加强历史学习 坚定理想信念（深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想）

历史是最好的教科书，历史也是最好的营养剂。党的十八大以来，习近平总书记站在党和国家事业发展全局的战略高度，多次就学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史作出重要论述。今年“七一”前夕，习近平总书记在给复旦大学青年师生党员回信中强调：“希望广大党员特别是青年党员认真学习马克思主义理论，结合学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，在学思践悟中坚定理想信念，在奋发有为中践行初心使命”。这为我们加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，进而加强学校思想政治工作、筑牢师生思想根基指明了方向、提供了遵循。

深刻认识重要意义

习近平总书记指出：“历史是最好的老师。”加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，对于落实好立德树人根本任务、解决好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题具有重要指导意义。

推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、落地生根的重要途径。党的十八大以来，以习近平同志为主要代表的中国共产党人，顺应时代发展，从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，必须长期坚持并不断发展。加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，不仅能让广大师生弄清楚我们从哪儿来、往哪儿去，更有助于广大师生深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想高扬马克思主义旗帜、坚持发展科学社会主义，对党和国家事业具有根本指导作用，进而不断加深对其历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑的把握，加深对其时代意义、理论意义、实践意义、世界意义的领会，从而不断推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

坚定理想信念的内在要求。习近平总书记指出：“坚定的理想信念，必须建立在对马克思主义的深刻理解之上，建立在对历史规律的深刻把握之上。”加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，既可以拓展对马克思主义理论科学性、共产主义运动历史性、中国革命道路选择必然性、中国特色社会主义道路探索艰巨性等一系列重大理论和现实问题的理解，也有助于深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，从而帮助广大师生由理论的清醒走向行动的自觉。历史是鲜活的、生动的、具体的。伟大历史人物、革命先辈、英雄模范的人生故事、奋斗故事，可以让广大师生深切感受到“头可断、血可流，革命意志不能丢”的坚定信仰，“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”的英雄气概，“大道之行，天下为公”的价值追求，“党让去哪就去哪，打起背包就出发”的忠诚担当，从而在不断检视自己、完善自己、提升自己中坚定理想信念。

加强学校思想政治工作的宝贵财富。思想政治工作是学校各项工作的生命线，思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育为加强学校思政工作、办好思政课提供了坚实基础。我们要不断挖掘其中的思想政治教育元素，推动思政工作内涵式发展。比如，世界社会主义500年跌宕起伏的历史，反映了人类对美好社会制度的执着追求；中国共产党近百年接续奋斗的足迹，彰显了我们党始终不变的初心和使命；新中国70多年波澜壮阔的历史画卷，是我们党始终坚持以人民为中心的生动写照；改革开放40多年日新月异的时代变化，证明了中国特色社会主义道路是实现中华民族伟大复兴的正确道路……这些都是党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育的重要内容，能为我们讲清楚中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”等重大问题提供丰富素材和鲜活案例。

准确把握目标任务

习近平总书记指出：“今天，我们回顾历史，不是为了从成功中寻求慰藉，更不是为了躺在功劳簿上、为回避今天面临的困难和问题寻找借口，而是为了总结历史经验、把握历史规律，增强开拓前进的勇气和力量。”通过党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，汲取不断前行的力量，需要准确把握学习教育的目标任务。

贯通远与近，引导师生学史以强思明辨。习近平总书记指出：“历史、现实、未来是相通的。”加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，要坚持历史唯物主义，把握历史的远与近、长与短的辩证法，分清历史的主流和支流，正视前行路上的困难与曲折，在不断汲取历史智慧中自信地走向未来。一方面要引导广大师生“明大道”。历史之中有未来。当今世界正经历百年未有之大变局，只有善于察大势、明大道，才能开启未来之门。另一方面要引导广大师生“辨是非”，坚决抵制历史虚无主义等错误思潮，把诸如“如何应对百年未有之大变局”“如何实现中华民族伟大复兴的中国梦”等重大现实问题放在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史中进行全面把握，激发广大师生永葆奋发成才、矢志报国的决心和定力。

围绕知与信，引导师生学史以立心铸魂。坚守对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，是贯穿党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育的一条红线。要把握信仰、信念、信心，引导师生“知其然”，通过了解马克思主义是如何传播的、中国革命的星星之火是如何形成燎原之势的、新中国是如何由弱变强的、改革开放是如何在深层次改变国家面貌的等历史，深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易。同时，要引导师生“知其所以然”，不断从党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史中汲取思想之光、精神之钙、力量之源，深刻认识“无论过去、现在还是将来，对马克思主义的信仰，对中国特色社会主义的信念，对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，都是指引和支撑中国人民站起来、富起来、强起来的强大精神力量”。

立足情与行，引导师生学史以矢志奋进。马克思指出：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”习近平总书记在给复旦大学青年师生党员的回信中强调学习马克思主义理论，学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的目的是“努力为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量”。这就要求我们在加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育中，一方面要引导师生以史为鉴修炼“小我”，深刻认识到爱国主义的本质就是坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一，不断增强对中国特色社会主义的思想认同、情感认同、理论认同，努力为担当民族复兴大任练就过硬本领、锤炼品德修为；另一方面要引导师生继往开来融入“大我”，不断把自己的理想同国家的发展、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，始终站稳人民立场，主动投身强国伟业。

深入推进学习教育

加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育是教育系统当前和今后一个时期的重要政治任务。要将其作为学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述的重要抓手，作为加强爱国主义教育的重要途径，在全国师生中广泛掀起学习教育的热潮。

坚定主心骨。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化最新成果，是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义。要把加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育同推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑结合起来，引导师生不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求的把握，进一步在学懂弄通做实上下足功夫。

用好主渠道。学校教育是党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育的主渠道。要结合建立完善全员、全程、全方位育人体制机制，把学习教育贯穿立德树人全过程，融入教育教学各环节、师生学习生活各方面，在校园中营造时时学、处处学的浓厚氛围。结合思想政治理论课改革创新，把党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育融入思政课程讲授和课程思政教学。

打造主阵地。互联网是师生工作、学习、生活的重要组成部分，也应当成为全天候、跨区域开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育的主阵地。要推动学习上网，通过打造“云课程”，让师生能够随时随地在网上开展学习。推动活动上网，通过举办网络知识竞答、网上重走长征路等活动，不断增强学习教育的吸引力和实效性。推动宣传上网，利用新媒体等平台载体，积极宣传师生学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的所思所想、所感所悟。

（作者为教育部党组成员、副部长，教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心常务副主任）

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 09 版）

(责编：杨光宇)