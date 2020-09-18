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家长希望孩子独立 首先要成为其最信任的人

2020年09月18日09:35  来源：北京青年报
 
原标题：家长希望孩子独立 首先要成为其最信任的人

　　孩子今年上二年级了，以前都是爷爷奶奶照顾得多，我就发现孩子的独立性不强，什么都需要家长帮忙做，而且走到哪儿都离不开家长，依赖性也强，怎么能帮助孩子变独立一点呢？

　　专家观点

　　通州区马驹桥镇中心小学张艳荣老师：我们先来分析一下根本的原因是什么。孩子非常依赖爷爷奶奶，独立性不强也说明一个问题，老人非常爱孩子，他们不在时，孩子就觉得自己失去依靠……另一方面因为孩子长时间不在父母身边，所以把爷爷奶奶当成了重要的他人，如果父母想要去影响孩子，要先成为孩子的重要他人。要培养孩子独立首先要恢复和孩子的关系，父母平常要多跟孩子沟通，与孩子多交流以增加感情投入。然后适当满足孩子一些正常的需求，在此基础上把孩子的依赖性慢慢分离，提高孩子独立的为人处事能力。最后从孩子的兴趣出发，着眼孩子兴趣点……只有这样，孩子把我们当成重要的人，和我们关系和睦融洽，父母的教育才会起作用！

　　如何帮助孩子独立？谈到独立，先要帮孩子树立独立的意识。独立意识是健康人格的表现之一，它对孩子的生活、学习质量以及成年后的一切都具有非常重要的影响力。当孩子有了独立意识以后，我们再谈培养他们独立精神和自立能力。

　　作为家长，首先要为孩子营造适合的成长环境。在日常生活中让孩子做力所能及的事，比如：自己叠衣服、自己整理房间等，让孩子体验到我做到了的成就感，这样就能让孩子知道自己的事情自己做，养成一个好习惯。同时，父母要以身作则。想要让自己的孩子独立，作为父母无论做什么事情都需要给自己的孩子做好榜样，当家长遇到难事的时候也需要独立解决，孩子在这样的环境下成长一定会有着潜移默化的教育。

　　第三，要多鼓励孩子，给孩子一些积极的心理暗示，比如说“你真善于思考”“你的办法真棒”“你的坚持感动了我”等等，不要吝啬赞美，要常把谢谢挂嘴边。另外父母要经常与孩子进行沟通，了解孩子内心的真实想法，消除负面经验给孩子心灵留下的阴影。一步步引导孩子去独立解决问题，家长不要完全放手，要循序渐进。

　　最后，要允许后果发生，但要培养孩子独立生活的能力并教孩子承担后果。为了培养孩子独立，有时可以让孩子自己选择，但也要让孩子知道要为自己的选择承担后果负责任，学会在选择之前深思熟虑。另外还要给孩子足够的选择空间。比如：买衣服可以让孩子自己挑选，选择看什么书等等都让他们自己做主，这样就可以慢慢地学会自己独立处理事情了。（文/记者 武文娟）

　　

(责编：郝孟佳、熊旭)
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