让爱国主义精神代代相传  加强青少年爱国主义教育

习近平总书记指出：“要把加强青少年的爱国主义教育摆在更加突出的位置，把爱我中华的种子埋入每个孩子的心灵深处。”青少年是祖国的未来、民族的希望，是爱国主义教育的重中之重。新时代加强青少年爱国主义教育，需要紧密结合时代特征丰富教育内容、拓展教育途径，把爱国主义教育贯穿于青少年成长全过程和各环节，实现课堂内外、线上线下同频共振，让爱国主义精神代代相传。

发挥学校主导作用。学校是青少年爱国主义教育的重要阵地，履行好这一固本强基的育人使命，需要遵循青少年成长规律，将爱国主义精神贯穿学校教育全过程。充分发挥课堂教学的主渠道作用，推进思政课改革创新，针对不同年龄段学生的认知特点，采取互动式、启发式、交流式教学，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，有机融入抗击疫情等爱国主义故事、当前形势与政策等鲜活素材，引导学生深刻认识爱国主义的本质是坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一，坚持党的领导、坚持走中国特色社会主义道路是实现国家富强的根本保障和必由之路，进而立下爱国之志、树立远大抱负、矢志奋斗拼搏。发挥校园文化熏陶作用，挖掘校史校风校训校歌的爱国主义教育功能，把爱国主义教育融入党日团日、主题班会、开学典礼等活动中，增强学生的代入感、参与感，让学生在丰富多彩的校园活动中接受爱国主义教育。

发挥网络空间作用。随着信息技术的迭代演进，当代青少年获取信息的渠道、沟通交流的方式发生了深刻变化。加强青少年爱国主义教育，需要结合青少年的新变化、新特点创新教育方式，构建网上网下“同心圆”。爱国主义是鲜活的，具有鲜明的时代性。要紧扣时代主题，着眼话语创新，优化内容供给，结合青少年兴趣点和接受习惯，制作推出体现中华文化精髓、富有爱国主义气息的网络文学作品、动漫、有声读物、短视频等，使内容通俗化、接地气，既可感可知，又可亲可近，善用互联网思维和新媒体语言讲好爱国故事、传播主流价值观，让爱国主义充盈网络空间。积极创新传播手段，突出议题引领、立体传播、柔性推介，依托微博微信、视频网站等传播平台，通过丰富优质的融媒体产品和可视化、互动式体验，潜移默化地传递爱国主义精神，在网络上打造精准传播、有效覆盖的爱国主义教育新空间，推动爱国主义教育进头脑、入心灵、见行动。

发挥社会协同作用。爱国主义教育是一项系统工程，需要各方协同发力、综合施策。要围绕新时代青少年爱国主义教育的总体要求和目标统筹推进、协同联动，有效整合全社会教育资源，探索构建全方位、常态化的爱国主义教育协同机制，形成同向同行、有机衔接、效果叠加的整体效应。拓展爱国主义教育的实践载体，建好用好爱国主义教育基地和国防教育基地，深度开发融教育性、知识性、文化性、体验性、娱乐性于一体的红色旅游产品，引导青少年以寓学于游的方式重温红色记忆，在亲身体验中了解红色政权是从哪里来的、新中国是怎么建立起来的，在历史与现实的对比中坚定理想信念、厚植爱国情怀。深入挖掘重大纪念日、重要事件蕴含的爱国主义教育资源，发挥传统和现代节日的涵育功能，以重要时间节点为契机，组织开展主题演讲、快闪等有情感、有深度、有温度的活动。发挥先进典型的引领作用，大力宣传时代楷模、道德模范、最美人物和身边好人，以榜样的力量激励和鼓舞广大青少年勤奋学习、向上向善，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员，北京交通大学党委常委、宣传部部长）

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 09 版）

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