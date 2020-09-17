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对兴趣班“鄙视链”不妨一笑置之

李思辉

2020年09月17日08:55  来源：光明日报
 
原标题：对兴趣班“鄙视链”不妨一笑置之

　　据媒体报道，最近，一份“教育培训班鄙视链”的名单在网上热传。马术班、竖琴班、国际象棋班等相对冷门的课程，处于“鄙视链”的顶端，而常见的乒乓球班、钢琴班、书法班则被认为是“俗气”的低层次课程。

　　上兴趣班重在培养孩子的课外兴趣爱好，只要所选项目健康有益，并且孩子感兴趣就行，何来高低贵贱之分？而马术、高尔夫、击剑是很不错的运动项目，孩子喜欢并且经济条件允许，报名学习并无不可。而羽毛球、乒乓球、游泳、跑步这些传统项目也非常有趣有益，孩子学习这些项目，同样能达到强健体魄的目的。运动项目无高低贵贱之分，乐器、棋类同样也不存在雅俗优劣之别。不应人为排列出所谓的雅俗贵贱顺序，炮制出所谓的“鄙视链”。

　　兴趣班“鄙视链”上，越冷门越“烧钱”的项目被认为越“高贵”，越大众、越实惠的项目被认为越“俗气”。于是乎，一些家长不惜大费周章把孩子送去学听起来“高大上”的项目，并且以此作为骄傲乃至鄙视他人的资本，这不是虚荣是什么？为人父母“望子成龙、望女成凤”的心情可以理解，但把孩子参加的昂贵兴趣班当成满足虚荣心的工具，就走偏了。指望通过参加昂贵的兴趣班，进入所谓的“贵族社交圈”，攒人脉、走捷径，更是污染了学习的纯粹性。

　　上兴趣班追求的应该是发掘爱好、掌握技艺、增长知识、收获快乐等，说到底是孩子的事，不应该掺杂太多成人世界的功利和势利。在一些人眼里，培养马术、高尔夫等兴趣爱好就是在为“成为贵族”铺路。殊不知，即便以西方人的眼光审视，真正意义上的“贵族”也并不在于会不会骑马、能不能打高尔夫球，而在于是否具有独特的精神特质，比如强烈的忧患意识和使命感、崇尚道德修养和坚贞气节、高雅的审美意识和美学追求、文明的行为习惯和优雅的气质等。这些不是用钱能堆出来的，它必须以爱和责任用心浇灌。

　　继住宅、挎包、职业之后，现在连孩子上的兴趣班也有“鄙视链”了，这值得警惕。少数人的虚荣和偏执不可怕，可怕的是它会在或明或暗中形成一种氛围，把很多家长裹挟其中，造成又一种“起跑线焦虑”。

　　孩子是独立活泼的个体，孩子上兴趣班，不是越冷门、越贵越好。面对社会认识偏差，公众应该明辨是非，正确看待孩子的兴趣培养问题，在充分尊重孩子意愿的前提下，决定上不上兴趣班、上什么兴趣班。由此而论，那些高冷、昂贵、孩子不感兴趣的兴趣班，不上也罢。至于所谓的兴趣班“鄙视链”，大家不妨一笑置之——对明显没有道理的事，不必投入太多注意力。（作者：李思辉，系华中科技大学新闻评论研究中心特聘研究员）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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