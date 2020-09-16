人民网>>教育>>滚动新闻

这些新职业，你了解吗(解码)

2020年09月16日08:39  来源：人民网－人民日报
 

　　知识分享博主

　　科学传播的市场比想象中大

　　本报记者 姜泓冰

　　今年夏天，唐骋毕业了，结束了在中科院神经科学研究所攻读生物学博士学位的7年学术生涯。与许多同学不同的是，他没有继续申请博士后，而是当起了全职博主。

　　在哔哩哔哩网络社区，唐骋和女朋友一起运营的账号“芳斯塔芙”拥有超过150万粉丝，2019年入选了B站百大“UP主”榜单，已是科普圈的知名博主。

　　“芳斯塔芙”几乎是一夜“爆红”的。去年2月14日，唐骋首次尝试发布原创古生物科普视频《奇虾：初代霸主的故事》，24小时内播放量近10万次，账号粉丝量两天内从700涨到4.2万。这促使他们开始以每一两周更新一次的频率推出原创视频。每条5—15分钟的视频，从前期查资料、写文案、找素材，到确定剧本，再到剪辑、配乐等等，工作量不小。原本只打算是业余玩玩的两人，做起了全职博主。

　　“爆红”并不是偶然。唐骋从2014年起从事科学传播，曾在其他平台写过100多篇科普文章。专业的科研能力让他擅长查找资料、考证信息、力求精准科学，参与在线课程等工作的经历，也为他做视频或直播提供了技术积累。

　　“这两年，从一开始只是凭兴趣跨界，到不敢相信自己火了，再到创作力开始爆发，有些心态浮躁，现在则是恢复平常心。”唐骋说，虽然火了之后多了许多其他活动和工作，但他给自己的定位永远是一个科学传播者。“目前只想集中精力做大，扩展更多形式。随着大家生活水平的提高，科学传播的需求会长期存在，我对科普领域的用户增长持乐观态度。”唐骋说，他们已经有两位兼职助手，即将开办工作室。

　　这个暑假，唐骋的父母来到上海，“主要是想在他毕业前尝试说服他去找份工作。毕竟，做博主不稳定、压力大。”唐骋妈妈说。唐骋能理解他们的担忧：“国内科研人才还严重缺乏，名校毕业的博士做自媒体作者多少有点‘不务正业’的意味。”为了说服父母，他坦率地告诉他们，现在的收入“配得上‘博士身份’”。不过，即便亲眼见识了儿子的视频和直播影响力，父母仍不免担心，比如社保、户口、以后孩子上学等问题。

　　眼下，唐骋在上海市郊松江租房居住，家和工作室、直播间合一。因为户口、社保方面的诸多政策都和“工作单位”绑定，他认识的一些博主作为“自由职业者”，不得不“挂靠”某个公司。唐骋却担心，这容易给未来发展留下隐患。他期待着更多鼓励新业态发展和灵活就业的好消息，让自己和小伙伴更安心地工作。

　

　　在线学习服务师

　　当网课“班主任”不简单

　　本报记者 魏 薇

　　在一些人眼中，“在线学习服务师”是个“打杂”型的工作，所负责的内容与客服、运营、授课教师都有所关联。不过，在“少年得到”APP的在线学习服务师沈博昭看来，做好这份工作，不仅要懂教育、教材和沟通，还要懂产品、数据和运营。

　　不少专家也持同样观点：在线学习是充分激发和调动学习者自我学习诉求、激发学习兴趣和动力的过程，因此，在线学习服务师不应是简单的网课“班主任”，需要具备较高的教育水平和心理沟通技巧。

　　目前，沈博昭带两个班，每班100人左右。线上上课时，她需要同步监课保证学生的在线学习质量，课后，还要一对一点评作业和进行个性化指导，同时还要运营社群。为此，原本学商务英语专业的沈博昭考取了小学语文教师资格证，并且一直学习相关专业知识。

　　在线学习会产生大量的学习数据，涉及课程参与、发言讨论、作业完成情况等。通过分析这些数据，在线学习服务师可以判断学生的学习行为，并制定相应改进策略，帮助学生提高学习效率。“除了跟孩子们沟通，我们也会跟家长沟通，反馈孩子的学习情况。”沈博昭说。

　　平日里，运营微信群是沈博昭的重要工作。除了发布课程相关资料，她还要就学习过程中一些比较普遍的问题在群中发起互动讨论，“得让家长觉得这是一个学习讨论的群，可以互相分享经验。不过氛围整体要把控好，所以要经常引导，不仅要鼓励孩子，也要鼓励家长。”沈博昭说。

　　最近半年，报名网课的孩子数量大幅增长。为了保证学生学习效果和教学质量，“少年得到”招聘了不少在线学习服务师。董事长张泉灵认为，除了教育专业能力，在线学习服务师需要有强烈的服务精神。“他们需要时刻倾听学生和家长要求、观察学生学习过程中的变化，能读懂数据，做一个连接各方的有效沟通者。”

　　谈到未来，沈博昭很看好线上教育的发展，“虽然在线学习服务师这份职业比较辛苦，但是成就感也很高，收入也比较可观，还能够体现出自我价值，我打算长期做下去。”

　

　　老年人能力评估师

　　呵护银发族的美好生活

　　本报记者 姚雪青

　　“老爷爷，您知道现在几点了吗？您在这纸上画一个圆形时钟，然后标出时间……”在位于江苏省南京市高淳区的百岁老人张爷爷家里，来自南京恒葆社会工作服务中心的老年人能力评估师戴秋云，一边与老人聊天，一边在评估表的相应位置打钩。在对日常生活活动等4个一级指标，以及进食、穿衣等20多个二级指标打分后，她得出了结果：张爷爷的能力等级可以享受相应的政府购买服务。

　　今年30岁的戴秋云，2013年从老年服务与管理专业毕业，进入南京市建邺区社会福利院工作。2018年，南京对全市60岁以上的老年人开展评估、制定不同等级的护理。面对庞大的需求量，一些护士、护工、社工经过培训走上了评估师岗位。

　　戴秋云说，岗前培训由民政部门组织，授课内容包括评估标准及指标解析、操作系统及方法流程、入户沟通技巧经验等。更多新技能要在工作中边干边学，还得有爱心、耐心以及亲和力。比如，谈话中直接提问可能会让初次见面的老人产生反感，要多些眼神交流，只有建立互信才能避免误判、精准评估。

　　随着社会老龄化发展趋势，老年人能力评估师的社会需求和前景广阔。在戴秋云的母校钟山职业技术学院，从2018年起就在 “老年服务与管理”专业学生的必修课中，增设养老评估相关课程，帮助学生们掌握行业前沿知识。“学院也面向社会开展多期老年人能力评估员培训。”钟山职业技术学院社会合作处处长张士展介绍，下一步将完善评估员培训内涵，为社会培养更多具备评估资质的养老和卫健行业从业人员。

　　江苏省民政厅养老服务处处长陆敏介绍，目前江苏60岁及以上老年人口超过1834万，其中失能、半失能约有130万。2014年，江苏逐步建立起养老服务评估制度，采取政府购买服务方式，鼓励社会组织和养老机构开展养老服务评估，通过评估科学确定服务类型、照料护理等级和养老服务补贴领取资格等，更好掌握老年人照护需求、精准制定服务政策。到2022年，江苏省80周岁以上老年人能力综合评估将实现全覆盖，评估师的需求量将更大。

　　“通过院校开设专业课程培养、社会组织和机构开展职业技能培训，加快对专业人才的培养。”陆敏说，江苏已有8所院校开设老年管理与服务相关专业并设计了课程，每年培养毕业生超过2000人；同时，也在不断整合各相关部门、专业院校、社会组织等力量，面向现有在岗人员、社会爱心人士、有需求的家庭等开展不同层次的教育培训，更好地了解老年人身体、精神、心理及社会需求。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月16日 11 版）
(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved