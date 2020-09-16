编者按：教师的工作一头连着国家民族的兴衰,一头连着千万家庭的期盼。习近平总书记在第36个教师节向全国广大教师和教育工作者提出了“不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，积极探索新时代教育教学方法，不断提升教书育人本领，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。”重要指示，让全社会对教育工作者更加充满敬意，也激起了教师担当责任使命的更大热情。近日，湘西民族职业技术学院召开教师代表座谈会，畅谈教书育人感悟，共议职业发展规划，共谋学院改革发展。会上，教师代表们围绕专业建设、师资队伍建设、后勤服务管理、师德师风建设、班主任工作、辅导员工作、科研工作、思政工作等畅所欲言，充分展示了老师们对教育事业的热爱与执着，对教书育人的责任与担当，在他们身上集中体现了人民教师学为人师、行为世范的职业内涵，任劳任怨、呕心育人的可贵品质，以身立教、以德树人的时代精神。湘西职院院长彭延敏以“坚守立德树人初心、担当教书育人使命”寄语全院教职员工。

教育是民族振兴和社会进步的基石。湘西职院整合组建以来，主动承担教育强州、职教扶贫的历史重任，加大资源整合力度，强化基础设施和内涵建设，着力改善民生和优化环境，学院服务脱贫发展的能力持续增强。特别是近年来，全院上下深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述，党建引领得到了新加强，立德树人打开了新格局，内涵建设迈上了新台阶，产教融合结出了新成果，内部管理激发了新效能，一个更美更强、能更多更好承担社会责任的新职院已经亮丽呈现在世人面前。当前，湘西职院正面临前所未有的发展机遇，实现“打造省内一流、全国知名的美丽卓越现代新职院”目标，需要万里鹏程的志向，更需要精卫填海的行动。在湘西职院二次提升、二次跨越的关键时期，全院上下务必同心同向、群策群力，特别是广大教师要始终坚定理想信念、恪守高尚师德，探索教育教学的新理念、新方法，潜心治学、关爱学生、言传身教、教书育人，用自己的实际行动推动学院各项事业发展。

一是要以“大德无形”的境界，强化品德修为，加强师德修养。教师的职业特性决定了教师首先是道德高尚的人，必须明大德，严公德，守私德。大德是个人对党、国家和民族的深厚情感。我们的教育是为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务的。明大德，就是要树立正确的民族观、国家观、文化观，做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者，始终做到教书和育人、言传和身教、潜心问道和关注社会、学术自由和学术规范“四个相统一”，把坚定“四个自信”转化为办好具有民族特色、地域特点、时代特征的高职院校的自信自觉。公德是公众之德、公权之德、工作之德，体现在教书育人活动中，就是“守好一段渠、种好责任田”。作为一名人民教师，老师是第一身份，教书是第一工作，上课是第一责任。守公德，就是要有规矩意识，有责任意识，有担当精神。私德不立，公德难树，教师要守私德，涵养操守、端正品行，严以修身。《论语》有言：“其身正，不令而行”。教师对学生不仅是言传，更是身教，只有以德立身、以身作则，学生方能以师为镜。

二是要以“大学无涯”的追求，练就过硬本领，担当时代责任。大学的根本任务是培养人才，大学教师的基本工作是育人和治学。扎实的知识功底、过硬的教学能力、勤勉的教学态度、科学的教学方法是老师“授业解惑”的基本素质。当今世界，数字化、网络化、智能化持续向纵深发展，给高等教育带来更多机遇也带来更多挑战，对高校教师综合业务素质提出了更多、更高、更严的要求。特别是职业教育与经济社会发展十分紧密，职业教育工作者必须主动适应经济社会发展和就业市场的变化，主动掌握最前沿的教学信息、理论和技能，潜心教学研究和课堂教学实践，不断提高教学质量，锻炼育人本领，打牢育人基础。一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，有扎实而渊博的学识是成为好教师的基础，学生可以理解老师的严厉、刻板，甚至吹毛求疵，但是不能原谅老师的不学无术。广大教师要把崇尚学术作为人生的情怀和追求，沉心静气，不浮不躁，耐得住寂寞，坐得住冷板凳，严守学术道德与规范，不断提升学术境界和水平，在创新上多做文章，攻下大课题，拿出大成果。

三是要以“大爱无疆”的仁心，关心学生成长，潜心立德树人。大学是立德树人、培养人才的地方，是青年人学习知识、增长才干、放飞梦想的地方。青年人在大学里学什么、能学到什么、学得怎么样，同教师密切相关。教师所从事的工作是传播知识、传播思想、传播真理的工作，是塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作。古人说：“师者，人之模范也。”在学生眼里，老师是“吐辞为经、举足为法”，一言一行都给学生以极大影响。教育是“仁而爱人”的事业，需要教师源源不断、持之以恒的付出和奉献。爱是教育的灵魂，没有爱心的人不可能成为好老师；没有爱心的老师，不可能教出关爱他人、感恩社会、奉献祖国的学生。广大教师要爱学生，用博大的胸怀去温暖、去爱护、去感化；要爱学校，树立主人翁意识和归属意识，从内心深处热爱学校，与学校共荣辱；要爱自己，在紧张的工作之余，多关注自己的健康，保持健康身体，保持良好心态。教育是一项神圣的事业，只有具有崇高的事业心和责任感，工作起来才有源源不断的动力，才能成就更大的事业、成就更好的自己。

“国运兴衰，系于教育；三尺讲台，关乎未来”。教师责任重大，使命光荣。广大教师要以对教育事业的高度忠诚和满腔热忱，不负重托，奋发向上，激流勇进，共同推动学院教育教学工作迈上新台阶，为湘西职院更加美好的明天而努力奋斗！

（作者系湘西民族职业技术学院院长）

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