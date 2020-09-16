北京市大中小学思政课一体化建设现场会举行

人民网北京9月16日电（李依环 实习生谢怡君）14日，北京市大中小学思政课一体化建设现场会在中国人民大学附属中学举行。来自教育部、北京市教委、各区中小学思政课教研员代表、大中小学思政课骨干教师代表共200余人参加。与会者围绕“大中小学思政课一体化建设”这一主题进行深入研讨，分享交流大中小学思政课一体化建设的新实践、新观点、新成果，共同探讨思政课学生学习方式变革和教师队伍建设的未来发展方向。

在教学展示环节，北京市海淀区中关村第三小学李露珠、中国人民大学附属中学王莹莹、中央财经大学谢玉进等三位老师围绕“疫情大考的中国答卷”主题，分别带来了说课和微格教学展示。李露珠针对小学特点，用调查问卷方式征集孩子们对抗疫中人物和故事的了解情况，从分享身边人的抗疫故事入手，让孩子们了解在抗击疫情过程中各行各业人员作出的贡献。王莹莹选择了“英雄”这个主题，将课程设计为见证英雄力量、解读担当的密码和勇承英雄的担当三个板块，引导学生从生活情境出发，让他们体会到每个人的付出都是对抗击疫情的贡献。谢玉进针对大学生独立思考能力相对成熟这一特点，从方志敏《可爱的中国》一文入手，引导学生深入思考爱国到底爱什么，以及如何将爱国与爱党、爱社会主义高度统一起来。

北京市海淀区教师进修学校教研员任兴来对课例进行了点评。他说，思政课一体化是一定情境下的一体化，抗疫期间涌现出的可歌可泣的感人故事就是最好的素材之一。3节课围绕“疫情下的中国答卷”这同一主题，小学分享了他们的故事，中学聚焦抗疫英雄的担当，大学对比中外抗疫过程中的不同措施，实现了教学目标、教学内容和教育方式的一体化，增强学生对党和国家的情感认知、思想认识和政治认同，体现了思政课逻辑素养的循序渐进和螺旋上升。

北京市海淀区教师进修学校校长罗滨认为，思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。现在一线思政课老师遇到很多挑战，包括学科专业知识、跨学科关联性知识以及新学期学生学习思政课的规律。为此，海淀区成立了“大中小学思政课一体化教研组”，将大中小学的资源整合在一起，主要体现在“四通”：让教学内容联通，大学支持中小学教学；让教学研究互通，大中小学教师共同研究如何让学生上好思政课；让教学资源融通，将大学资源下沉，中小学资源升级；让教师培养贯通，中小学教师到大学去，进入课堂，一起沟通研讨。

北京市委教育工委副书记狄涛接受采访时表示，现场会以“疫情下的中国答卷”这样一个命题为切入点，探讨在大中小学不同思政课课堂里，如何结合不同年龄段特点，分别从知行意行等方面找到教学形式和教学重点。北京市将加大推广力度，在各区把大中小学资源都统筹起来，形成思政课建设同向同行的合力。

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