完全交到了同学们自己手里，只要你们肯下功夫、足够努力，就可以同时修习多个专业，毕业时拿到双学位甚至3个学位！真正成为“多语种复语，跨专业复合”的高素质人才。

第三，希望同学们独立思考，睿智包容。大学和社会并不存在绝对的界限，社会的多元化意味着当我们踏入大学校园的那一天起，就将被复杂的信息所包围，被多样的思潮所冲击。在移动互联网时代，信息获取从未像今天这样便捷。疫情期间，有的同学利用各种公开课、视频课平台获取了大量既生动又严谨的专业知识；有的同学利用直播带货，帮助老家的父老乡亲们创业致富。但同时，在网络这个公共空间里不乏饱含偏见、罔顾事实的激进言论。如今国际局势风起云涌，有的国家对我们在政治、经济、科技等各领域进行全方位无理打压，在国际舆论上不惜用连篇的谎言攻击和抹黑中国。不过令人欣慰的是，从去年的乱港闹剧、到今年的全球抗击疫情，相关国家的拙劣表现让广大国人更加团结，更能理解中国在逆境中能取得今日的成就有多么不易。

希望同学们在复杂的信息网络中，能够保持足够的定力和理性，多从不同角度去获取信息，比如面对防控要求、面对从严管理、面对负面情绪时，一定要理性对待，不偏激也不人云亦云，多一些理解和包容。同学们还要广泛涉猎经典著作，坚持独立思考，这样你就有可能更接近事实与真相。相比于我国经济领域所取得的成就，文化影响、对外宣传等国家软实力的提升仍然大有可为，二外是一所特色鲜明的外国语大学，获得与我国国力相匹配的国际话语权的重任必将落到你们肩上，希望同学们快快成长，你们一定能成为未来我国外事外交、文旅交流等领域的“排面”和担当！

同学们，道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期。能够返校复课，相聚校园，是一个好的开始。但在这样特殊的时期，同学们在学习生活中会遇到因为防控要求带来的诸多变化，进入教室、食堂、浴室等公共区域主动做好身份核验和测温、遵守“一米线”公共距离、做好“晨午晚检”和健康监测等等，没关系，我和同学们一道，慢慢去适应，逐一去克服。我们的一举一动关乎个人，但最终关乎国家，就让我们从遵守防控要求、节约粮食、做好垃圾分类这样的小事做起。最后，祝愿大家在新的学期，能够收获新的成长，收获新的喜悦！

谢谢大家！

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)