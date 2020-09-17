开学季 运动健身成为青少年的热门选择

北京市海淀区五一小学为一年级新生在做趣味健身操。

近日，全国各地陆续进入开学季，学生再次返校。随着全国疫情进入常态化防控阶段，经此一“疫”的家长较以往更加重视孩子体育素质的培养，同时也有越来越多的青少年主动选择在学习之余，按下运动健身“快进键”。游泳、街舞、搏击……成为了青少年开学的热门选择。

“先进行5分钟的拉伸，活动筋骨，促进血液循环。”时值中午，在甘肃省兰州市一家健身房内，孩子们正在跟着教练进行街舞训练前的预热活动。据部分教练介绍，开学之后，6岁到18岁的学员仍坚持到健身房锻炼，今年家长比以往更加重视孩子的身体素质。

在健身人群中，几个身形微胖的“小眼镜”同样跑得十分起劲，旁边还有家长在进行指导训练。

“孩子六年级，从4岁开始就报班学街舞，起初学得很艰难，但是在这个过程中他找到了自信和快乐，现在已经成为孩子的兴趣，今年除了暑假，开学后他仍要利用零碎的时间，坚持学习街舞。学习文化课知识固然重要，但是让孩子掌握一项喜欢的体育技能，锻炼好身体也同等重要。”学生家长李慧表示。

兰州一家健身房的负责人赵晓宇表示，受疫情影响，作为健身房运营者，曾对假期健身人数持悲观态度，但是从假期开始直到开学，她惊喜地发现健身人群不仅没有下降，反而迎来爆发式增长，其中青少年锻炼人数比重不断上升。

尽管秋季开学后青少年运动热情高涨，但体育运动专家还是发出警醒，学生体育锻炼需接受正规运动指导，更应注重运动过程中的细节，避免造成运动损伤事件。

据兰州大学体育教研部老师丁督前介绍，有的学生暑期居家许久，也有的学生一开学就投入紧张学习，如果突然进行大量运动会加速体内水分流失，一旦不注意防范，身体很容易引起一系列问题。

兰州市专业健身教练许琦表示，青少年开学后，需要进一步加强体育锻炼，但是要注意体育运动过程中的细节，比如不空腹锻炼，根据个人基础逐步提升运动表现等。“若是青少年在体育锻炼中不注意训练系统性，会导致肩关节损伤等诸多负面效果。”许琦说。

丁督前建议，体育锻炼主要应以恢复训练为主，不能过量，更不能突击，要循序渐进，找到适合的项目进行练习。学生应以单人训练为主，可进行有氧慢跑，健身操，体能训练等。

“谈起来重要，做起来次要，忙起来不要”是开学后青少年体育锻炼普遍存在的突出问题。此次疫情让大众更加深刻体会到了体育运动对于提高免疫力的重要意义，也让社会、学校以及家长更加重视起青少年的体育锻炼教育。

因此，在疫情防控常态化下，部分家长呼吁，教育主管部门还需要用眼、用脑、用心在学校为学生们“量身打造”体育课程，让学生们能够在学习之外，找到一个真正适合自己的运动方式，能够收获一个使自己受益终身的运动习惯。

丁督前说，青少年应把运动当成一种放松良药，在运动中学会吃苦耐劳的精神，让运动变成他们终身的习惯与财富。其次是家长应在家庭中营造良好的运动氛围，最后社会各部门需要上下同心，通过为青少年提供更多活动场地、增设社会健身指导员等举措，切实为青少年运动打下良好的基础。

（据新华社电）

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