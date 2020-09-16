原标题：网信、教育部门清理“祖安文化”等危害未成年人不良信息97.5万余条

记者15日从中央网信办获悉，今年8月至9月中旬，各地网信部门、教育部门集中清理危害未成年人身心健康的“祖安文化”“黑界”等不良信息97.5万余条，影响未成年人网络环境的违法违规行为有所遏制。

9月15日，中央网信办、教育部联合召开涉未成年人网课平台及网络环境专项治理视频推进会，通报前期工作进展。中央网信办、教育部有关司局，各地网信部门、教育部门负责同志和网站平台代表参会。

据介绍，自8月份专项治理工作启动以来，截至9月中旬，已累计关闭违法违规网站平台6000余家，处置相关问题账号、群组64.7万余个。

中央网信办相关负责人指出，要按照“发现一起、处置一起”原则，对违法违规的网课平台实时处置，对不良信息和有害内容坚决清理，对屡教不改的一律从严从重处罚，倒逼网站平台承担主体责任。

该负责人表示，要解决监管力量不足问题，通过公布治理成果、曝光典型案例、畅通举报渠道等手段，推动社会共同参与治理。

此外，从根本上解决未成年人网络环境问题，还要在把好价值导向、创新监管策略、提升人员素质、压实主体责任等方面研究建立长效治理机制。

据介绍，网信、教育部门将强化协同合作，通过课堂教学、专题教育、心理疏导等，提升学生网络素养，增强网络安全防护、信息甄别能力。同时，监管部门将适时开展专项督查，并视情况组织“回头看”，防止问题反弹反复。 （记者余俊杰）

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