原标题：福建三明高考“丰收”的背后

位于福建省三明市的山区小城永安，今夏受到全省关注，永安一中高三学生罗开荣，以711分夺得高考全省理科第一名。

其实，整个三明市近年的高考成绩都可用“丰收”来形容——2019年，文、理、艺术类美术专业三个全省第一，全部花落三明；本一上线率超25％，创历年新高。2020年，理科、艺术类美术专业两个全省第一又落在三明；本科上线率76.6％，比去年提高近2个百分点。

2016年以来，三明市被985、211高校分别录取1792、4759人，远超往年。

记者来到三明市，看到教育部门、校长、老师已经投入新学期的紧张工作中。他们说，正如学习没有捷径可走，好成绩的背后，也没有偶然，它是三明基础教育近年来坚持改革、扎实努力的结果。

今年8月初，教育部基础教育司司长吕玉刚到三明调研时评价说，三明市委市政府高度重视教育工作，各级各部门协同配合，教育部门及学校主动作为、无私奉献，教育生态良好，教学质量扎实，教育事业发展的成绩令人欣喜。

三明是福建山区地市，经济在全省排名靠后，但小市办成了“大”教育，财政穷市办出了“富”教育，三明教育的“丰收”之路，也是一条山区教育的改革突围之路。

正如福建省教育厅厅长林和平说的，作为山区市，三明教育，特别是基础教育，能有今天的成绩非常不容易，为全省教育改革发展创造了山区示范模式。

经过数天采访，记者看到了三明市近几年高考“丰收”背后的真情付出。

真抓实干：三向发力，政府、部门、教育劲往一处使

高度重视教育，在三明已形成共识。三明市委书记林兴禄多次强调：“教育是重大的政治、经济、民生问题”。

今年高考前夕，三明市市长余红胜上了热搜，他要求给全市中、高考考场装空调，并强调“哪个县没落实，就停县长办公室空调。市属校考场没按时安装到位，就把我办公室空调停掉！”不到1个月，全市1575个考场的空调全部安装到位。

三明是福建山区地市，经济在全省排名靠后，这笔钱是从市县两级财政和电力腾挪出来，但花在教育上，当地主官毫不迟疑。

这两年以来，三明市、县两级均成立党委教育工作领导小组，建立“六个一”工作机制，主要领导每年至少研究一次教育工作，开展一次教育专题调研，组织一次教育座谈。

分管领导更是全心投入，每年要走访一遍辖区学校，经常联系一批名师名校长，还要挂钩推进一批教育重点难题。

与之相对应的是三明市财政兜底，优先保障教育需求。编制、人社部门给予优先倾斜；财政部门在不宽裕的情况下，优先保障和满足教育需求；发改部门把教育项目纳入经济社会发展总体规划，作为优先发展领域给予支持；自然资源、住建部门为教育项目开辟“绿色通道”。全社会关心、支持教育发展的氛围日益浓厚。

均衡公平：三项机制，让孩子共圆教育梦

位于三明市三元区的建设小学，原来是个薄弱校，附近家长以前总有择校冲动。2017年，优质校三明学院附小与建设小学结对合作，附小第一年派了8名教师到建设小学任教，教学质量带动明显。

这是三明市“总校制”改革的一部分，这一政策推行3年来，多方欢迎。“现在在家门口上学就好了，不一定要到附小。”一位建设小学的家长向市教育局调研人员反馈道。

资源不均，是我国基础教育发展的瓶颈，在山区情况更突出，如何让优质教育资源跨越城乡、强弱校的鸿沟？

从2016年开始，三明市制定创新优质资源均衡发展、教师协同培养、正向激励“1+4”三项机制，推行一系列改革。

对于优质教育资源，三明借鉴医改成功经验，推出“总校制”，让强校带弱校，实现共同提升。

2018年开始，“总校制”由三明市区辐射到县，优质校带动薄弱校、农村校、新建校。

2020年，三明市又试行优质分校再带分校模式，如三明初中强校列东中学与沙县城南中学结对合作。

目前，三明市已组建58个总校制学校，结对分校102所，实现各县区和基础教育各学段全覆盖，受益学生约8万人，各分校质量明显提升，也缓解了跨片择校热。

三明列东中学校园明丽阳光。三明列东中学供图

2019年，“总校制”办学改革被评为教育部基础教育典型案例。

与教育均衡相关联的，是教育公平。

留守儿童是这个山区市不可忽视的群体，三明通过实施“积分制”入学、留守儿童关爱计划，促进教育公平。2016年以来，三明共落实各类国家助学资金14.27亿元，受益学生506万人次。

这些措施，惠及最偏远山乡的孩子。

在三明建宁县最偏远的乡村寄宿校——客坊中心小学，302名学生里有留守儿童190名，为解决他们家庭教育、关爱缺失的问题，学校探索出关爱模式——“真爱6+1”：“6”包括晓真情、绘真景、系真爱、育真人、懂真规、吐真言，“1”指的是学习一项体艺技能，让留守孩子学习不落下、生活不孤独。

最近，福建省将此推为教育部“乡村温馨校园”建设典型案例之一。

今年，三明又推出贫困留守儿童“雏燕”关爱行动，针对27625名留守儿童、1613名建档立卡贫困留守儿童，实施全覆盖帮扶，让每个留守儿童自信、从容、有尊严地成长。

在以往校内4点半工作的基础上，今年，三明市推出“1+N”4点半后学校模式，每天放学后，老师继续陪伴，学校+市委文明办+文明单位+村少年宫……以多种方式，延伸教育的关爱和帮扶。这是一项大城市都很难做到的事。

“挖掘山区学生坚忍不拔的品质，尽可能为每个孩子搭造丰富的成才通路，这是我们山区教育的努力和尝试。”三明市教育局党组书记陈兴说。

通过持续深化教育均衡、教育公平，近年来，三明乡村学校条件、师资配备与城区差异逐渐缩小，全市学校在福建省义务教育质量监测中，城乡差距明显缩小。

功夫不负有心人。2017年以来，三明在全省统一中考中，成绩城乡差距持续保持全省最小，高考高分人群和本科上线率城乡分布趋于均衡。

强强接力：三大工程，打造基础教育成长链

原在永安六中当校长的许有涛记得，2012年，六中启动初中“壮腰”工程，开展划片教研，启用中考奖励机制。财政每年划拨50万元用于奖励教师，提升学校的整体教学质量。

这一系列举措，让永安六中的一中上线率一年内提高10%。

2016年中考刚结束，三明市就组织专家团队，分析全市初中教育优劣长短，着手起草初中“壮腰”工程实施办法。

这是三明市全面实施小学“强基”、初中“壮腰”、高中“筑梦”三大工程的一个缩影，系列改革贯穿整个成长链，形成教育长效机制。

小学“强基”，是全面实施素质教育，培养小学生成长、发展必备的品格和能力。实施重点，是强均衡，强常规，强内涵，创建一批叫得响、推得开的优质小学。

初中“壮腰”，是面向全体，因材施教，壮弱项、壮教改、壮管理、壮素质。通过这个阶段的发力，提升薄弱学校、薄弱学科，加强本土教学改革探索，开展管理标准化，实现了“一校一案”“一校一策”。

2018年，三明的初中“壮腰”工程被列为教育部重点工作事项，并入选福建省委改革试点项目。

到高中阶段，三明坚持三明一中、二中两大联盟协同进步，辐射带动，实现高中优质特色发展。同时，重点扶持四所省级普高示范校，推进四所县一中晋级，增强综合竞争力，助力山区子弟追梦、圆梦。

“三大工程”，为三明构筑了一条稳固的基础教育质量管理链，小学、初中、高中“三段一体”，“重心下移”。

“针对三个不同阶段抓教育，各有侧重，循序渐进，高考自然能出好成绩。”三明市教育局二级调研员黄茂锋说，这两年的高考井喷，是三明以改革激发教育内生动力的结果。

真情实意：三大保障，给老师满满成就感

在三明采访校长、老师，他们都说，书记和市长不但懂教育，而且真抓实干重视教育。

“林兴禄书记到任不久，就专门召开教育专题座谈会，每次专题调研，说得最多的，就是落实教育补短板问题。余红胜市长从2016年至今，光一中就来了十二趟。”三明一中校长翁东真对此印象深刻，也深受鼓舞，“老师们都称呼他为教育市长！”

主官经常到学校，既是鼓劲，也是了解情况，解决问题，只要教育需要，条件允许，就多部门协同，保障人、财、物到位。

人才培养靠教育，教育发展靠教师，三明抓教育突出“人”的要素。

用人就要编制，为解决基层教师缺编难题，2019年，三明市教育系统从市级共调剂1696名事业编制专门用于补充教师。

“今年一下子给了我们17个教师编制，这几年用人都不愁了。”三明二中校长黄达辉激动地说。

三明二中老师正在课后解答学生问题。三明二中供图

校长们说，山区地市吸引优秀人才很难，以前不要说北师大、华师大，就是福建师大的毕业生都很难招。但这几年，三明出台吸引人才专项政策，每年提前到东北师大、哈尔滨师大、福建师大、三明学院等省内外重点师范院校招聘，通过多种举措，近五年共补充新任教师5866名，有效缓解教师不足问题。

同时，三明市也很关心教师的个人发展，比如职称评聘，让业绩突出的年轻教师享受直通车待遇。

2019年，三明市调整中小学校教师岗位比例，各级岗位比例各提高5个百分点，优秀教师可直接聘任，大大调动了积极性。

在三明，名师名校长、学科带头人尤受重视。2016年以来，通过走出去、请进来、挂职跟岗等形式，三明深化与北京教育学院、厦门市中小学的交流协作，加快校长、教师成长。近三年，三明市省、市级名师名校长、学科带头人由1500多人增至2600多人。

重视人才的背后是资金投入和激励机制。2017年，三明市县财政为教师增加绩效工资5462万，第一次实现教师平均工资高于公务员。

同时启动正向激励机制，2017年9月至2019年12月，三明市共追加学校奖励性绩效工资1.71亿元，统筹用于学校班主任、培优补差、教学业绩、名师名校长工作考评，实行差别化发放，突出“优教优酬、多教多酬”。

2013年，三明全市一般公共预算教育经费投入35.31亿元，2019年增至64.24亿元，年均增长8.93%，远高于同期财政经常性收入增幅。与之对应的是，教师的幸福感、积极性不断提高，能力水平也更上台阶。

“现在在三明当老师很好，工资比公务员还高，受人敬重，很有成就感。”三明二中校长黄达辉说。

人才提升的同时，教育硬件也日益完善。2018年以来，三明市区17个教育补短板应急项目概算总投资达14.66亿元，项目全部竣工投入使用后，可新增中小学、幼儿园学位15075个。

怀质抱真：让高考“独木桥”变成“立交桥”

三明一中、二中的校长们都说，不少985高校的招生老师这几年很爱来三明，他们反馈说，来自三明的学生，素质全面，性格开朗，多才多艺。去年考上北大中文系的詹艺，还作为新生代表在开学典礼上发言。

走进三明市的中小学校，你会发现，校园里图书角、阅读吧随处可见，“书香墨香”的文化气息迎面扑来。

“书香墨香”校园建设源于宁化，除了学生，校长和教师每年也有必读书目，每周还要完成书法，并在校内展示粉笔字作品，让“写好字”成为师生的习惯。

2017年，“书香墨香”校园建设由宁化推广到全市。目前，三明命名市“书香校园”特色学校26所，“墨香校园”特色学校17所，“书香墨香校园”示范校37所。

读万卷书，行万里路。2017年起，三明市在全省率先开展研学旅行，鼓励小学、初中、高中学生在暑期“走出去”，参加为期1周的研学旅行活动。“我们学校最远带队到过延安、北京等地，基本上60%-70%的学生都会参加。”列东中学副校长杜成露说。

素质提升，眼界开阔，课堂上的氛围也更加活泼。

“乐园英语”在福建省英语专业教师中名气很大，其创始人是三明一中的英语教师——乐园，她主张的“乐学英语”，提倡“不以课本为世界，以世界为课本”。乐园开创了英文歌曲、诗歌创作、词汇量比赛等教学实践，学生们很爱上她的课。

素质全面的背后，还有对体育美育的重视。近年来，三明市要求初中校要开齐开全课程，开展“体育艺术2+1项目”和阳光体育活动，让每个学生至少有一项艺术、两项体育技能，全面提高综合素质。

全面的素质教育实践，让每个学校，都有自己的特色，“三明一中的奥赛，三明九中的艺术、金沙中学的体育……”近年来，三明创建全国中华优秀文化艺术传承学校1所，全国学校体育工作示范校10所，青少年校园足球国家级特色校104所、省级58所。

鼓励特长，个性发展，学生形成独特的竞争优势，这几年，三明市凭借“艺术特长”“体育特长”考上全国重点学校的不在少数。

三明九中以前默默无闻，这两年蝉联高考艺术类美术专业第一名，一鸣惊人。副校长程康彪说，九中坚定走艺术特色校的路子，这些年，已有数百名学生被中央美院、中国美院等国内外著名高校录取。

三明九中主题艺术墙创作，学生绘制宣传画。三明九中供图

同样闯出一片天地的还有沙县金沙中学，这里以培养体育特长生闻名。今年沙县还面向三明全市招收90名体育特长生，以田径和足球项目为主。

一个有趣的效应是，因为文体活动丰富，学生近视防控好，三明被教育部列为“全国儿童青少年近视防控改革试验区”。

2020年，三明市成为普通高中新课程新教材实施国家级示范区，这是福建省唯一入选的地市。

“凡心所向，素履所往。”福建省教育厅副厅长李迅在全省基础教育重大改革专题研讨班上指出，推进城乡义务教育一体化，不是简单的农村校向城市校看齐、低标准校向高标准校靠拢的问题，不是简单地做加法、扩资源的过程，而是一个补短板、达标准、优结构、提质量的过程。

以用心的情怀优化生态，以改革的办法拉近差距，以发展的方式补齐短板，三明市不断突围山区教育困境，让高考的“独木桥”，变成了“立交桥”。

(责编：郝孟佳、何淼)