北京邮电大学校长乔建永：开启后疫情时代的青春新征程

人民网北京9月18日电 北京邮电大学2020级研究生开学典礼12日举行。校长乔建永教授发表了题为“开启后疫情时代的青春新征程”的主题演讲，从“涵养同舟共济、命运与共的胸怀格局，弘扬尊重科学、不懈探索的奋斗精神，永葆心怀感恩、与爱同行的阳光心态，牢记心怀家国、甘于奉献的使命担当”四方面对同学们提出了希望。

乔建永勉励同学们要在后疫情时代以国家重大需求、国民经济主战场和世界科技前沿为奋斗导向，将个人的实践探索与人类文明进程结合起来，将个人的命运与民族复兴融为一体，肩负起更多的使命和担当，在北邮校园里为中华民族的伟大复兴不断锤炼自己的意志与品格，用踏实、勤奋与进取唱响属于自己的研究生之歌，让青春之花在国家、民族和人类文明最需要的地方绚丽绽放。

以下为北京邮电大学校长乔建永《开启后疫情时代的青春新征程》主题演讲内容节选——

北京邮电大学校长乔建永 /校方供图

9月的首都北京，硕果累累，满树繁花。因为你们的到来，沉寂已久的校园又重新焕发出生机与活力。今天，我们在这里举行2020级研究生开学典礼，诚挚地欢迎克服重重困难，如愿成为北邮人的3978名研究生新同学。在此，我谨代表全校师生员工，对你们的到来表示热烈的欢迎！

2020年注定是不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济社会带来了巨大冲击与挑战。同学们在考研的路上经历了国内或国外读研的反复选择，初试成绩的揪心等待，复试时信息传输设备的小心调试，以及来校报到过程中的疫情防控等一系列2020年特有的难题。同学们因疫情见证了历史、参与了历史，在疫情中提升了境界、完善了自我，这条考研路注定将成为你们相伴终生、特殊而又宝贵的一段深刻记忆。在这里，让我们为在座的每一位执着坚守、不懈追求的追梦人而点赞！

同学们，今天尽管我们还不能顺利摘下面前的口罩，还未能一一看清彼此的容颜，但是我们依然要为今天的如期相聚、平安相聚北邮校园而感到幸福与骄傲。这份难得的相聚，凝聚着举国上下的团结奋斗，凝聚着各行各业的辛苦付出，凝聚着我们对人民英雄的无限崇敬，凝聚着大家对美好未来的深切期盼。在此，我想与同学们分享几点思考，与大家共勉。

——首先，开启后疫情时代的青春新征程，同学们要涵养同舟共济、命运与共的胸怀格局。

面对广泛传播的新冠疫情，让我们对“人类命运共同体”有了更为深刻的理解。今年7月2日在2020届毕业典礼上，我希望同学们面朝云海，做确定的自己。首先，作为一种自然景观的云海如同今天的世界风云，它是在一定的自然和历史条件下形成的，只有当人们在高山之颠俯视云层时，才能看到漫无边际的云，如临大海之滨，波起峰涌，浪花飞溅，惊涛拍岸。由此可见，作为人生境界的云海，也只能呈现在天人合一、山高人为峰的大格局面前。这就要求同学们在百年未有之大变局之中，一定要确立你中有我、我中有你，一荣俱荣、一损俱损的国际视野和民族大义，只有义利兼顾才能义利兼得，只有义利平衡才能义利共赢。大道不孤，大爱无疆。同学们，新冠疫情固然是一次灾难，但它更是一场考验，一场全球化的洗礼，希望大家在艰深的专业学习和研究中，要善于放眼观察世界，在纵横时空的多维对比中发现需要研究的专业问题、提出新举措、取得新收获、作出新贡献。希望同学们在问道求索的同时，注重涵养兼济天下的人文情怀，在科研实践中培养全球视野、公共精神、大我品格，坚持不同文明兼容并蓄、交流互鉴，以自身努力为承载着全人类共同命运的“地球号”航船乘风破浪、平稳前行作出青年人应有的时代贡献。

——还有，开启后疫情时代的青春新征程，同学们要弘扬尊重科学、不懈探索的奋斗精神。

同学们来到北邮，放下行囊，立刻要提醒自己的问题是读研的目的是什么，答案毫无疑问是为了提升自己专业研究和创新的能力。此时此刻我要告诉同学们，你们在最美好的年华里不仅遇到了新冠疫情这样的灾难，你们也遇到了创新高潮这样的历史机遇期。众所周知，创新始终伴随着人类进步，但并不是一路高歌。从宏观上看，几十年、几百年的沉寂与危机之后，迎来几十年的创新高潮期，这是历史规律。诸子百家，文艺复兴，蒸汽机革命，电力革命，信息革命……，都是历史上典型的创新密集期。今天我们迎来了以物联网为标志的第四次工业革命，这既意味着大挑战，更隐藏着大机遇、预示着大发展。智能工厂、智能交通、智能医疗、智慧教育、智慧城市、智慧农业……无一不同信息通信科技息息相关，北邮人聚焦的5G和6G技术研发已经走向了人类社会的前台，它们开启了人类几十年不遇的创新密集期。

疫情期间，面对前所未知的新型病毒，是科学的精神和态度、科学的手段和举措、科学的决策和部署，引领我们在抗击疫情的征途中不断前行。理清思路、追根溯源、突出重点、精准施策、差异防控、复工复产……各个环节体现的均是对科学精神的尊崇和弘扬。后疫情时代，尊重科学、不懈探索的奋斗精神，依然是我们面对未知困难和未知挑战的有力武器。同学们作为北邮的研究生，离新一轮科技革命的风暴中心更近。请大家时常反思自己是否抓住了创新密集期这一大机会，是否抓住了几代北邮人奠定的这一学科优势；请大家时常审视自己是否掌握了系统完整、供需衔接的理论储备，是否拥有了科学合理、路径清晰的人生规划。同本科阶段不同的是，研究生阶段同学们要进一步聚焦专业领域、培养专业素养、应用专业知识、创新专业理论，要心无杂念，不断激发科研兴趣，面对挫折不低头、面对困难不灰心、面对失败不气馁，要有“咬定青山不放松”的韧劲、要用“梅花香自苦寒来”的态度，把冷活做实、冷事做热、冷门做火，才能练就看家本领，敲开成功之门。

——第三，开启后疫情时代的青春新征程，同学们要永葆心怀感恩、与爱同行的阳光心态。

感恩，自古以来就是人类社会道德的基本范畴，是人类文明最基本、最恒久的内容，也一直是中华民族最为真诚的道德情感和为人处事的道德准则。感恩教育，是我们每个人成长中的必修课。但在我们的日常生活中，经济的快速发展有时让人们忽略了感受人间大爱与美好的能力。同学们，你们都是同龄人中的佼佼者，你们的成长与求学路上承载了太多人的期盼与希望。我给大家讲一个疫情期间发生的真实故事，在北邮研究生复试即将开始前，由于突发洪涝灾害，一名湖南籍考生所在地区出现了大面积停电，当地的电力部门在接到我们的求助后，迅速排查，专门为这名同学的住所恢复了供电，最终在考试规定时间开始前的2分钟保证了这名同学进入线上考场，顺利完成了笔试和面试，这名同学今天就坐在你们的中间。我相信，这样平凡而又温暖的故事在我们身边时刻都在发生，我提议，让我们用热烈的掌声，向一路走来默默关心关爱我们的每一个人表示真诚的感谢！

——最后，开启后疫情时代的青春新征程，同学们要牢记心怀家国、甘于奉献的使命担当。

面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，“家是最小国，国是千万家”的意义得到了深刻诠释，全国人民万众一心、同甘共苦，用向险而行的气魄与默默奉献的行动铸就起中华儿女生命安全的铜墙铁壁。同学们回想一下疫情最凶险之时钟南山那坚定深沉的目光，同学们再回忆一下全国抗疫表彰大会前张定宇沿人民大会堂台阶拾级而上的蹒跚步履，你一定会明白：家家户户与泱泱大国，永远密不可分；国民姿态与民族未来永远紧密相连。这就是千百年来中华民族所崇尚的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的精神追求。我们固然不能期望每个人都成为民族英雄，但我们每个人至少都应该对这样的精神追求抱有真诚的崇拜。同学们，崭新的时代需要你们，国家和民族需要你们，希望大家以国家重大需求、国民经济主战场和世界科技前沿为奋斗导向，将个人的实践探索与人类文明进程结合起来，将个人的命运与民族复兴融为一体，让青春之花在国家、民族和人类文明最需要的地方绚丽绽放。

同学们，新一轮科技革命已经把全球的经济建设、社会发展和文明演进融合在一起，带来更快、更密、更为激烈的挑战。这次疫情使得全世界的经济社会生活来了一个急刹车，猝不及防，世界经济很可能要进入很长时间的深度衰退，但它的反作用力已经把科技工作者，特别是青年科技工作者推到了创新的高山之巅，俯瞰第四次工业革命的无边云海，美妙、壮阔与凶险同在。同学们肩负更多使命与担当的后疫情时代已经到来，属于你们的后疫情时代的青春新征程已经开启。愿同学们在北邮校园里为中华民族的伟大复兴不断锤炼自己的意志与品格，用踏实、勤奋与进取唱响属于自己的研究生之歌。

(责编：孙竞、熊旭)