留学生回国工作 看到了广阔发展前景

这是徐晶晶在英国留学时拍摄的照片。她拍摄了一段vlog用于记录自己的回国旅程。画面从伦敦的白天到黑夜，再记录回到国内后的清晨。她在Vlog的最后这样写道：“一切都会好起来吧。”

（受访者供图）

这是Christina在多伦多时的留影。

在她的理想中，是要多奋斗，想要体验不一样的生活；工作稳定轻松却单调，不会太忙碌——这还不是她想要的生活状态。

除此之外，国外的生活并未给她带来归属感。她喜欢逢年过节时与自己的家人在一起，由此更加羡慕在国内工作的同学；她想念还在国内的男友，并打定主意——这段异地恋该到画上句号的时候了。

（受访者供图）

徐晶晶：

辗转多个城市

我再次出发

辞职，对于每一位职场人士来说都是职业生涯中的一件大事。

在做出辞职决定前，许多人或许已经找到了更适合自己的工作；也有一些人的辞职决定更为“决绝”，在找到下一份工作之前就先辞职了。

本科在国内学习日语，2017年独自前往英国曼彻斯特大学学习时尚管理专业，研究生毕业后又独自一人踏上了前往伦敦求职的路途，2020年3月辞职离开伦敦正式回国……每一个人生的重要决定，除了父母的建议，徐晶晶更多时候是一个人面对。在辗转多个城市之后，她始终坚定着自己想走的路。

初到伦敦时，工作与生活中的语言沟通问题是徐晶晶面临的一大难题。“日常交流还算顺畅，但由于存在文化差异，有些事并不总能高效解决。毕竟不会像使用母语那么容易，有时交流之中也会产生误会。”徐晶晶说。

除了语言问题，这份工作对徐晶晶而言也充满挑战。她的日常工作需要为外国品牌做一些面向中国市场与中国消费者的品牌策划，这就要求在国外的她一方面要了解西方品牌的调性与定位，另一方面也要紧跟中国市场热点，熟知受众偏好。“要结合中西方文化做出创意策划。于我而言，这对于我今后在国内择业一定会有所帮助。这份工作经历让我有机会充分了解国内外消费者的不同喜好。”她说。

按照徐晶晶原本的计划，她会在伦敦锻炼自己、待几年后就回国，但突如其来的疫情改变了一切。徐晶晶说：“最主要考虑的还是个人发展问题。受疫情影响，公司内部对发展结构做了一些调整，坦白说这对我的未来发展并不是很有利。”基于此，徐晶晶做好了辞职回国的准备，3月初，她订好了回家的机票。

“航班中途本来已经取消，但后来又突然复航，也算是回家路上的惊喜。”徐晶晶说。她还拍摄了一段Vlog用于记录自己的回国旅程。Vlog里配了一段简单而悠扬的音乐，画面从伦敦的白天到黑夜，再记录回到国内后的清晨。

她在Vlog的最后这样写道：“一切都会好起来吧。”

Christina:

国外生活6年

我依旧有个“中国胃”

如今，在海归群体里，像这样辞去国外工作后再回国找工作的并不少。随着国内创新创业机会不断涌现，一些海归在国内看到了自己今后更广阔的发展前景。其实，他们做出辞去国外工作回国发展的决定并非一时“头脑发热。

2013年8月，Christina在加拿大爱德华王子岛读了一年高三，之后进入多伦多大学学习，毕业后顺利留在当地工作，去年8月，她辞职回国来到上海。Christina坦言，自己虽在国外生活多年，但饮食习惯仍无法适应，6年过去，仍是百分之百“中国胃”。

“中国胃”却吃不到正宗中餐，怎么办？Christina是江西人，偏喜食辣，国外吃不到地道乡味，不得已便只能自己动手做中餐，在国外生活的这些年也练就了她一手好厨艺。从刚开始只会做简单的老干妈炒饭，到后来，尖椒肉丝、肉末茄子、蒸排骨等众多家常菜她都得心应手。去年春节没能回家，Christina第一次自己动手、花3个小时做了顿年夜饭，这让她感到成就感满满。“在国内时，有一次我妈过生日，我也给她做过饭，但当时我做的罗宋汤家人都吃不习惯。如果现在再让我烧一桌子菜，情况一定会好很多。”Christina笑着说。

从加拿大回到上海，是她综合考量多方因素、深思熟虑后的决定。“我一直都想着自己肯定会回国发展，在加拿大工作也是为了积累经验。”Christina说。当初选择留在加拿大，是想体验在加工作与国内工作的不同。工作1年多以后，Christina意识到自己程序员的工作成长速度并不够快。

加拿大的工作稳定轻松却单调，不会太忙碌，这并不是她想要的生活状态。自己还年轻，她想要多奋斗，想要体验不一样的生活。“程序员在职业生涯前5年应该是快速学习累积的阶段，工作过于轻松并不是好事，如果我没有足够成长，就很可能被淘汰。”过于安逸的生活反而让Christina对自己的未来发展产生了焦虑。

除此之外，国外的生活并未给Christina带来归属感。她不习惯使用外国人每天不离手的脸书，而是喜欢在微博上更新自己的日常；她喜欢逢年过节时与自己的家人在一起，由此更加羡慕在国内工作的同学；她想念还在国内的男友，并打定主意——这段异地恋该到画上句号的时候了！她要回来。

如今，Christina已在国内拥有了一份稳定的工作，她偶尔也会怀念国外生活的一些片段，但她说，自己始终不曾后悔当初回国的决定。

(责编：郝孟佳、熊旭)