人民网>>教育>>滚动新闻

2020大学校长“开学第一课”

对外经济贸易大学校长夏文斌：做有格局、有情怀的贸大人

2020年09月18日10:04  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月18日电 （记者 郝孟佳）17日，对外经济贸易大学2020级新生开学典礼隆重举行。对外经济贸易大学校长夏文斌寄语全体新生，要做有格局、有情怀的贸大人。

对外经济贸易大学2020级新生开学典礼 学校供图

在开学第一课上，夏文斌以《做有格局、有情怀的贸大人》为题发表了演讲。他说，2020年注定是不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情给全球带来了巨大冲击与挑战。这届新生大部分都生于世纪之交，考于新冠期间，“作为载入史册的一届新生，你们见证历史，参与历史，也终将改变历史”。夏文斌说，2020年的新生，从报到开始就与往年与众不同。受疫情影响，今年的新生报到父母家人不能陪同他们完成，当新生们独自背上行囊，踏入校门的那一刻，就意味着接下来的路要自己走下去。

“一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。”夏文斌强调，一代代的贸大人，身处激荡变化的国际格局中，跨越崇山峻岭、急流险滩，却总能站得住、站得稳。这些都离不开贸大人的格局和情怀，这是对理想信念的坚守，对时代责任的担当，对磨砺奋斗的执着，对伟大祖国的挚爱。“今天的你们，作为成长在百年未有之大变局的青年一代，注定将面对更多时代挑战、历史重托。今天我想和大家谈谈贸大青年一代的格局和情怀。”

夏文斌从四个方面逐层剖析：人生格局的大小取决于理想的大小。理想有多大，格局就有多大，情怀就有多深。格局和情怀是在时代的大潮中确立的，大浪淘沙，如何在时代风云中有大格局，有深情怀，需要我们认清时代的使命。格局和情怀从来就不是天生的，需要我们从现在做起，从点滴小事做起。格局和情怀就在脚下，就在我们美丽的惠园。

夏文斌对2020级新生提出希望，愿你们心中有信仰，眼中有家国，肩上担使命，脚下有力量，在国家对外开放战略和学校“双一流”建设的历史机遇中，在实现中华民族伟大复兴的历史征程中，练就过硬本领，勇于创新创造，努力成为一个有格局、有情怀的大写的人。

“真正的教育给与我们的是力量，向着广袤无垠的世界扩张。”英语学院副院长金冰表示，希望2020级新生能够够学会清晰的思考、懂得选择与放弃，拥有信念和担当，在对多元文化及不同文明形式的比较中，获得对自己国家和民族历史应该怀有的敬意和温情。“希望你们在顺境中，不骄纵，不耽溺，在困境中，不颓唐，不屈从，以坚定、沉着、冷静的姿态承担时代和民族赋予的使命。”

2020级国际经济贸易学院吴比特作为新生代表发言。“在最好的年纪遇见贸大，会是我们每个人这一生最美丽的风景。”吴比特表示，在接下来的四年里2020级新生也将求知若饥，虚心若愚，牢记博学、诚信、求索、笃行的校训，继承前人衣钵，携手共进，在贸大路途上留下2020级的脚印，为贸大添上浓墨重彩的一笔。

开学典礼上，学校对2020年考入对外经济贸易大学的各省（自治区、直辖市）理工类、文史类、综合改革类第一名的59名学生进行表彰和奖励，以激励全体新生在今后的大学生活中树立远大理想，继续勤奋学习，实现自身的健康成长和全面发展。蒋庆哲书记为2020级鲲鹏奖学金获奖代表颁发证书，李茂国副书记宣读2020级“鲲鹏奖学金”表彰决定。

国际商学院2020级本科新生谭镇林作为领誓人，带领全体四千余名新生高声诵读入学宣誓词。“博学诚信、求索笃行、明德修身、立志担责。”响亮的誓言回荡在体育场上，新生们怀揣勇气与期待，带着无限的憧憬开启了他们在惠园的崭新篇章。他们将接过贸大传承的熊熊火炬，砥砺奋进，以梦为马，不负韶华，继续在祖国外贸商务领域挥洒汗水，为实现民族复兴“中国梦”贡献力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved