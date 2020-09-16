这些新职业，你了解吗(解码)

知识分享博主

科学传播的市场比想象中大

本报记者 姜泓冰

今年夏天，唐骋毕业了，结束了在中科院神经科学研究所攻读生物学博士学位的7年学术生涯。与许多同学不同的是，他没有继续申请博士后，而是当起了全职博主。

在哔哩哔哩网络社区，唐骋和女朋友一起运营的账号“芳斯塔芙”拥有超过150万粉丝，2019年入选了B站百大“UP主”榜单，已是科普圈的知名博主。

“芳斯塔芙”几乎是一夜“爆红”的。去年2月14日，唐骋首次尝试发布原创古生物科普视频《奇虾：初代霸主的故事》，24小时内播放量近10万次，账号粉丝量两天内从700涨到4.2万。这促使他们开始以每一两周更新一次的频率推出原创视频。每条5—15分钟的视频，从前期查资料、写文案、找素材，到确定剧本，再到剪辑、配乐等等，工作量不小。原本只打算是业余玩玩的两人，做起了全职博主。

“爆红”并不是偶然。唐骋从2014年起从事科学传播，曾在其他平台写过100多篇科普文章。专业的科研能力让他擅长查找资料、考证信息、力求精准科学，参与在线课程等工作的经历，也为他做视频或直播提供了技术积累。

“这两年，从一开始只是凭兴趣跨界，到不敢相信自己火了，再到创作力开始爆发，有些心态浮躁，现在则是恢复平常心。”唐骋说，虽然火了之后多了许多其他活动和工作，但他给自己的定位永远是一个科学传播者。“目前只想集中精力做大，扩展更多形式。随着大家生活水平的提高，科学传播的需求会长期存在，我对科普领域的用户增长持乐观态度。”唐骋说，他们已经有两位兼职助手，即将开办工作室。

这个暑假，唐骋的父母来到上海，“主要是想在他毕业前尝试说服他去找份工作。毕竟，做博主不稳定、压力大。”唐骋妈妈说。唐骋能理解他们的担忧：“国内科研人才还严重缺乏，名校毕业的博士做自媒体作者多少有点‘不务正业’的意味。”为了说服父母，他坦率地告诉他们，现在的收入“配得上‘博士身份’”。不过，即便亲眼见识了儿子的视频和直播影响力，父母仍不免担心，比如社保、户口、以后孩子上学等问题。

眼下，唐骋在上海市郊松江租房居住，家和工作室、直播间合一。因为户口、社保方面的诸多政策都和“工作单位”绑定，他认识的一些博主作为“自由职业者”，不得不“挂靠”某个公司。唐骋却担心，这容易给未来发展留下隐患。他期待着更多鼓励新业态发展和灵活就业的好消息，让自己和小伙伴更安心地工作。

在线学习服务师

当网课“班主任”不简单

本报记者 魏 薇

在一些人眼中，“在线学习服务师”是个“打杂”型的工作，所负责的内容与客服、运营、授课教师都有所关联。不过，在“少年得到”APP的在线学习服务师沈博昭看来，做好这份工作，不仅要懂教育、教材和沟通，还要懂产品、数据和运营。

不少专家也持同样观点：在线学习是充分激发和调动学习者自我学习诉求、激发学习兴趣和动力的过程，因此，在线学习服务师不应是简单的网课“班主任”，需要具备较高的教育水平和心理沟通技巧。

目前，沈博昭带两个班，每班100人左右。线上上课时，她需要同步监课保证学生的在线学习质量，课后，还要一对一点评作业和进行个性化指导，同时还要运营社群。为此，原本学商务英语专业的沈博昭考取了小学语文教师资格证，并且一直学习相关专业知识。

在线学习会产生大量的学习数据，涉及课程参与、发言讨论、作业完成情况等。通过分析这些数据，在线学习服务师可以判断学生的学习行为，并制定相应改进策略，帮助学生提高学习效率。“除了跟孩子们沟通，我们也会跟家长沟通，反馈孩子的学习情况。”沈博昭说。

平日里，运营微信群是沈博昭的重要工作。除了发布课程相关资料，她还要就学习过程中一些比较普遍的问题在群中发起互动讨论，“得让家长觉得这是一个学习讨论的群，可以互相分享经验。不过氛围整体要把控好，所以要经常引导，不仅要鼓励孩子，也要鼓励家长。”沈博昭说。

最近半年，报名网课的孩子数量大幅增长。为了保证学生学习效果和教学质量，“少年得到”招聘了不少在线学习服务师。董事长张泉灵认为，除了教育专业能力，在线学习服务师需要有强烈的服务精神。“他们需要时刻倾听学生和家长要求、观察学生学习过程中的变化，能读懂数据，做一个连接各方的有效沟通者。”

谈到未来，沈博昭很看好线上教育的发展，“虽然在线学习服务师这份职业比较辛苦，但是成就感也很高，收入也比较可观，还能够体现出自我价值，我打算长期做下去。”

老年人能力评估师

呵护银发族的美好生活

本报记者 姚雪青

“老爷爷，您知道现在几点了吗？您在这纸上画一个圆形时钟，然后标出时间……”在位于江苏省南京市高淳区的百岁老人张爷爷家里，来自南京恒葆社会工作服务中心的老年人能力评估师戴秋云，一边与老人聊天，一边在评估表的相应位置打钩。在对日常生活活动等4个一级指标，以及进食、穿衣等20多个二级指标打分后，她得出了结果：张爷爷的能力等级可以享受相应的政府购买服务。

今年30岁的戴秋云，2013年从老年服务与管理专业毕业，进入南京市建邺区社会福利院工作。2018年，南京对全市60岁以上的老年人开展评估、制定不同等级的护理。面对庞大的需求量，一些护士、护工、社工经过培训走上了评估师岗位。

戴秋云说，岗前培训由民政部门组织，授课内容包括评估标准及指标解析、操作系统及方法流程、入户沟通技巧经验等。更多新技能要在工作中边干边学，还得有爱心、耐心以及亲和力。比如，谈话中直接提问可能会让初次见面的老人产生反感，要多些眼神交流，只有建立互信才能避免误判、精准评估。

随着社会老龄化发展趋势，老年人能力评估师的社会需求和前景广阔。在戴秋云的母校钟山职业技术学院，从2018年起就在 “老年服务与管理”专业学生的必修课中，增设养老评估相关课程，帮助学生们掌握行业前沿知识。“学院也面向社会开展多期老年人能力评估员培训。”钟山职业技术学院社会合作处处长张士展介绍，下一步将完善评估员培训内涵，为社会培养更多具备评估资质的养老和卫健行业从业人员。

江苏省民政厅养老服务处处长陆敏介绍，目前江苏60岁及以上老年人口超过1834万，其中失能、半失能约有130万。2014年，江苏逐步建立起养老服务评估制度，采取政府购买服务方式，鼓励社会组织和养老机构开展养老服务评估，通过评估科学确定服务类型、照料护理等级和养老服务补贴领取资格等，更好掌握老年人照护需求、精准制定服务政策。到2022年，江苏省80周岁以上老年人能力综合评估将实现全覆盖，评估师的需求量将更大。

“通过院校开设专业课程培养、社会组织和机构开展职业技能培训，加快对专业人才的培养。”陆敏说，江苏已有8所院校开设老年管理与服务相关专业并设计了课程，每年培养毕业生超过2000人；同时，也在不断整合各相关部门、专业院校、社会组织等力量，面向现有在岗人员、社会爱心人士、有需求的家庭等开展不同层次的教育培训，更好地了解老年人身体、精神、心理及社会需求。

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 11 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)