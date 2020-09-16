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教育部：多种形式宣传制止餐饮浪费 让节约教育在学校随处可见

2020年09月16日14:32  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月16日电 （记者 郝孟佳）据教育部网站消息，教育部日前印发《教育系统“制止餐饮浪费培养节约习惯”行动方案》(以下简称《方案》)，《方案》要求，提升学校食堂管理水平，根据男女生和不同人群餐饮消费特点，实行大小份、半份、拼菜和自助等供餐制度，鼓励有条件的学校实行按量收费制度，方便师生按需购餐。

《方案》要求，根据教育教学规律和不同年龄段学生特点，把勤俭节约内容有机融入高校思想政治理论课、高校形势与政策教育宣讲、中等职业学校思想政治课程教学、中小学德育课程教学、幼儿园习惯养成等教育环节之中，在高校哲学社会科学课和中小学语文、历史、生物、化学等课程中深入发掘教育资源，鼓励探索开发地方和校本相关课程。要充分利用校园广播、标语、挂图、公告栏和网络等媒介，多种形式宣传制止餐饮浪费，让节约教育在学校随处可见，营造浓厚氛围。

《方案》提出，要全面持续开展食堂“光盘行动”，采取多种方式激励师生吃完所购食物、不留剩饭剩菜的光盘行为，以此为抓手迅速扭转学校餐饮浪费的不良风气。结合实际制定节约用餐规范，建立泔水量等食品浪费信息定期发布机制，引导师生关注和参与学校餐饮节约，推动光盘常态化。

利用世界粮食日、全国爱粮节粮宣传周等契机开展专题教育，加强粮食安全宣传。把勤俭节约作为文明校园创建的重要内容，组织编排展演一批以勤俭节约为主题的校园文化作品，涵育师生品行、引领社会风尚。

组织学生走出课堂，走向田间地头和青少年社会实践基地等场所，广泛开展实践体验活动并形成制度，城市中小学校要在每个学段至少安排一次农业生产劳动，农村中小学校要因地制宜开展种植养殖体验，支持大学在食堂建立育人实践基地。通过社会实践、劳动体验，让学生切身感受食物的来之不易，真正形成尊重劳动和爱惜食物的思想意识。

《方案》要求，要提升食堂管理水平。完善从食品原材料采购、库房储存、物流配送、生产加工到成品销售的全链条节约管理，实现食材配比有效动态调整。提高食品原料利用率，严格成本核算及成本管理，最大限度减少损失和浪费。根据男女生和不同人群餐饮消费特点，实行大小份、半份、拼菜和自助等供餐制度，鼓励有条件的学校实行按量收费制度，方便师生按需购餐。

《方案》还要求，在食堂明显位置张贴宣传标语或宣传画、摆放提示牌，提醒师生适量点餐，制止浪费。安排专人加大食堂就餐巡视力度，建立以教师和学生为主体的文明就餐监督员志愿者队伍，加强自我管理和自我监督；中小学、幼儿园落实集中用餐陪餐制度。在食物收残环节对浪费行为进行直接监督和提醒，对有严重浪费行为的人员联合学工、院系加强教育管理。积极创新管理思路，建立激励机制、问题反映机制，结合实际开展光盘换水果、浪费随手拍等活动。

《方案》强调，学校要编制餐饮节约年度工作计划，建立餐饮节约行为考评制度，将厉行节约反对浪费表现纳入师德师风、学生综合素质和食堂评价体系，作为师生评奖评优和食堂考核的重要参考。各地教育行政部门要对工作出色、成效显著的学校和个人予以表扬和宣传，对工作不力的予以通报批评，对存在严重浪费现象的严肃处理。通过建立落实奖惩制度、考核制度和责任追究制度等，推动学校餐饮节约工作长期持续有效开展。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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