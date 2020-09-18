对外经济贸易大学校长夏文斌：做有格局、有情怀的贸大人

人民网北京9月18日电 （记者 郝孟佳）17日，对外经济贸易大学2020级新生开学典礼隆重举行。对外经济贸易大学校长夏文斌寄语全体新生，要做有格局、有情怀的贸大人。

对外经济贸易大学2020级新生开学典礼 学校供图

在开学第一课上，夏文斌以《做有格局、有情怀的贸大人》为题发表了演讲。他说，2020年注定是不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情给全球带来了巨大冲击与挑战。这届新生大部分都生于世纪之交，考于新冠期间，“作为载入史册的一届新生，你们见证历史，参与历史，也终将改变历史”。夏文斌说，2020年的新生，从报到开始就与往年与众不同。受疫情影响，今年的新生报到父母家人不能陪同他们完成，当新生们独自背上行囊，踏入校门的那一刻，就意味着接下来的路要自己走下去。

“一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。”夏文斌强调，一代代的贸大人，身处激荡变化的国际格局中，跨越崇山峻岭、急流险滩，却总能站得住、站得稳。这些都离不开贸大人的格局和情怀，这是对理想信念的坚守，对时代责任的担当，对磨砺奋斗的执着，对伟大祖国的挚爱。“今天的你们，作为成长在百年未有之大变局的青年一代，注定将面对更多时代挑战、历史重托。今天我想和大家谈谈贸大青年一代的格局和情怀。”

夏文斌从四个方面逐层剖析：人生格局的大小取决于理想的大小。理想有多大，格局就有多大，情怀就有多深。格局和情怀是在时代的大潮中确立的，大浪淘沙，如何在时代风云中有大格局，有深情怀，需要我们认清时代的使命。格局和情怀从来就不是天生的，需要我们从现在做起，从点滴小事做起。格局和情怀就在脚下，就在我们美丽的惠园。

夏文斌对2020级新生提出希望，愿你们心中有信仰，眼中有家国，肩上担使命，脚下有力量，在国家对外开放战略和学校“双一流”建设的历史机遇中，在实现中华民族伟大复兴的历史征程中，练就过硬本领，勇于创新创造，努力成为一个有格局、有情怀的大写的人。

“真正的教育给与我们的是力量，向着广袤无垠的世界扩张。”英语学院副院长金冰表示，希望2020级新生能够够学会清晰的思考、懂得选择与放弃，拥有信念和担当，在对多元文化及不同文明形式的比较中，获得对自己国家和民族历史应该怀有的敬意和温情。“希望你们在顺境中，不骄纵，不耽溺，在困境中，不颓唐，不屈从，以坚定、沉着、冷静的姿态承担时代和民族赋予的使命。”

2020级国际经济贸易学院吴比特作为新生代表发言。“在最好的年纪遇见贸大，会是我们每个人这一生最美丽的风景。”吴比特表示，在接下来的四年里2020级新生也将求知若饥，虚心若愚，牢记博学、诚信、求索、笃行的校训，继承前人衣钵，携手共进，在贸大路途上留下2020级的脚印，为贸大添上浓墨重彩的一笔。

开学典礼上，学校对2020年考入对外经济贸易大学的各省（自治区、直辖市）理工类、文史类、综合改革类第一名的59名学生进行表彰和奖励，以激励全体新生在今后的大学生活中树立远大理想，继续勤奋学习，实现自身的健康成长和全面发展。蒋庆哲书记为2020级鲲鹏奖学金获奖代表颁发证书，李茂国副书记宣读2020级“鲲鹏奖学金”表彰决定。

国际商学院2020级本科新生谭镇林作为领誓人，带领全体四千余名新生高声诵读入学宣誓词。“博学诚信、求索笃行、明德修身、立志担责。”响亮的誓言回荡在体育场上，新生们怀揣勇气与期待，带着无限的憧憬开启了他们在惠园的崭新篇章。他们将接过贸大传承的熊熊火炬，砥砺奋进，以梦为马，不负韶华，继续在祖国外贸商务领域挥洒汗水，为实现民族复兴“中国梦”贡献力量。

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