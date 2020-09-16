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“培训机构跑路，小孩一节课没上钱没了！”

2020年09月16日14:31  来源：中国新闻网
 
原标题：“培训机构跑路，小孩一节课没上钱没了！”

　　近日，国内知名青少年橄榄球培训机构“巨石达阵”北京直营门店陷入关停风波，上千位家长缴纳的学费尚未退还，涉及钱款规模在千万元以上。甚至有家长表示，“9月份刚交的钱，一节课没上，钱就没了。”

　　孩子们在巨石达阵上课。受访者供图

　　场地被清退，回应不提退款

　　有家长告诉中新网记者，受疫情影响，巨石达阵室内校区2020年1月18日后，就没再上课了。室外校区因为冬歇，12月就已经几乎停课状态。

　　“8月8日起，巨石达阵在北京仅开放朝阳公园校区的场地，并开设体能恢复训练课，其他校区课程预计于9月上旬正式恢复。”

　　不过，到了9月7日，巨石达阵教练员与销售顾问在微信群开始告知家长：巨石达阵北京全部直营校区不再运营，老板董宇失联。所有参加8月恢复训练的教练宣布再无课程，朝阳公园场地费未缴纳无法继续上课，公众号不再更新。

　　“校方迟迟不给我们明确的说法，故家长们认定巨石达阵校方此举应该为‘跑路’。”家长代表刘女士表示，她的孩子已经在巨石达阵学习了3年，目前未履约的金额在3万元左右。

　　巨石达阵称自己被黑。

　　对此，巨石达阵官方公众号9月12日发布消息称，“最近这几天被黑得有点厉害，突如其来的恶意攻击差点将巨石击倒，不过巨石没有死，请大家放心！”

　　9月13日晚，巨石达阵公众号发布《告知书》，再次强调巨石达阵没有“跑路”。

　　《告知书》提到，巨石达阵的融资和贷款因疫情的反复和被曲解、放大的舆情延误，导致现金流出现枯竭。陆续复工的校区被场地合作方叫停，巨石达阵被迫进入关闭歇业的状态。

　　不过，对于家长关心的退费问题，《告知书》只字未提。只是强调，“目前，巨石达阵在继续推进融资甚至并购的可能，融资成功后会在第一时间通知复课。”

　　9月15日，记者来到巨石达阵的办公场所，发现大门紧锁，已无人办公，大门旁边贴有一张房产公司催缴房租的通知。

　　通知显示，经过多次催缴，巨石达阵仍未履约，房产公司于9月11日收回房屋。

　　巨石达阵办公地点被房产公司收回。张旭 摄

　　有的家长和教练变股东

　　巨石达阵成立于2012年，为3-12岁不同年龄段孩子提供中英双语教授美式橄榄球教学。橄榄球教学是一个较为小众的市场，巨石达阵是这一领域的明星企业。

　　天眼查显示，巨石达阵法定代表人为董宇，同时也是其第一大股东，持股比例为35.69%，华谊兄弟为其第三大股东，持股比例为15%。

　　根据此前巨石达阵提供的数据，巨石达阵在全国共有58213名学员，176个校区覆盖了全国18个省以及直辖市，总课消(课时消耗)660万课时，200多支球队，注册球员9821名。

　　2017年，巨石达阵曾获得两轮超千万级融资，投资人包括潘石坚的凯兴资本、九合创投以及华谊兄弟体育等。但从去年开始，危机开始逐渐显现。

　　2019年6月，巨石达阵上海直营校区最先被曝“跑路”，其上海的直营总校区无处可寻。当时，维权家长人数多达600人，涉及金额超过千万。

　　上海的一位教练称，自2018年11月，机构就出现了工资推迟发放的情况。后来，巨石达阵就在内部鼓励销售和教练投钱入股，说是到年底进行分红。“投多少都可以，来者不拒。”

　　北京的一位教练称，公司组织过员工激励投资，按季度分成。“我投了2万元，并没有得到相应红利，身边的人投入金额1到6万元不等。最后我是在不发放薪资、未缴纳保险的情况下离职，本金也没拿回来。”

　　所谓分红远不及当初承诺。受访者供图

　　这次北京地区损失最惨重的家长，遭遇的也是同样的套路。2018年下半年，巨石达阵推出“创始会员”课程，学费5万元，孩子培训享受更多优惠，还享有分红，按该校区三年学费净收入的0.1%计算。

　　据维权群内家长们的不完全统计，目前，北京创始会员群体人数超过200人，仅此一项，吸纳资金就超过1000万元。部分较早成为创始会员的家长曾收到过年中分红，但金额与承诺严重不符。

　　此外，多位北京的创始会员家长表示，在办理创始会员时，明明在北京上课，但签订的合同标注上课地点为巨石达阵上海某校区，当时销售说这是校方正常操作。一些家长购买的是北京某场地创始会员，却在不知情的情况下被转为投资上海某场地。家长据此认为，考虑到上海校区的暴雷时间，有可能是用北京家长的钱给上海填坑。

　　孩子们在巨石达阵上课。受访者供图

　　突击促销，千万收入去向成谜

　　尽管巨石达阵公众号发布声明称，遭遇资金链断裂。但结合此前的种种表现，家长们怀疑所谓“促销”是在“收割最后一波韭菜”。

　　“去年11月，教练打电话让我们续费，我们觉得教练人很好也不容易，给出的优惠也很划算，就续了一年。”2019年5月，北京的傅女士给孩子购买了一年的课程，费用是12300元，而此次续费只要6160元，足足打了五折。

　　不少家长就是在那时冲着折扣选择了续费。维权家长张女士发现，现在回忆起来，“他们的价格很乱的，每个人都不太一样，都没有统一标准，根本就是看人下菜碟。”

　　但也有家长此前对“创始会员”产生怀疑，并停止续费，逃过了“续费享折扣”这一陷阱。

　　家长林先生告诉中新网记者：“2019年12月，我收到教练的微信，说年底有个提前续费的活动，可以打七折。说是七折，实际上远远不止。我上一次续费一年花了12000多元，现在11060元可以续两年！我拒绝了这个看起来非常诱人的福利。巨石达阵当时一定有巨大的资金麻烦，这是在饮鸩止渴。”

　　销售提供的折扣表格。受访者提供

　　在张女士看来，巨石达阵的问题不是简单的经营不善，而是蓄意隐瞒。“巨石达阵2019年底推出促销缴费活动，累计收拢约900万元的资金，但资金流向不明。”

　　除了去年年底的突击促销，巨石达阵甚至在8月8日-9月6日恢复性训练期间仍在售卖课程。有多位家长通过销售老师购买了课包，总金额超过10万元。家长关女士表示，“我们9月2日才交的学费。一天课没上，7600元钱就没了。”

　　究竟是打折促销，还是卷款跑路？巨石达阵没有给出说法。

　　但家长们发现，巨石达阵承包的场地一直拖欠场地费，导致在北京朝阳区的宏昌竣球馆在6-7月被强行清退。“没有交场地费，也没有给员工发工资。”

　　巨石达阵销售表示已经大半年没有发工资。受访者供图

　　“巨石开课几乎没有什么希望了，员工从1月到9月份工资都没有发，社保已经断了。前几天说开不了课、发不了钱，我就已经离职了，打算去仲裁。”有销售顾问曾对家长这样表示。

　　甚至有员工质问董宇：“我们2019年底收了大概一千万元，这些钱都不够发工资吗？从一月份开始不发工资，您(董宇)中间有句话吗？”

　　员工质问巨石达阵董宇。受访者供图

　　律师说法：行为或涉嫌诈骗

　　毕节律师协会副会长姜桢祥告诉中新网：“如果该机构确实存在通过打五折突击促销，吸引众多家长续费，且存在虚构国企控股等事实，在不退款的情况下人去楼空，不履行合同义务，那该公司的行为就涉嫌诈骗。”

　　姜桢祥同时指出，在司法实践中，大金额长时间的征收预付款的行为可能涉嫌非法吸收公众存款罪。

　　“被骗家长可以向公安机关报案，如果通过司法程序最终认定诈骗成立，家长们被骗的钱可以通过法定的追赃程序进行追讨。姜桢祥说。

　　中新网获悉，近期，已有家长陆续报警。

　　在一位维权家长看来，“橄榄球虽然是小众的体育项目，但是教育产业需要社会担当，不能影响行业风气，拉低底线。就算退场，也应该体面一些。”

　　如今，在巨石达阵维权群里，家长和曾经的巨石达阵员工们站在了同一条战线上。他们都想知道：我的钱到底去了哪里？(张旭)

(责编：郝孟佳、熊旭)
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