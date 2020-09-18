北京工商大学校长孙宝国：修身立德、立鸿鹄之志、勤学苦练

人民网北京9月18日电 日前，北京工商大学2020级本科生开学典礼在良乡校区和阜成路校区同时举行，来自全国各地的3343名本科新生参加典礼。中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国发表主题讲话，从修身立德、立鸿鹄之志、要勤学苦练等方面对新生提出了期望。

孙宝国院士在发言中勉励新生，同学们，无困难、不青春，无奋斗，不青春。70岁的北工商厚植了大家成长成才的土壤，衷心地希望你们在宝贵的大学时光里，回归学生本位，刻苦读书学习，坚持勤奋拼搏，用你们的真才实学去实现自己的人生理想。

孙宝国院士在北京工商大学2020级本科新生开学典礼上发表讲话（学校供图）

以下为孙宝国院士主题演讲全文——

今天我们在美丽的良乡校园主会场和阜成路校区分会场隆重举行2020级本科生开学典礼，这是学校第一次在两个校区同时举行开学典礼。感谢现代科学技术给我们提供的便利，也庆幸我们国家刚刚取得了抗击新冠肺炎的决定性胜利。为了迎接同学们的到来，半年多来，全校上下一边防疫，一边开始了紧锣密鼓地筹备工作，多项工程如期竣工，新校门、新学生活动中心、二期操场、报告厅等。焕然一新的北工商以美丽的姿态欢迎同学们的到来！在此，我代表学校，代表学校党委书记黄先开教授，向勤学苦读十几年终于圆了大学梦的各位同学表示衷心的祝贺！对你们来到北工商，表示最热烈的欢迎。

今年我校在国内31个省、市、自治区招收了3343名本科生，规模是我校历史上最多的一次，其中贯通培养284人，二学位109人，双培生99人，外培生22人；平均年龄18岁，年龄最小的是电商与物流学院的黄鑫同学，只有14岁。招收国际学生21人，其中，大部分来自“一带一路”国家。今天，来自天南地北、五洲四海的学子，汇聚到了北工商这个大家庭，同学们将在这里度过人生中最美好的大学时光，让我们再次用热烈的掌声欢迎你们的到来！

今年我校平均录取分数线均高于各省的一本线。超过省本科一批控制线50分以上的省份有21个，其中文史类3个（广西、西藏、新疆），理工类15个（安徽、甘肃、广西、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、辽宁、内蒙古、青海、陕西、新疆、西藏），不分文理的省市有3个（北京、海南、天津）。

在你们当中有119名同学获得过国家级比赛的奖励。人工智能学院的李星锐同学获得第十三届全国青少年未来创客中学组个人一等奖、第19届化学奥林匹克竞赛预赛1等奖；计算机学院的彭淳毅同学获得2019年FRC国际（美国）中学生机器人挑战赛世锦赛分赛区冠军，总决赛亚军；化学与材料工程学院胡志朋同学、经济学院刘航同学、王雅宁同学获得国家级英语比赛一等奖，还有35名同学获得过省市级三好学生。大家都是好苗子，北工商“得天下英才而育之”，作为你们的校长和老师，我感到无比欣慰和自豪。

同学们，在你们全力以赴备战高考的日子里，发生了两件对北工商、对同学们的未来有深远影响的大事。

第一件大事，2020年5月6日，北京市公布了《北京市属公办本科高校分类发展方案》，北京工商大学被列入了北京市高水平研究型大学的建设行列，成为北京市重点建设的6所高水平研究型大学之一（一中、两工、三首）。北工商的发展进入了高水平研究型大学建设的新时代。同学们是学校进入北京市高水平研究型大学建设行列以来招收的首批学生，学校的目标是把同学们培养成为高水平的创新型人才。同学们的任务艰巨，使命光荣。同时，学校要用30年的时间把北京工商大学建设成为具有商科、轻工和食品特色的世界一流大学。再过三十年，是北工商100年校庆，那个时间也是同学们事业有成的时间，我相信三十年以后，同学们再回母校，参加百年校庆的时间，北工商一定会以崭新的姿态屹立世界大学之林。

第二件事，2020年6月29日，软科发布“2020软科世界一流学科排名”我校首次实现两个学科跻身榜单。其中食品科学与工程学科由2019年全球排名103名，跨越到第48位，是北京市属高校中唯一进入软科世界一流学科排名前100的学科，实现了我校高水平研究型大学建设的开门红。

同学们来到北工商，就是北工商的主人，四十年前，我也和同学们一样，满怀希望来到了北工商，现在，我们学校正在建设高水平研究型大学，每一位同学都是北工商的主人，我们都是“建设者”、都是“奋斗者”，为了更好地培育同学们成长，学校为你们选配了具有教授或副教授职称的老师担任班主任，其中很多是院领导，有些学院还为大家配备了学业导师；今年我们还选配了一批充满活力的刚刚入职专任教师担任兼职辅导员，为你们的学业和生活引航；学校密切与世界一流大学和学术机构的实质性合作，先后与美国、英国、爱尔兰等30个国家和地区的62所著名高校开展了长期的学术研究和学术交流活动，有学生派出项目41个，涉及21个国家的31所高校，涵盖了我校所有专业，每年学校选送200名学生到国际知名高校交流与学习，每一位同学都有机会，前提是你能用英语进行学习和交流。同学们，建设世界一流大学，是学校的历史使命，对于你们而言，充分利用好大学时光，让自己成长为堪当民族复兴重任的优秀人才，这就是你们的时代担当。

大家在进校的时候，应该看到了我们新校门上有我们的校训，“求真、立德、勤奋、创新”希望大家能够用心去铭记，也激励自己，在学习中成长，在奋斗中收获。在你们即将开启大学生涯的时候，我想向你们提三点希望：

第一，要修身立德，扣好人生第一粒扣子。“修身、齐家、治国、平天下。”我国优秀传统文化将提高自身的思想道德修养放在首要位置，高尚的道德品质是做人、做事的基本前提。学校的立校之本是立德树人。大家应该知道，北工商有一个“千人大考”，严格考试的目的就是不但要让同学们真正学到知识，更是要培养同学们的诚信品质，把同学们培养成为品德高尚的人，培养成一个有益于社会的人、有益于国家的人。大家要记住：北工商对作弊零容忍！作弊不仅要受到处分，而且还要记入档案中。考试不作弊，这是北工商对每一名学生最基本的要求，也是每一位北工商学子必须要做到的。

第二，要立鸿鹄之志，点亮理想信念灯塔。同学们，“人无志不立，志不立，则天下无可成之事”。希望大家从今天开始就想清楚一个问题：我将来要成为一个什么样的人，现阶段我应该怎么做？看当今世界，新冠疫情加剧了全球格局的改变与冲突，深刻影响着世界发展的进程，作为祖国新一代的建设者，同学们要记住“自尊首须自重，自重必先自强”，美国等西方国家决不希望中国和平崛起，决不愿意看到中华民族的伟大复兴，对此我们的一贯策略是，第一反对，第二不怕，第三努力做好我们自己的事情！建校以来，北京工商大学培养了一大批优秀的专家学者、社会精英和行业中坚，他们始终把服务国家、奉献社会、造福人民作为自己的毕生追求，用实际行动为母校赢得了广泛的社会赞誉，北工商在全国高校各项排名指标中最好的就是我们的人才培养质量，其中主要的标志是高校毕业生薪酬排行榜，2020年我们学校在全国排在46位，这是这五年当中我们排名最好的，希望大家都要向这些优秀的前辈们学习，立志做大事，走稳眼前路，让刻苦学习成为青春的主旋律，让勤奋拼搏成为时代的正能量！北工商有能力、有信心把你们培养成为世界一流的人才。

第三，要勤学苦练，做好学生的本职工作。同学们，一代人有一代人的历史际遇，你们生于本世纪初，破晓而生，巅峰相迎，丰富的物质生活哺育了你们，整体上看，你们视野开阔、自信独立、聪明敏锐，如果再加上踏实勤奋、扎根沃土，人生之树一定会根繁叶茂、蓬勃常青。我想告诉大家，未来的大学生活并不轻松，大学课堂更大、课程更加丰富，每学年你们至少要完成十几门课程的学习，而且每门课程通过的门槛也不低，《北京工商大学2020年本科生学籍管理办法》第41条规定，新生入学第一学期未取得修读学分10学分及以上且涉及课程四门次及以上不及格者，予以退学处理。我非常遗憾的告诉大家，按照过去五年的情况，大约会有1.2%左右的同学会被退学，这是我们大家都不愿意看到的。现在大家站在了同一个起跑线上，接下来的四年，如果你们能保持高考时的劲头，上好每一堂课，完成好每一次作业，那么考上世界顶尖级大学的研究生或者进入世界前五百强公司工作都不成问题。估计四年以后我们在座的同学，应该有超过1000的同学能考上研究生或者到国外深造。我希望同学们能够向你们的学兄学姐们学习，以他们为榜样，书写属于自己的历史。

同学们，无困难、不青春，无奋斗，不青春。70岁的北工商厚植了大家成长成才的土壤，我衷心地希望你们在宝贵的大学时光里，回归学生本位，刻苦读书学习，坚持勤奋拼搏，用你们的真才实学去实现自己的人生理想。下个月，我们将迎来学校70周年校庆，希望借此次活动，让大家了解70年来北工商人艰苦奋斗的历程，以及学校取得的历史性成就，增强对母校的认同感、荣誉感，增强责任感，希望大家通过自己的努力去续写北京工商大学的历史，为推动整个社会进步和发展蓄力备战，勇创辉煌！

(责编：李依环、熊旭)