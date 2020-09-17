原标题：六成受访家长称找幼儿园遇到了问题 最大困扰是学费高

六成受访家长称找幼儿园遇到了问题 最大困扰是学费高

受访家长最支持教育部门办幼儿园，然后是街道和社区

今年秋天，各地幼儿园陆续恢复正常教学秩序。在过去的一年，大批民办幼儿园转为普惠园。疫情期间，也有部分民办幼儿园失去收入来源，甚至关停。你觉得近几年，“入园难、入园贵”问题有所缓解吗？

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网对1009名幼儿家长进行的一项调查中，60.3%的受访家长称今年找幼儿园遇到了问题，“入园贵”是困扰受访家长的最大问题。受访家长最支持教育部门办幼儿园，然后是街道和社区。

受访家长最大的困扰是学费高

赵燕（化名）的女儿在北京朝阳区一家民办幼儿园读小班，最近刚刚开学。她坦言因为孩子正式入园松了口气，之前她一直担心这家幼儿园会不会停办。“幼儿园是小区配套的，规模不大。今年6月开学后，上了没几天课，就因为疫情停止复学。因为少了学费这项收入来源，我听说老师们的工资受到了影响，担心幼儿园会支撑不下去。重新找幼儿园又很麻烦”。

家住广东佛山的张允文（化名）最近也送孩子回幼儿园上课了。“‘神兽归笼’让我身心轻松不少，只是每个月将近4000元的学费又要交起来了”。张允文向记者介绍，他孩子读的是一家中高端的连锁私立园。两年前送孩子入园还算顺利，今年幼儿园小班学位就“一位难求”了。

调查中，60.3%的受访家长称今年找幼儿园遇到了问题。

张允文说，给孩子找幼儿园时，他发现所在小区的配套幼儿园，有的老师连教师资格证都没有，“好的幼儿园老师都有资格证，但学费也确实有点贵”。

调查显示，“入园贵”是困扰受访家长的最大问题，48.2%的受访家长感觉幼儿园学费高。然后是“入园难”，38.5%的受访家长表示幼儿园没有学位，孩子无法入园。

被问到“近些年‘入园难、入园贵’的问题是否有所缓解”时，46.5%的受访家长表示有所缓解，53.5%的受访家长认为没有缓解，其中45.5%的受访家长认为和以前一样，8.0%的受访家长认为更严重了。

分幼儿园性质来看，孩子在非正规幼儿园的家长认为问题没有缓解和更严重的比例最高（66.7%），然后是营利性民办园的家长（64.6%）和普惠性民办园的家长（64.1%）。分城市级别看，三四线城市家长认为问题没有缓解和更严重的比例（57.6%）最高，然后是二线城市家长（56.2%）。

裴丽（化名）是河北石家庄某公立幼儿园的老师，她向记者介绍，公立园管理规范、老师素质好，而且学费低，家长普遍希望能把孩子送进来。但公立幼儿园报名越发困难。“以前是线下报名，年年招生季，都有家长一早在园门口排起长队。后来改为线上报名，系统一开放，学位马上就被抢光了”。

受访家长最支持教育部门办幼儿园

民办幼儿园在我国学前教育中发挥的作用越来越重要，但有不少家长对民办幼儿园质量心存疑虑。调查显示，仅33.0%的受访家长信赖民办幼儿园质量，9.4%的受访家长直言不信赖，40.7%的受访家长只信赖高端园办园质量，16.9%的受访家长表示不好说。

“我孩子读的这家幼儿园已经开了四五年了，倒是没听说出过什么问题。”赵燕说，她曾经想过送孩子回山东老家读幼儿园，但回家考察了一下，发现公立园进不去，私立幼儿园实在不让人放心。大多数私立园玩具教具质量很不讲究，教育理念也不太科学，很多都提前教授算数之类的课，也没见有人来管。

2018年11月，中共中央、国务院印发了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，要求到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%、公办幼儿园占比达到50%。

“我听小区其他家长说，我们这儿的普惠园学费不超过1500元。”张允文认为，如果小区幼儿园收费合理，老师资质有保障，对于家长是一个不错的选择。

受访者支持哪些主体办幼儿园？调查显示，教育部门支持率最高（76.5%），然后是街道和社区（69.3%）、用人单位（39.1%）等。

裴丽向记者介绍，幼儿园是有评级的，级别高的幼儿园管理规范、师资水平高，还能得到更多的财政补贴，质优价廉，所以受认可。而想到达到这种办园水平，需要很多支持。

今年9月7日，教育部发布《中华人民共和国学前教育法草案(征求意见稿)》（以下简称《草案》），公开征求意见，明确了幼儿园的规划与举办、保育与教育、教师和其他工作人员、投入与保障等问题。我国学前教育领域的法律空白即将被填补。

“目前家长给孩子找个幼儿园一般不难，但优质幼儿园依然非常缺乏。”赵燕希望，转为普惠园的民办幼儿园，学费下降的同时，能得到政府更多支持，保证办园质量，让更多家长放心把孩子送进去。

参与本次调查的幼儿家长中，孩子在公立园的占49.8%，在企事业单位自办幼儿园的占10.2%，在普惠性民办园的占21.5%，在营利性民办园的占17.3%，在非正规幼儿园的占1.2%。孩子在一线城市上幼儿园的占28.5%，在二线城市的占49.4%，在三四线城市的占19.6%，在城镇的占2.3%，在农村的占0.2%。 （记者 周易）

(责编：郝孟佳、熊旭)