超一本线220分为何选冷门专业？中国农大第一课很特别

“戴上我们的校徽，就怀揣一片绿色的向往。走进我们的课堂，就走进田野金色的希望……”

9月14日，中国农业大学体育馆飘出了“新”歌声。2020年新生开学典礼举行，500多名学生代表参与了这稍显特别的“开学第一课”。

中国农业大学开学典礼。学校供图

校长第一课：大情怀、大视野、大理想、大贡献

记者了解到，中国农业大学开学典礼采用线上线下结合的方式进行，主会场和东西校区66个线上分会场同时直播。

“我想在这样一个特殊的时刻，我们能够举行2020年的开学典礼，是来之不易的。”中国农业大学校长孙其信说。他从世界经济、科技竞争、粮食安全以及高等教育发展等四个方面给同学们上了一堂入学理论课。

他提到，身处百年未有之大变局，农大学子们应认清全球发展格局，充分认识到科技创新、粮食安全、公共卫生等领域“卡脖子”核心技术的重要性，准确把握时代发展脉搏，坚定信心、坚韧不拔、坚持不懈肩负起历史赋予的重任。

中国农业大学校长孙其信对新生寄语。学校供图

面对即将到来的大学生活，孙其信也向新生们寄予希望，要有大情怀、大视野、大理想、大贡献。

每一位学子要胸怀忧国之心、爱国之情、知农爱农，敢担当、能担当、敢吃苦，为祖国的建设和发展做出更大的贡献。

每位农大学子要在新时代放眼全球，看到世界在变、农业在变、高等教育在变，以更宽广的国际视野与格局努力学习，谋划未来。

进入新时代，中华民族要实现伟大复兴，中国要建成现代化强国，中国农业农村要实现现代化，每位农大学子都要有做出大贡献的情怀来奉献自己的力量，实现自己的理想。

中国农业大学迎新生。学校供图

志向第一课：高分考生为何坚持学“兽医”？

记者了解到，今年中国农业大学共迎来本科新生3301人，预科生40人，研究生新生4223人。在本科新生中，“千禧一代”已经以99.08%的比例占据了主导位置，年龄最小的刚满16岁，年龄最大的27岁。

在研究生中，硕士生达3223人，博士生1000人。硕士年龄最小的17岁，年龄最大的45岁。博士年龄最小的19岁(直博生)，年龄最大的39岁。

在所有新生中，有一位同学很特别——高考分数超一本线220分，但却坚持报考动物医学专业，她就是来自哈尔滨的18岁新生叶林依。叶林依对记者透露，她从小就喜欢动物，初中时看到一本书，里面描述了兽医的工作内容和相关的故事，由此在心里埋下一颗种子。高考填报志愿时，父母本来建议她报工科专业，但她自己不太喜欢，后来便有了报考动物医学专业的念头。父母知道她的想法后，也转而支持她，父亲还给她查了教学大纲等各类资料。

“以前就以为只是给动物治病，后来了解到对于养殖业、动物传染病来说，它都是很重要的一个学科，我觉得挺有意义的。”叶林依说。

中国农业大学动物医院被很多人称为“宠物界的协和医院”，五年制的动物医学专业也是该校的知名专业。记者获悉，今年动物医学院共招收本科生新生93人，研究生新生264人，其中硕士166人，博士98人。

中国农业大学迎新生。学校供图

节约第一课：光盘就领定制餐具

最近社会各界都发出“节约粮食、拒绝浪费”的倡议和行动，中国农业大学也结合自身专业和特色，开展了新生入学“第一餐第一课”活动，号召全体新生从开学第一餐起，践行光盘行动。

新生们在朋友圈、微博或QQ空间上传照片秀出光盘第一餐，便可以领取“光盘行动”主题定制餐具。活动短短一天，就有近千名同学参与其中。

中国农业大学营养餐活动。学校供图

此外，中国农业大学还推出开学第一餐“燃烧吧卡路里”限定营养餐。学校在公寓一食堂、公寓三食堂设立全新营养餐窗口，新窗口供应低油少盐烹饪的荤、素菜，如黑椒牛肉、清蒸鸡胸肉、蒜炒西兰花、西红柿等，还有玉米、南瓜、杂粮饭等粗粮主食。

值得注意的是，营养餐的窗口上方都标注了菜品的类别以及卡路里，且菜品均可以选择半份或者一份，同学们可根据自身食量、以及卡路里需求进行点菜，既能做到光盘不浪费，还能做到营养搭配。(袁秀月)

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